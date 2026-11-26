Chuỗi sự kiện văn hóa, đối ngoại quy mô lớn

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2026, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, đối ngoại quy mô lớn, đánh dấu chặng đường 50 năm Việt Nam tham gia UNESCO và khẳng định cam kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển bền vững. Chuỗi sự kiện gồm các nội dung chính: Lễ phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững; Lễ kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham gia UNESCO; Lễ kỷ niệm 10 năm Di sản "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Ma Nhai trên núi Non Nước là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đón Đoàn Tổng Giám đốc UNESCO tại Ninh Bình.

Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước - nơi có hệ thống bia ma nhai được công nhận là di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: V.T.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cho biết, chuỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng về đối ngoại, văn hóa, là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm Việt Nam đồng hành cùng UNESCO, khẳng định những thành tựu, đóng góp và cam kết của Việt Nam trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên.

"Đây còn là cơ hội để Ninh Bình giới thiệu tiềm năng văn hóa, du lịch, di sản của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương; Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng chủ thể di sản và Nhân dân trong việc bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc", ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Thông qua chuỗi sự kiện, Ninh Bình giới thiệu sâu rộng những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An như một hình mẫu hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh địa phương hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam, đón trên 30 triệu lượt khách (trong đó có 4 - 4,5 triệu lượt khách quốc tế), với công nghiệp văn hóa và du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP.

Kỷ niệm 10 năm ghi danh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Được UNESCO ghi danh ngày 1/12/2016 tại Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể (tổ chức tại Ethiopia), Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản giàu bản sắc, kết hợp hài hòa nghi lễ tâm linh với hát chầu văn, diễn xướng, âm nhạc, trang phục và lễ hội truyền thống, đồng thời đề cao hình tượng người phụ nữ, lòng nhân ái, bao dung và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Sau khi di sản được ghi danh, công tác bảo tồn và phát huy giá trị tiếp tục được địa phương quan tâm. Các hoạt động kiểm kê, tư liệu hóa, phục dựng và duy trì nghi lễ truyền thống được chú trọng. Địa phương quan tâm bảo vệ cảnh quan, kiến trúc các di tích thờ Mẫu; khuyến khích nghệ nhân, thanh đồng, cung văn có kinh nghiệm tham gia truyền dạy, hướng dẫn thế hệ trẻ thực hành di sản đúng chuẩn mực.

Ngày 14/10, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đã trao bằng khen cho 41 nghệ nhân, trong đó có Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Kim Huệ.

Đặc biệt, việc phát huy vai trò của cộng đồng được xác định là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi di sản văn hóa phi vật thể không chỉ tồn tại trong các công trình kiến trúc hay tư liệu lưu trữ mà chủ yếu được duy trì thông qua hoạt động thực hành thường xuyên của người dân. Những nghệ nhân, thủ nhang, thanh đồng, cung văn và người gắn bó với các di tích chính là lực lượng trực tiếp gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa.

Nghệ nhân Ưu tú Trần Thị Huệ, Chủ tịch Hội Bảo vệ và phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tỉnh Ninh Bình, người có nhiều đóng trong hành trình Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được vinh danh và hiện tại, vẫn đang là người trực tiếp tham gia gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Nghệ nhân Ưu tú Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch Hội Bảo vệ và phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tỉnh Ninh Bình, người có nhiều đóng góp trong hành trình Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được vinh danh và hiện tại vẫn đang là người trực tiếp tham gia gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Bà chia sẻ: "Sự kiện kỷ niệm 10 năm di sản được UNESCO ghi danh là dấu mốc đầy tự hào đối với cộng đồng những người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trên cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng. Mười năm qua, danh hiệu quốc tế đã giúp xã hội có cái nhìn đúng đắn, trân trọng hơn đối với một tín ngưỡng dân gian giàu tính nhân văn, đề cao đạo lý uống nước nhớ nguồn và tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là dịp để chúng tôi nhìn lại chặng đường đã qua, thắt chặt sự gắn kết giữa các nghệ nhân, thanh đồng, cung văn ba miền trong việc chung tay bảo vệ di sản".

Từ ngày 30/11 đến đầu tháng 12/2026, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động, trọng tâm là chương trình Giao lưu – Thực hành di sản diễn ra tại Phủ Chính/Phủ chính Tiên Hương thuộc Quần thể di tích Phủ Dầy.

Trong khuôn khổ dịp kỷ niệm ý nghĩa này, từ ngày 30/11 đến đầu tháng 12/2026, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như: Lễ kỷ niệm (20h ngày 01/12/2026): Tổ chức tại không gian Quần thể di tích Phủ Dầy, xã Vụ Bản, gồm diễn văn kỷ niệm, báo cáo kết quả 10 năm bảo tồn và phát huy di sản, phát biểu của đại diện lãnh đạo Trung ương và UNESCO, vinh danh tập thể, cá nhân, nghệ nhân tiêu biểu và chương trình nghệ thuật chào mừng.

Trong đó, trọng tâm là chương trình Giao lưu – Thực hành di sản (ngày 30/11 – 01/12/2026, tức 22–23/10 năm Bính Ngọ) diễn ra tại Phủ Chính/Phủ chính Tiên Hương thuộc Quần thể di tích Phủ Dầy với chủ đề "Hội tụ di sản – Kết nối cộng đồng – Lan tỏa giá trị", quy tụ gần 60 thanh đồng đến từ nhiều tỉnh, thành phố (ba miền Bắc – Trung – Nam) cùng nghệ nhân, cung văn giao lưu, trình diễn nghi lễ hầu đồng tiêu biểu và giao lưu văn nghệ tối 30/11.

Ngoài ra còn có hoạt động: Trưng bày, triển lãm (ngày 30/11 – 01/12/2026) với chủ đề "Di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ – Hành trình bảo tồn và lan tỏa", giới thiệu hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành, bản sắc, giá trị và kết quả bảo tồn di sản; Hội thảo khoa học cấp tỉnh (đầu tháng 12/2026): Tổ chức tại phường Hoa Lư nhằm đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ di sản và đề xuất giải pháp, định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Từ chiều ngày 30/11, các hoạt động giới thiệu, giao lưu thực hành di sản cũng được tổ chức tại một số cơ sở thờ Mẫu trên địa bàn, với các nội dung trình diễn nghi lễ hầu đồng tiêu biểu, giao lưu giữa nghệ nhân, thanh đồng và cung văn.