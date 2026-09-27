Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không'
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Vận động viên kỳ cựu Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi đấu tại Asiad 20 và mang về tấm huy chương đồng đầu tiên cho Đội tuyển wushu Việt Nam. Hành trình của Dương Thúy Vi là câu chuyện truyền cảm hứng về sự cống hiến trọn vẹn cả thanh xuân cho niềm đam mê wushu và màu cờ sắc áo.
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