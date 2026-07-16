Nỗi buồn của người vợ "yêu chồng rất nhiều nhưng không hào hứng chuyện ấy"

"Tôi yêu anh ấy, nhớ anh ấy, mong được gặp anh ấy. Nhưng nếu hỏi tôi có háo hức được quan hệ hay không thì câu trả lời là không".

Đây là tâm sự không hề hiếm gặp, nhưng lại là điều nhiều người ngại thừa nhận.

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Yêu và ham muốn tình dục không phải lúc nào cũng đi cùng nhau

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về tình yêu là cho rằng yêu càng nhiều thì ham muốn tình dục càng lớn.

Trên thực tế, các nhà tâm lý học và chuyên gia tình dục đã chỉ ra rằng tình yêu lãng mạn và ham muốn tình dục là hai hệ thống tương đối độc lập trong não bộ.

Bạn hoàn toàn có thể yêu một người rất sâu sắc nhưng nhu cầu tình dục thấp. Ham muốn một người nhưng chưa chắc đã yêu họ. Muốn được ôm ấp, trò chuyện, ở cạnh người yêu nhưng không nhất thiết muốn quan hệ tình dục thường xuyên.

Điều đó không có nghĩa tình yêu của bạn kém chân thành hơn người khác. Có thể bạn thuộc nhóm người có nhu cầu tình dục thấp. Nhu cầu tình dục của con người tồn tại trên một phổ rất rộng. Có người nghĩ về tình dục mỗi ngày. Có người chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện ham muốn. Cũng có những người rất hiếm khi cảm thấy nhu cầu tình dục dù vẫn có khả năng yêu, rung động và xây dựng mối quan hệ tình cảm sâu sắc.

Theo các chuyên gia, nếu bạn không cảm thấy đau khổ vì việc mình ít ham muốn, không gặp khó khăn về sinh lý và vẫn có thể tận hưởng cuộc sống bình thường thì đây chưa chắc là một vấn đề cần điều trị.

Khi nào cần đến gặp bác sĩ?

Bạn nên cân nhắc trao đổi với chuyên gia tâm lý hoặc chuyên gia sức khỏe tình dục nếu trước đây bạn từng có ham muốn nhưng nay giảm rõ rệt. Bạn cảm thấy lo lắng hoặc đau khổ vì sự thiếu ham muốn của mình. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ. Bạn từng có trải nghiệm tiêu cực liên quan đến tình dục. Bạn nghi ngờ mình đang gặp các vấn đề nội tiết, căng thẳng kéo dài hoặc trầm cảm.

Ngược lại, nếu bạn vẫn hạnh phúc, vẫn yêu đối phương và chỉ đơn giản là nhu cầu tình dục thấp hơn anh ấy thì điều cần giải quyết chủ yếu là sự khác biệt trong kỳ vọng của hai người, chứ không phải "sửa chữa" bản thân.