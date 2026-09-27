Thuận Nguyễn và Will dừng bước tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Trong tập 13 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" đã được phát sóng, vòng đấu "Chốt hạ" mở ra không gian để các "Anh tài" nhìn lại bản thân, những lựa chọn trong âm nhạc và những mối quan hệ được hình thành trong suốt hành trình. Mỗi tiết mục không đơn thuần chỉ là một phần trình diễn mà còn chứa đựng những câu chuyện và tâm tư cá nhân của các thành viên.

Bằng sự kết hợp giữa rap, giai điệu và những màu sắc cá nhân, "Tìm lại" của Nhà Hảo Môn mở màn vòng đấu bằng một câu chuyện mang thông điệp đầy tính chiêm nghiệm. Với "Tìm lại", Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh cùng nhìn lại hành trình âm nhạc và những giai đoạn từng khiến họ hoài nghi về chính mình.

Tiết mục "Tìm lại" của Nhà Hào Môn.

Nhà Lục Lạc trở lại vòng "Chốt hạ" với "Có khi" - một tiết mục vocal được xây dựng theo hướng tối giản về chuyển động để tập trung vào cảm xúc và khả năng hát của các thành viên. Khác với những sân khấu giàu năng lượng trước đó, Nhà Lục Lạc lựa chọn tiết chế phần trình diễn để tập trung hoàn toàn vào giọng hát và cảm xúc.

Nhà Lẫy Lừng đưa ký ức ký túc xá lên sân khấu với "Như ngày đầu". Nếu những sân khấu trước tập trung vào việc thể hiện cá tính và màu sắc riêng, lần này các thành viên chọn trở về với những ký ức chân thật nhất về những ngày đầu gặp nhau và những cảm xúc đã được vun đắp trong suốt hành trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

Tiết mục "Như ngày đầu" của Nhà Lẫy Lừng.

Nhà Thăng Hoa mang tinh thần tuổi trẻ và tình yêu cuộc sống qua tiết mục "Và tôi cũng yêu em". Họ lựa chọn giữ lại sự quen thuộc, lạc quan của ca khúc nhưng đặt trên một nền nhạc mới, trẻ trung và sôi động hơn. Các thành viên mở rộng thông điệp từ tình yêu cuộc sống, những điều nhỏ bé đến tình yêu dành cho những người thân thương và lời cảm ơn vì vẫn được sống, được yêu thương.

Tiết mục "Và tôi cũng yêu em" của Nhà Thăng Hoa.

Kết quả Công diễn 5 được công bố với Nhà Hào Môn và Nhà Lẫy Lừng là hai Nhà an toàn. Các "Anh tài" thuộc những Nhà còn lại bước vào vòng nguy hiểm để chờ kết quả.

Sau những sân khấu cuối cùng của hành trình Công diễn, It’s Charles được trao danh hiệu Chiến tướng Công diễn 5. Đây là lần thứ hai anh nhận được danh hiệu này. Thuận Nguyễn và Will là hai "Anh tài" phải nói lời chia tay chương trình.

Thuận Nguyễn chia sẻ: “Đây là một hành trình mà Thuận đã học được rất là nhiều, cảm thấy vui hơn, cảm thấy tự tin hơn khi bước lên sân khấu lớn như vậy. Đã rất nhiều lần bước qua nỗi sợ trong bản thân mình và có được nhiều thêm những người anh em”.

Thuận Nguyễn và Will dừng bước trước thềm chung kết.

Trước khi rời chương trình, Will cũng nhắc lại một điều anh từng mong muốn ngay từ những ngày đầu bước vào đó là được tiếp tục hát và được mọi người nhìn nhận mình bằng một góc nhìn cởi mở hơn.

(Ảnh: VTV, CTCC)

Tin sao 26/9: Hồ Ngọc Hà thần thái xuất sắc tại Ý, động thái của Hari Won khi bị Trấn Thành loại tại 'Running Man Vietnam' GĐXH - Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện thời trang tại nước Ý, trong khi đó Hari Won chia sẻ cảm xúc sau khi bị chính Trấn Thành loại tại "Running Man Vietnam".

Tin vui của ca sĩ Đan Trường về minishow đặc biệt '50 năm cuộc đời' GĐXH - Ca sĩ Đan Trường vui mừng thông báo về minishow "50 năm cuộc đời" đang gặp nhiều thuận lợi và nhận được hưởng ứng tích cực từ khán giả.







