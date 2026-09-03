Ông Khiêm (NSND Trung Anh) tức giận khi Minh (Thảo My) bỏ đại học để theo nghiệp cầu thủ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", Minh (Thảo My) đã đỗ đại học trong niềm vui sướng của gia đình cũng như bạn bè. Hai người bạn của Minh là Linh (Ngọc Mai) và Bá (Hoài Vũ) đã chúc Minh sắp trở thành cô giáo tương lai.

Nhưng thực tế, ước mong của Minh lại là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, còn chuyện thi đỗ đại học chỉ là để vừa lòng bố. Minh vẫn thường lén bố tham gia các trận bóng trong làng.

Minh đỗ đại học trong niềm vui mừng từ các bạn. Ảnh VTV

Một trong những việc lớn mà Minh quyết định làm, không hỏi ý kiến gia đình đó là tự quyết việc ký hợp đồng với một công ty đào tạo các cầu thủ trẻ. Việc này đã khiến ông Khiêm (NSND Trung Anh) - bố của Minh tỏ ra tức giận vô cùng.

Trong một cuộc nói chuyện sau đó với em gái, Minh nói rằng não trái của cô muốn theo sự nghiệp bóng đá nhưng não phải của cô lại muốn mình sẽ trở thành con ngoan trò giỏi của bố. "Nếu nghe theo não trái thì trăm phần trăm sẽ trở thành ác ma trong mắt bố" - Minh tâm sự với em gái.

Minh có niềm đam mê và mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá. Ảnh VTV

Cô em gái khuyên Minh cứ nói chuyện thẳng thắn với bố. Nghe lời em gái, Minh đã nói chuyện với ông Khiêm. Sau khi lắng nghe Minh, ông Khiêm nói cô đã tự quyết định rồi thì còn nói chuyện với ông làm gì nữa? Minh đáp rằng mình đã nghe lời bố, đã thi và đậu đại học rồi và bây giờ: "Con muốn sống theo cách của con bố ạ".

Minh vấp phải sự phản đối của bố khi tự ý ký hợp đồng với công ty đào tạo bóng đá. Ảnh VTV

Minh nói rằng cô đã 19 tuổi, đã làm tất cả những điều bố mẹ mong muốn nhưng lần này cô muốn mình tự quyết. Ông Khiêm tức giận khi nghe Minh nói, khi đọc hợp đồng cô tự ý ký với công ty lạ. Ông nói đó là hành động bốc đồng.

Tập 1 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" phát sóng vào 20h ngày 3/9 trên VTV3.

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