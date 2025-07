Phú Thọ: Bắt hai thanh, thiếu niên mua bán trái phép ma tuý, một người chưa đủ tuổi

Ngày 19/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 14/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với B.Đ.N (SN 2008 trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với L.T.T (SN 2009, trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), tuy nhiên do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đang được áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/7/2025, tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, Công an phường Thanh Miếu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang B.Đ.N và L.T.T đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ: 05 gói ma túy tổng hợp dạng Tobaco; 01 hộp nhựa đựng chất ma túy; 01 điện thoại di động và 01 xe mô tô.

Hai nam sinh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận số ma túy trên là ma túy tổng hợp dạng Tobaco, N và T mua về để bán lại cho N.T.L (SN 2007 và N.M.H (SN 2008) cùng trú tại phường Thanh Miếu. Trong quá trình các đối tượng mang ma túy đi giao cho N.T.L và N.M.H thì bị Công an phường Thanh Miếu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ.

Loại ma túy các đối tượng mua bán là ma túy tổng hợp dạng Tobaco, thường được gọi trong giới trẻ là "cỏ Mỹ". Đây là một loại ma túy trá hình được tẩm chất hướng thần vào các sợi thảo mộc khô. Dưới vỏ bọc là "thuốc lá thảo mộc", "thuốc hút thư giãn", Tobaco dễ dàng đánh lừa người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ.

Theo cơ quan chức năng "cỏ Mỹ" có tác dụng kích thích thần kinh mạnh, gây ảo giác, hoang tưởng, loạn thần, thậm chí dẫn đến rối loạn tâm thần, ngừng tim và tử vong nếu sử dụng với liều lượng cao hoặc kết hợp với các chất khác.

Vụ việc trên cho thấy, các đối tượng liên quan đều đang ở độ tuổi chưa thành niên, qua đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ len lỏi và tấn công của ma túy tổng hợp vào học sinh, thanh thiếu niên. Cơ quan Công an khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, quản lý chặt chẽ con em, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý khi có biểu hiện bất thường.

Xem thêm video đang được quan tâm: