Điều phụ nữ thực sự mong đợi khi gần gũi

Một khảo sát được thực hiện tại Anh cho thấy phần lớn phụ nữ cảm thấy mình là người bộc lộ cảm xúc nhiều hơn trong những phút giây thân mật. Trong khi đó, không ít nam giới có xu hướng giữ im lặng, tập trung vào cảm xúc bên trong hoặc cố gắng kiểm soát bản thân.

Sự khác biệt này tưởng chừng nhỏ nhưng lại có thể tạo ra khoảng cách vô hình giữa hai người.

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Sự im lặng đôi khi khiến phụ nữ cảm thấy cô đơn

Trong đời sống hôn nhân, giao tiếp không chỉ diễn ra bằng lời nói. Một ánh mắt, một cái ôm, một nụ cười hay thậm chí một hơi thở cũng có thể truyền tải cảm xúc.

Các chuyên gia tâm lý cho biết nhiều phụ nữ thường quan tâm đến phản ứng của bạn đời trong những khoảnh khắc riêng tư. Khi người đàn ông quá im lặng hoặc ít bộc lộ cảm xúc, họ có thể xuất hiện cảm giác băn khoăn, không biết đối phương có thực sự thoải mái, hạnh phúc hay đang tận hưởng khoảng thời gian đó hay không.

Theo chuyên gia trị liệu tình dục Tiff Hudson thuộc Hiệp hội Tư vấn Tâm lý Anh, những phản ứng tự nhiên như tiếng thở sâu hơn, một lời động viên nhẹ nhàng hay những biểu hiện cảm xúc chân thật đều là những tín hiệu giúp hai người hiểu nhau hơn.

"Âm thanh hay phản ứng cảm xúc trong lúc gần gũi không chỉ là biểu hiện sinh lý mà còn là một hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ. Nó giúp đối phương cảm nhận được sự kết nối và giảm bớt những suy đoán không cần thiết", bà nhận định.

Phụ nữ cần cảm giác được đồng hành hơn là một màn trình diễn hoàn hảo

Một thực tế thú vị là điều phụ nữ mong đợi không phải lúc nào cũng là những điều quá đặc biệt hay hoàn hảo.

Nhiều nghiên cứu về tâm lý hôn nhân cho thấy phụ nữ thường đánh giá cao cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và được chia sẻ cảm xúc hơn là những yếu tố mang tính kỹ thuật.

Khi người đàn ông chủ động thể hiện cảm xúc, phụ nữ có xu hướng cảm thấy tự tin hơn về bản thân. Họ không còn phải đoán xem bạn đời đang nghĩ gì hay có hài lòng hay không. Điều đó giúp cả hai thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau một cách tự nhiên hơn.

Ngược lại, nếu mọi thứ diễn ra quá lặng lẽ hoặc mang tính "hoàn thành nhiệm vụ", cảm giác thân mật có thể giảm đi dù giữa hai người không hề có mâu thuẫn.

Sự chân thật tạo nên sức hút lâu dài

Các chuyên gia cho rằng một trong những nền tảng quan trọng nhất của đời sống vợ chồng bền vững chính là cảm giác an toàn về mặt cảm xúc.

Khi một người cảm thấy mình được chấp nhận, được yêu thương và có thể bộc lộ cảm xúc thật mà không bị phán xét, sự gắn kết giữa hai người sẽ sâu sắc hơn.

Điều này không có nghĩa nam giới phải thay đổi hoàn toàn tính cách hoặc cố gắng thể hiện quá mức. Những biểu hiện đơn giản như chủ động nói lời yêu thương, chia sẻ cảm xúc, dành cho nhau những lời động viên hay những cử chỉ âu yếm thường xuyên đã đủ để tạo nên sự khác biệt.

Nhiều nhà tâm lý học hôn nhân nhận định rằng sự chân thật luôn hấp dẫn hơn bất kỳ sự gượng ép nào. Khi cảm xúc được thể hiện một cách tự nhiên, cả hai sẽ cảm thấy gần gũi hơn và dễ dàng xây dựng sự đồng điệu trong cuộc sống chung.

Hạnh phúc bắt đầu từ những điều nhỏ bé

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, nhiều cặp vợ chồng dành phần lớn thời gian cho công việc, con cái và những lo toan thường nhật. Chính vì thế, những khoảnh khắc riêng tư đôi khi trở thành cơ hội hiếm hoi để hai người thực sự kết nối với nhau.

Điều phụ nữ mong đợi ở chồng trong những lúc gần gũi không hẳn là sự hoàn hảo, càng không phải những điều quá phức tạp. Đó có thể chỉ là sự hiện diện trọn vẹn, một vài lời nói chân thành, một cái ôm đúng lúc hoặc những phản ứng cảm xúc tự nhiên giúp họ cảm nhận được rằng mình đang được yêu thương.

Bởi sau tất cả, điều làm nên sự gắn bó lâu dài của một cuộc hôn nhân không chỉ là những lần gần gũi, mà chính là cảm giác được đồng hành, được thấu hiểu và được kết nối với người bạn đời của mình mỗi ngày.

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