Có nên 'giảng hòa' bằng 'chuyện yêu'?
GĐXH - Sau mỗi cuộc cãi vã, không ít cặp đôi chọn cách gần gũi để xóa bỏ khoảng cách và hàn gắn cảm xúc.
Thậm chí, nhiều người cho rằng tình dục là "liều thuốc" giúp giải tỏa căng thẳng, hóa giải mâu thuẫn nhanh chóng. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý và sức khỏe tình dục cảnh báo rằng việc quan hệ khi đang trong trạng thái tức giận, mất kiểm soát cảm xúc có thể mang đến nhiều hệ lụy hơn những gì chúng ta tưởng.
Một trong những rủi ro lớn nhất của việc quan hệ khi đang nóng giận là sự mất kiểm soát hành vi.
Khi cảm xúc tiêu cực chi phối, con người thường có xu hướng hành động mạnh bạo hơn bình thường. Trong phòng ngủ, điều này có thể khiến một hoặc cả hai người vô tình gây tổn thương cho đối phương về thể chất hoặc tinh thần.
Không ít người sau khi bình tĩnh lại cảm thấy hối hận vì cách mình cư xử trong lúc nóng giận. Những lời nói vô tình, những hành động thiếu tinh tế hoặc cảm giác bị ép buộc có thể để lại vết thương tâm lý kéo dài.
Đặc biệt với phụ nữ, nếu việc quan hệ diễn ra khi tâm trạng đang tổn thương hoặc chưa thực sự sẵn sàng, họ dễ hình thành cảm giác lo lắng, căng thẳng mỗi khi gần gũi. Về lâu dài, điều này có thể làm suy giảm ham muốn và ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục.
Tình dục không thể thay thế giao tiếp
Một sai lầm khá phổ biến trong nhiều cuộc hôn nhân là dùng chuyện chăn gối để che lấp những mâu thuẫn chưa được giải quyết.
Sau khi gần gũi, cơ thể sẽ tiết ra các hormone tạo cảm giác thư giãn và gắn kết như oxytocin, dopamine hay endorphin. Điều này khiến nhiều người tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết.
Thực tế, những khúc mắc trong lòng vẫn còn đó nếu hai người chưa thực sự trò chuyện và thấu hiểu nhau.
Các chuyên gia tâm lý ví điều này giống như việc dán băng cá nhân lên một vết thương chưa được làm sạch. Trong ngắn hạn, mọi thứ có vẻ ổn nhưng về lâu dài, những tổn thương âm ỉ có thể tích tụ và bùng phát thành các cuộc xung đột lớn hơn.
Những cặp đôi hạnh phúc bền vững thường không dùng tình dục như công cụ giải quyết mâu thuẫn. Họ ưu tiên đối thoại, chia sẻ cảm xúc và tìm tiếng nói chung trước khi quay trở lại những khoảnh khắc thân mật.
Những ảnh hưởng ít người nghĩ tới
Ngoài tác động tâm lý, việc quan hệ trong lúc tức giận còn có thể dẫn đến một số hệ quả khác.
Khi cảm xúc bị đẩy lên cao, nhiều người dễ bỏ qua các biện pháp bảo vệ như sử dụng bao cao su hoặc các phương pháp tránh thai phù hợp. Điều này làm tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hoặc lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.
Một số nghiên cứu cũng cho thấy căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục. Nam giới thường dễ gặp tình trạng xuất tinh sớm, giảm khả năng kiểm soát xuất tinh hoặc rối loạn cương dương tạm thời khi chịu áp lực tâm lý lớn. Phụ nữ có thể giảm ham muốn, khó đạt cực khoái hoặc cảm thấy đau khi quan hệ.
Nếu việc dùng tình dục để "làm hòa" trở thành thói quen, cặp đôi còn có nguy cơ né tránh đối diện với những vấn đề thực sự trong hôn nhân.
Làm gì khi cả hai đang giận nhau?
Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất là cho nhau thời gian để hạ nhiệt cảm xúc.
Sau một cuộc tranh cãi, hai người nên dành khoảng 15-30 phút hoặc lâu hơn để bình tĩnh. Việc đi bộ, hít thở sâu, nghe nhạc hoặc làm một hoạt động thư giãn có thể giúp giảm bớt sự kích động.
Khi cảm xúc đã ổn định hơn, hãy ngồi lại và trao đổi về những điều khiến mình tổn thương thay vì cố gắng giải quyết bằng sự im lặng hoặc tình dục.
Sự gần gũi về thể xác chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng thuận.
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