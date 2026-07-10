Nỗi ám ảnh của người chồng cứ mỗi lần muốn gần gũi lại phải "xin" vợ

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi tâm sự rằng anh luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Từ việc kiếm tiền, chăm sóc con cái đến san sẻ việc nhà, anh đều chủ động tham gia. Thế nhưng suốt nhiều năm, chuyện gần gũi giữa hai vợ chồng luôn diễn ra theo kiểu "xin - cho". Muốn được gần gũi, anh phải chờ đợi, phải dò hỏi tâm trạng của vợ và nhiều khi nhận lại sự từ chối.

Điều khiến anh đau lòng không hẳn là tần suất ít hay nhiều, mà là cảm giác mình không còn được mong muốn.

Điều đàn ông cần đôi khi không chỉ là tình dục

Nhiều người cho rằng đàn ông than phiền về chuyện chăn gối đơn giản chỉ vì nhu cầu sinh lý cao hơn phụ nữ. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý hôn nhân cho rằng vấn đề thường sâu xa hơn thế.

Đối với không ít nam giới, sự gần gũi thể xác là cách họ cảm nhận tình yêu, sự gắn kết và việc mình vẫn được bạn đời trân trọng. Khi liên tục bị từ chối hoặc luôn phải là người chủ động, họ dễ xuất hiện cảm giác tổn thương, hụt hẫng và cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Điều này cũng tương tự như việc một người phụ nữ luôn mong được chồng quan tâm, lắng nghe nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ. Cảm giác thiếu kết nối kéo dài có thể âm thầm làm xói mòn hạnh phúc gia đình.

Vì sao nhiều phụ nữ không còn mặn mà?

Ở chiều ngược lại, không ít người vợ cũng có những nỗi niềm riêng mà chồng chưa thực sự hiểu.

Sau nhiều năm kết hôn, phụ nữ thường phải gánh vác cùng lúc nhiều vai trò: làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm nhân viên. Áp lực cơm áo gạo tiền, chăm sóc con cái, lo toan gia đình khiến họ thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi.

Ngoài ra, sự thay đổi nội tiết tố theo tuổi tác, đặc biệt ở giai đoạn tiền mãn kinh, cũng có thể làm suy giảm ham muốn tình dục một cách rõ rệt.

Nhiều người phụ nữ không cố tình từ chối chồng. Họ đơn giản là không còn đủ năng lượng và cảm xúc để bước vào những cuộc yêu như thời son trẻ.

Đáng tiếc là khi hai người không chia sẻ với nhau, người chồng nghĩ mình bị ghẻ lạnh, còn người vợ lại cảm thấy bị áp lực. Khoảng cách cứ thế ngày một lớn dần.

Nguy hiểm nhất là sự im lặng

Các chuyên gia hôn nhân nhận định rằng điều đáng sợ nhất không phải là tần suất quan hệ giảm đi, mà là việc hai vợ chồng không còn trò chuyện về điều đó.

Nhiều cặp đôi sống chung nhà nhưng né tránh mọi cuộc trao đổi liên quan đến cảm xúc, nhu cầu và mong muốn của bản thân. Người này chờ người kia thay đổi, còn người kia lại không hề biết đối phương đang tổn thương.

Sự im lặng kéo dài khiến những hiểu lầm ngày càng tích tụ.

Từ cảm giác không được yêu thương, một số người bắt đầu tìm kiếm sự đồng cảm ở bên ngoài. Ban đầu có thể chỉ là vài tin nhắn, vài cuộc trò chuyện nhưng nếu không được giải quyết từ gốc rễ, nguy cơ ngoại tình hoàn toàn có thể xảy ra.

Hôn nhân không chỉ cần trách nhiệm

Nhiều người đàn ông cho rằng chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền, yêu thương con cái và không mắc tật xấu là đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhiều người phụ nữ lại tin rằng lo chu toàn việc nhà là đủ để giữ gìn hạnh phúc.

Nhưng hôn nhân không chỉ được nuôi dưỡng bằng trách nhiệm.

Sau nhiều năm chung sống, điều các cặp đôi dễ đánh mất nhất chính là cảm giác được yêu. Những cái nắm tay, những lời khen, những cái ôm hay những cuộc trò chuyện riêng tư dần biến mất trong guồng quay của cuộc sống.

Khi tình cảm bị bỏ quên quá lâu, đời sống chăn gối cũng khó có thể duy trì sự nồng nhiệt.

Điều các cặp đôi cần làm

Thay vì chỉ tập trung vào chuyện quan hệ nhiều hay ít, các chuyên gia khuyến khích vợ chồng nên bắt đầu bằng việc khôi phục sự kết nối cảm xúc.

Một buổi cà phê riêng, một cuộc trò chuyện không liên quan đến con cái hay tiền bạc, một chuyến đi ngắn ngày hoặc đơn giản là dành thời gian lắng nghe nhau nhiều hơn cũng có thể tạo nên khác biệt.

Nếu những khúc mắc kéo dài nhiều năm và không thể tự giải quyết, việc tìm đến chuyên gia tư vấn hôn nhân cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Bởi trong hôn nhân, điều khiến người ta tổn thương nhất đôi khi không phải là thiếu tình dục, mà là cảm giác mình không còn được người bạn đời mong muốn và trân trọng như trước nữa.