Gom tiền 'chạy án', cả nhóm cùng rủ nhau vào vòng lao lý

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hòa Bình, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác. Đây được đánh giá là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhóm đối tượng phạm tội hoạt động tinh vi nhằm đạt được mục đích.



Cụ thể, cơ quan công tố đã truy tố hai bị can Đoàn Thị Bích Liên (SN 1971, trú tại Hoài Đức, Hà Nội); Trần Gia Hòa (SN 1977, ở quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thanh Toàn (Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nước giải khát cà phê Lekofe) cùng 10 bị can khác bị truy tố tội "Đưa hối lộ". Bị can Đỗ Văn Đức (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Yuki), Nguyễn Doãn Hào (SN 1981, trú tại TP. HCM) và hai bị can khác truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Vụ án này bắt nguồn từ việc Công an tỉnh Hòa Bình triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Cụ thể, ngày 18/9/2023, đối tượng Nguyễn Hoài Sơn (trú tại tỉnh Đồng Tháp) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Sau khi biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn thông báo cho nhau lẩn trốn và thường xuyên trao đổi với nhau tìm cách "chạy án", lo cho Nguyễn Hoài Sơn được tại ngoại.

Việc "lo" cho Sơn là vì nhóm đối tượng trên lo sợ Sơn khai những thông tin liên quan tới mình. Đồng thời muốn tìm hiểu xem Sơn đã khai gì nhằm tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Sau khi bàn bạc, nhóm bị can này đã cùng với em gái Sơn là Nguyễn Thị Trúc Giang gom góp được gần 4,9 tỉ đồng để chạy án.

Biết Nguyễn Hữu Hanh (SN 1983, trú tại Đồng Tháp) là người quan hệ rộng nên Nguyễn Thanh Phúc (SN 1983, ở Châu Thành, Tiền Giang, là trưởng nhóm buôn bán hóa đơn) đã tìm gặp và "đặt vấn đề" nhờ chạy án cho Sơn và được Hanh đồng ý.

Cũng ngày Sơn bị bắt, bị can Nguyễn Thanh Toàn (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TP HCM) được một tài khoản telegram tên "Quốc" nhắn tin nhờ tìm hiểu thông tin và chi phí giúp "chạy án" cho Sơn tại ngoại.

Nguyễn Thanh Toàn nhận lời và được người của Quốc chuyển cho 200.000 USD, tương đương khoảng 4,8 tỉ đồng.

Sau đó, Toàn nhờ Đỗ Văn Đức (hành nghề thám tử tư thuộc Công ty TNHH Yuki) tìm hiểu cơ quan nào đã bắt giữ, chi phí để chạy án là bao nhiêu. Thông qua các mối quan hệ, Đức đã tìm cách liên hệ với cơ quan điều tra Công an Hòa Bình. Tuy nhiên, khi Đức đặt vấn đề hỏi thông tin liên quan đến Sơn thì bị công an từ chối, yêu cầu ra về.

Không "nản", nhóm này tìm và liên hệ với Đoàn Thị Bích Liên và nhờ Liên lo cho Nguyễn Hoài Sơn tại ngoại. Do cần tiền chi tiêu, Liên đưa ra thông tin gian dối mình là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, sẽ lo được cho Nguyễn Hoài Sơn tại ngoại trong thời gian từ 7-10 ngày.

Đoàn Thị Bích Liên sau đó nhận số tiền 2,3 tỷ đồng từ nhóm Tưởng Hữu Hạnh, Nguyễn Thanh Toàn thông qua Đỗ Văn Đức và Nguyễn Hoãn Hào. Tiền đã đưa, thời gian mà Liên cam kết cũng trôi qua nhưng Nguyễn Hoài Sơn vẫn không được tại ngoại. Nghi ngờ mình bị lừa đảo Đức và Hào đã đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trình bày, tự thú.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Toàn khai khi nhắn tin trao đổi qua telegram, Toàn được biết Tưởng Hữu Hạnh có liên quan đến việc "chạy án" này. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, truy tìm để làm việc nhưng Tưởng Hữu Hạnh không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 4/5/2024, Tưởng Hữu Hạnh đã chết nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị can liên hệ với nhau qua mạng xã hội như Telegram, Viber, WhatsApp được đăng ký bằng các sim rác, sau khi liên hệ, trao đổi "chạy án" đều vứt bỏ sim, điện thoại.

Công an cũng thu giữ được một số dữ liệu điện tử là tin nhắn trao đổi trong quá tình gom tiền, đưa tiền để "chạy án" cho Sơn, các thông tin tài khoản, hình ảnh, file ghi âm, clip khi Liên nhận tiền "chạy án".

Trong vụ án này, bị can Sơn không hề biết việc có người "chạy án" cho mình nên cơ quan điều tra không xử lý.