Điều gì xảy ra khi lâu ngày không quan hệ tình dục?

Điều đáng chú ý là những thay đổi này không giống nhau ở tất cả mọi người. Một số người vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường dù không quan hệ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, trong khi người khác lại nhận thấy những biến đổi rõ rệt về cảm xúc, ham muốn và sức khỏe.

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Ham muốn tình dục có thể giảm thay vì tăng

Không ít người tin rằng việc "nhịn yêu" sẽ khiến nhu cầu tình dục tích tụ và ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều trường hợp lại diễn ra theo hướng ngược lại.

Các chuyên gia cho biết ham muốn tình dục hoạt động theo cơ chế "dùng thì duy trì". Khi đời sống tình dục diễn ra đều đặn, cơ thể và não bộ thường duy trì sự quan tâm đến hoạt động này. Ngược lại, nếu không quan hệ trong thời gian dài, nhiều người nhận thấy nhu cầu tình dục dần giảm xuống, thậm chí không còn cảm thấy thôi thúc như trước.

Điều này không đồng nghĩa với việc chức năng sinh lý bị suy giảm mà chỉ phản ánh sự thích nghi tự nhiên của cơ thể với hoàn cảnh sống hiện tại.

Những thay đổi ở phụ nữ

Đối với phụ nữ, việc không quan hệ tình dục trong thời gian dài có thể khiến lượng máu lưu thông đến vùng chậu giảm bớt so với khi đời sống tình dục diễn ra thường xuyên.

Một số người có thể gặp tình trạng khô âm đạo hoặc cảm giác khó chịu khi quan hệ trở lại sau thời gian dài gián đoạn. Điều này đặc biệt dễ xảy ra ở phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, khi nội tiết tố estrogen bắt đầu suy giảm.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây không phải là hiện tượng nguy hiểm và hoàn toàn có thể cải thiện khi đời sống tình dục được khôi phục hoặc có những biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Nam giới có bị "yếu sinh lý" vì lâu ngày không quan hệ?

Theo các bác sĩ nam khoa, việc không quan hệ tình dục trong thời gian dài không trực tiếp gây yếu sinh lý. Dương vật vẫn có cơ chế cương cứng tự nhiên, đặc biệt là vào ban đêm hoặc buổi sáng, nhằm duy trì lưu thông máu và sức khỏe của các mô cương.

Tuy nhiên, nếu thời gian kiêng quan hệ kéo dài, một số nam giới có thể nhận thấy tần suất cương cứng tự phát giảm hơn trước. Đây thường chỉ là hiện tượng tạm thời và có thể cải thiện khi hoạt động tình dục trở lại.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận nam giới có tần suất xuất tinh đều đặn có nguy cơ mắc bệnh tuyến tiền liệt thấp hơn so với nhóm xuất tinh rất ít. Dù vậy, điều này không có nghĩa việc kiêng quan hệ chắc chắn gây bệnh mà chỉ là một trong nhiều yếu tố liên quan đến sức khỏe tuyến tiền liệt.

Tình dục và hệ miễn dịch

Một số nghiên cứu ghi nhận những người quan hệ tình dục đều đặn có nồng độ một số kháng thể bảo vệ cơ thể cao hơn so với nhóm ít hoặc không quan hệ. Điều này được cho là có liên quan đến tác động tích cực của tình dục đối với hormone, tâm trạng và khả năng giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, tình dục không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Chế độ ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát stress vẫn là những nền tảng quan trọng nhất giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Tác động đến sức khỏe tinh thần

Có lẽ ảnh hưởng dễ nhận thấy nhất của việc lâu ngày không quan hệ tình dục nằm ở khía cạnh cảm xúc.

Khi quan hệ hoặc có những tiếp xúc thân mật như ôm, hôn, cơ thể giải phóng các hormone tích cực như oxytocin, dopamine và endorphin. Những chất này giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác gắn kết.

Vì vậy, một số người có thể cảm thấy cô đơn hơn, dễ căng thẳng hoặc thiếu cảm giác được kết nối khi đời sống tình cảm và tình dục bị gián đoạn trong thời gian dài.

Tuy nhiên, điều này không xảy ra với tất cả mọi người. Nhiều người độc thân hoặc chủ động lựa chọn không quan hệ vẫn có đời sống tinh thần tích cực nhờ các mối quan hệ xã hội lành mạnh, công việc, sở thích cá nhân và sự cân bằng trong cuộc sống.

"Nghỉ yêu" đôi khi cũng có mặt tích cực

Các chuyên gia tâm lý cho rằng việc tạm thời không quan hệ tình dục không nhất thiết là điều tiêu cực.

Khoảng thời gian này có thể giúp một người hiểu rõ hơn nhu cầu của bản thân, xây dựng sự tự tin, thiết lập ranh giới trong các mối quan hệ và tập trung vào những mục tiêu khác trong cuộc sống.

Đối với một số người vừa trải qua đổ vỡ tình cảm, áp lực công việc hoặc các biến cố cá nhân, việc tạm dừng đời sống tình dục đôi khi còn giúp cơ thể và tinh thần có thời gian phục hồi cần thiết.

Không có "mốc thời gian nguy hiểm" chung cho tất cả mọi người

Các chuyên gia khẳng định không tồn tại một khoảng thời gian cố định mà sau đó việc không quan hệ tình dục sẽ gây hại cho sức khỏe.

Có người không quan hệ vài tháng đã cảm thấy khó chịu, nhưng cũng có người nhiều năm vẫn sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Điều quan trọng không nằm ở số ngày hay số tháng, mà ở việc cơ thể và tinh thần của mỗi người có đang cảm thấy thoải mái với lựa chọn đó hay không.

Nếu việc thiếu vắng đời sống tình dục khiến bạn thường xuyên căng thẳng, buồn bã, mất ngủ hoặc ảnh hưởng đến mối quan hệ với bạn đời, đó mới là lúc cần tìm giải pháp phù hợp hoặc trao đổi với chuyên gia sức khỏe.

Nói cách khác, tình dục có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải là thước đo duy nhất của hạnh phúc hay sự khỏe mạnh. Điều quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần và những mối quan hệ chất lượng trong cuộc sống.