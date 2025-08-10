Những trường hợp nào phải đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe từ nay đến cuối năm 2025?

Những trường hợp phải cấp, đổi lại giấy phép lái xe

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024; Khoản 2 Điều 18 và Điều 19 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:

Những trường hợp phải đổi giấy phép lái xe từ nay đến cuối năm 2025, bao gồm:

- Giấy phép lái xe bị mất;

- Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;

- Trước khi hết thời hạn ghi trên giấy phép lái xe;

- Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe;

- Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng để phù hợp với loại xe được phép điều khiển;

- Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

- Khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 01/7/2012 sang giấy phép lái xe theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

- Chưa cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Người dân có thể cấp đổi giấy phép lái xe ngay tại công an xã, phường. Ảnh minh họa: TL

Giấy phép lái xe hết hạn không đổi bị xử lý thế nào?

Theo điểm a khoản 8 và điểm a khoản 9 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, quy định xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau:

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự, bao gồm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, trong trường hợp có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 năm.

Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển các loại phương tiện nêu trên trong trường hợp có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc giấy phép lái xe đã hết hạn từ 01 năm trở lên.

Theo quy định nêu trên, nếu đến 1/1/2026, giấy phép lái xe đã hết hạn hoặc hết hạn trên một năm mà người điều khiển phương tiện vẫn chưa thực hiện việc cấp đổi, thì có thể bị xử phạt hành chính lên tới 20 triệu đồng.

Thủ tục, cách thức đổi, cấp giấy phép lái xe được thực hiện thế nào?

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, người dân khi có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ được thực hiện theo 2 cách gồm: trực tiếp và trực tuyến.

Đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp

Người được đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ thực hiện hồ sơ bao gồm:

+ Đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn cấp (trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A, B1);

+ Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực của giấy phép lái xe, căn cước công dân; hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

"Trường hợp giấy phép lái xe được tích hợp hai hạng mà người dân đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng bằng lái của một hạng thì nộp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để được đổi hạng còn lại", đại diện Cục CSGT cho biết.

Ngoài ra, người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn, phải khai rõ tại đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm, khi đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp thì người dân đến trụ sở công an xã, phường thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh thành phố.

Mỗi lần đổi, cấp lại giấy phép lái xe người dân sẽ phải nộp 135.000 đồng tiền phí (thực hiện theo Thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính).

"Người dân được nhận kết quả sau năm ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ. Thông tin giấy phép lái xe được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Cục Cảnh sát giao thông sau ba ngày tiếp nhận hồ sơ", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến

Người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến thì truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe".

Người dân lựa chọn cơ quan tiếp nhận, lý do đổi giấy phép lái xe rồi tra cứu thông tin giấy phép lái xe đã cấp bằng số giấy phép lái xe.

Sau đó, người dân kiểm tra thông tin cá nhân và giấy phép lái xe rồi tra cứu thông tin sức khỏe đã khám bằng mã giấy khám sức khỏe hoặc số căn cước công dân, tiếp đó xem chi tiết sức khỏe. Bước tiếp theo xem hướng dẫn và tải ảnh chân dung.

Đính kèm thành phần hồ sơ theo hướng dẫn, kiểm tra lại thông tin liên hệ. Rồi cam kết thông tin và nhấn tiếp tục. Người dân cần lựa chọn hình thức nhận kết quả, kiểm tra thông tin người nhận và nhập địa chỉ nhận kết quả.

Cuối cùng là chọn "Nộp hồ sơ", có thể xem lại thông tin sau khi nộp hồ sơ thành công.

Sau khi nhấn "Nộp hồ sơ" người dân đã đăng ký thành công dịch vụ đổi giấy phép trên công dịch vụ công mức độ 4, chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu sai sót hoặc thiếu thông tin cần bổ sung).

Với hình thức cấp, đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ công trực tuyến sẽ mất 115.000 đồng/lần cấp (thực hiện theo Thông tư 63/2023 của Bộ Tài chính).

Thời gian trả kết quả và hiển thị thông tin lên VNeID sẽ tương đương với làm trực tiếp. Kết quả giấy phép lái xe được trả thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.

Mẫu giấy phép lái xe mới nhất của Bộ Công an ban hành có gì điểm gì khác so với mẫu cũ? GĐXH - Bộ Công an ban hành Thông tư 12/2025 về cấp giấy phép lái xe, trong đó quy định biểu mẫu hình ảnh. Mẫu giấy phép lái xe mới có điểm gì khác so với mẫu cũ?