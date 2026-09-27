Tuổi già giàu có của nam diễn viên 'Tử chiến trên không'

Phía sau sân khấu, Tiểu Bảo Quốc còn là người mát tay trong đầu tư bất động sản. Ông tham gia mua bán nhà đất nhiều lần, mỗi lần đều có lời. Hiện ông có 4 căn nhà, trong đó hai căn cho thuê, một căn để không, một căn để ở. Ngoài ra, ông còn hai mảnh đất rộng 4.000m2 và 4.500m2 ở Long An.