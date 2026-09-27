Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không'

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GĐXH - Sau nhiều năm sống tiết kiệm, ở tuổi 64, diễn viên Tiểu Bảo Quốc hiện sở hữu 4 căn nhà ở TP HCM và hai miếng đất rộng 8.500 m2 tại Tây Ninh.

Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không' - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc (tên thật là Đỗ Phước Hậu) là diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt là trong chương trình Trong nhà ngoài phố. Gần đây, ông đóng vai Hùng "sầu riêng" trong phim Tử chiến trên không và ông Châu trong Bóng ma nhà hát.

Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không' - Ảnh 2.

Ở tuổi 64, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài làm nghề, mong muốn cống hiến cho khán giả. Ông tham gia các dự án phim, đóng kịch sân khấu. Ở mỗi vai diễn, Tiểu Bảo Quốc được khán giả khen ngợi bởi sự duyên dáng, hài hước.

Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không' - Ảnh 3.

Miệt mài lao động nghệ thuật nhưng cuộc sống của Tiểu Bảo Quốc cũng trải qua nhiều sóng gió. Thời điểm cải lương xuống dốc, ông từng đi diễn không lương. Thậm chí, ông phải làm thêm nhiều công việc khác như chạy xe ôm, buôn ve chai để có thu nhập chăm lo cho gia đình.

Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không' - Ảnh 4.

Phía sau sân khấu, Tiểu Bảo Quốc còn là người mát tay trong đầu tư bất động sản. Ông tham gia mua bán nhà đất nhiều lần, mỗi lần đều có lời. Hiện ông có 4 căn nhà, trong đó hai căn cho thuê, một căn để không, một căn để ở. Ngoài ra, ông còn hai mảnh đất rộng 4.000m2 và 4.500m2 ở Long An.

Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không' - Ảnh 5.

Nhắc về cuộc sống, diễn viên Xóm trọ thanh xuân tự nhận mình là "người tiết kiệm nhất trong giới". Từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp nổi tiếng một thời nhưng về già lâm cảnh khó khăn, Tiểu Bảo Quốc càng thấm thía nên học cách chắt chiu từng đồng, tính toán kỹ lưỡng.

Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không' - Ảnh 6.

Tiểu Bảo Quốc chia sẻ chỉ mong có thể sống tự chủ khi tuổi cao, lúc ốm đau không làm phiền đến đồng nghiệp hay khán giả.

Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không' - Ảnh 7.

Sở hữu tài sản lớn nhưng Tiểu Bảo Quốc vẫn giữ nếp sống giản dị, mộc mạc nhiều năm nay. Ông vẫn "làm bạn" với chiếc xe máy cũ kỹ. Khi đi dự tiệc hay sự kiện, ông vẫn thoải mái đi bằng xe máy, trong khi nhiều đồng nghiệp đi bằng xe hơi sang trọng.

Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không' - Ảnh 8.

Những ngày không có lịch diễn, nghệ sĩ về mảnh đất ở xã Long Hậu nghỉ ngơi, làm vườn. Ông mua hai chiếc ghe, một dùng làm chỗ nghỉ trên sông, một để đi ngắm cảnh, câu cá. Ngắm khu vườn rộng rãi, Tiểu Bảo Quốc nói thấy an yên, mãn nguyện.

Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không' - Ảnh 9.

Sự nghiệp và kinh tế ổn định nhưng điều tiếc nuối của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc chính là hôn nhân đổ vỡ. Ông từng không ít lần tâm sự rằng làm nghệ sĩ đồng nghĩa với việc chấp nhận hạnh phúc hiếm khi trọn vẹn. Hơn 20 năm qua, ông sống cảnh "gà trống nuôi con", vừa lo kinh tế vừa làm chỗ dựa tinh thần cho con trai.

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