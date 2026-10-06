Nổi cơn ghen vô lý khi bắt gặp tình cũ đi với người đàn ông khác và cái kết đắng

Không dễ dàng để vượt qua cảm giác thất tình sau khi kết thúc một tình yêu. Vì thế một số người khó có thể chấp nhận thực tế và cố gắng níu kéo người yêu cũ quay lại, theo Giáo dục & Thời đại. Người đàn ông trong câu chuyện dưới đây là một người như thế, anh ta vẫn ôm hy vọng nối lại với tình cũ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô bước lên ô tô cùng người đàn ông khác đã khiến mọi chuyện đi quá xa.

Chia tay vẫn tìm đến nơi tình cũ làm việc

Kalidasan Panneer Selvam, 31 tuổi, sống tại Singapore, từng có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ hơn anh 7 tuổi. Hai người quyết định chia tay vào tháng 5, chấm dứt chuyện tình kéo dài trước đó.

Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, Kalidasan vẫn không thể dứt tình. Anh ta còn tìm đến nơi bạn gái cũ làm việc với mong muốn được nhìn thấy cô.

Dù không còn là người yêu, Kalidasan vẫn dành nhiều tình cảm cho người phụ nữ này. Chính sự lưu luyến ấy đã khiến anh ta khó kiểm soát cảm xúc khi chứng kiến cô xuất hiện bên một người đàn ông khác.

Anh ta chửi bới bạn gái cũ rồi bất ngờ giật điện thoại của cô để kiểm tra các tin nhắn. Vài phút sau, Kalidasan quay lại và tiếp tục lớn tiếng với người yêu cũ. Ảnh minh họa

Nổi cơn ghen khi thấy tình cũ lên ô tô với người đàn ông khác

Một ngày, Kalidasan đến công ty của bạn gái cũ. Tại đây, anh bắt gặp cô bước vào một chiếc ô tô cùng một người đàn ông khác.

Cảnh tượng này khiến Kalidasan tức giận. Anh tiến đến gõ cửa kính xe. Khi bạn gái cũ bước xuống, người đàn ông lập tức chất vấn cô về người đang ngồi bên trong.

Người phụ nữ giải thích rằng người đàn ông kia chỉ là bạn bè. Tuy nhiên, lời giải thích không khiến Kalidasan bình tĩnh lại.

Anh ta chửi bới bạn gái cũ rồi bất ngờ giật điện thoại của cô để kiểm tra các tin nhắn. Vài phút sau, Kalidasan quay lại và tiếp tục lớn tiếng với người yêu cũ.

Người phụ nữ yêu cầu anh trả lại điện thoại nhưng Kalidasan từ chối. Anh ta mang chiếc điện thoại về nhà, bất chấp yêu cầu của chủ nhân.

Cơn ghen khiến người đàn ông phải trả giá

Sau sự việc, một người bạn của người phụ nữ đã trình báo cảnh sát. Cơ quan chức năng tiến hành điều tra và yêu cầu Kalidasan trả lại điện thoại cho bạn gái cũ.

Vụ việc sau đó được đưa ra tòa. Kalidasan bị tuyên phạt 593 USD, tương đương hơn 15 triệu đồng, vì hành vi sử dụng vũ lực đối với người yêu cũ.

Câu chuyện cho thấy một mối quan hệ đã kết thúc nhưng cảm xúc chưa được buông bỏ có thể dẫn đến những hành động mất kiểm soát.

Ghen tuông không thể thay đổi thực tế rằng hai người đã chia tay, trong khi những hành động vượt quá giới hạn có thể khiến người trong cuộc phải đối mặt với hậu quả pháp lý.

Làm sao để thoát khỏi sự đeo bám của người yêu cũ?

Sau khi một mối quan hệ kết thúc, may mắn thì đôi bên tôn trọng quyết định của đối phương và cho nhau lối đi riêng. Nhưng với vài trường hợp, người còn lại càng trở nên đeo bám quyết liệt hơn, dùng đủ mọi hình thức để tiếp cận bạn với mong muốn được tái hợp bất chấp lời chia tay nghiêm túc được đồng thuận trước đó.

Tình trạng này nếu kéo dài trong một thời gian không chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm mệt mỏi, mà còn có khả năng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của bạn (nếu có).

Chiến lược để đối phó với người yêu cũ đeo bám dai dẳng sẽ thay đổi tùy theo đặc điểm của người đó. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc chung mà bạn có thể làm theo để khiến người kia hiểu, rằng bạn đã chia tay là một lần và mãi mãi, cũng như để bảo vệ bản thân nếu đối phương bắt đầu gây nguy hiểm thực sự, theo Tạp chí Phái đẹp.

Không dễ dàng để vượt qua cảm giác thất tình sau khi kết thúc một tình yêu. Vì thế một số người khó có thể chấp nhận thực tế và cố gắng níu kéo người yêu cũ quay lại. Ảnh minh họa

Thận trọng trong việc giao tiếp

Tránh những câu như "Tôi cần tập trung vào bản thân ngay bây giờ" hoặc "Tôi không có thời gian cho một mối quan hệ ngay lúc này," vì những câu này có thể gợi ý rằng mối quan hệ có thể bắt đầu lại trong tương lai.

Điều quan trọng là tất cả các tín hiệu bạn đưa ra sau lời chia tay đều phải thống nhất có chung một thông điệp rằng "mối quan hệ này đã chấm dứt".

Bạn càng không cần mất thời gian giải đáp từng đòi hỏi hay thắc mắc của người kia, điều này chỉ khiến cuộc nói chuyện hậu chia tay vốn đã không cần thiết nay lại bất đắc dĩ kéo dài.

Công khai về tình trạng mối quan hệ

Hãy nói với gia đình và bạn bè của bạn (đặc biệt là những người bạn chung của cả hai) rằng cả hai đã chia tay. Thông tin càng công khai thì thông tin đó càng "thật" với người yêu cũ của bạn.

Nếu bạn chia tay trong lặng lẽ và không nói với người khác, người yêu cũ có thể hiểu đó là dấu hiệu cho thấy bạn vẫn còn quan tâm và trở nên ám ảnh về việc quay trở lại với bạn.

Cắt đứt mọi liên lạc với người yêu cũ

Người yêu cũ bị ám ảnh có thể cố gắng bắt đầu liên lạc cho bạn mỗi ngày, những tin nhắn và cuộc gọi đến liên tục đến mức khiến bạn phát điên.

Nhưng nếu bạn hồi âm thì dù chỉ là một câu lạnh lùng: "Hãy để tôi yên" hay "Đừng phiền nữa", người yêu cũ có thể giải thích đó là dấu hiệu cho thấy bạn vẫn quan tâm đến sự tồn tại và lời nói của họ.

Trong thời đại kỹ thuật số đang lên ngôi, để đối phó với một người yêu cũ bị ám ảnh tốt nhất là tránh mọi sự tiếp xúc, không trả lời các cuộc gọi, tin nhắn, email… Chỉ cần đơn giản là xóa chúng hoặc chặn hết tất cả phương thức liên hệ.

Nếu người kia âm thầm gửi quà hoặc các vật phẩm khác như thư xin lỗi, cũng đừng phản hồi hay tương tác lại. Lúc này, sự im lặng và hành động quyết liệt đóng một vai trò rất lớn trong việc khẳng định thái độ "nửa bước cũng không thỏa hiệp" của bạn.