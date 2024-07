'Nổ' quen biết có thể chạy án để chiếm đoạt tiền tỷ

2 giờ trước

Sáng 23/7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang khẩn trương phối hợp Công an TP Tam Kỳ điều tra, truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường An Xuân, TP Tam Kỳ làm 1 người đàn ông tử vong.