Vừa gia nhập đội bóng, Đào đã khiến các thành viên tự ái

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", tại trận đầu tiên ra quân gặp đội bóng làng Trung, đội bóng làng Xuân đã phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần. Tuy nhiên, chẳng có ai nói cho các thành viên lý do thật sự khiến họ thất bại khủng như vậy.

Vì thế, khi Đào tham gia đội bóng, khi cô hỏi mọi người có biết tại sao mình đã thua không thì bà Nga - thành viên lớn tuổi nhất đã trả lời: "Đen thôi, Đỏ quên đi!". Bà thậm chí còn chẳng cần tìm hiểu mấy thứ liên quan đến thẻ đỏ vì cho rằng thành viên đội mình đều là những người chính trực, không bao giờ đá xấu mà lo bị phạt cả.

Các thành viên đội bóng làng Xuân không biết nguyên nhân thua đậm là do đâu. Ảnh VTV

Bà Nga không quan tâm nhưng Minh thì rất quan tâm đến chuyện này. Nên ngay sau khi Đào đưa ra câu hỏi, Minh đã đi tới để được nghe câu trả lời cho thất bại thảm hại của đội mình. Đáp lại câu hỏi của Minh, Đào trả lời ngắn gọn: "Vì các chị không biết cách phòng thủ".

Ngay sau đó, Đào quyết định một mình cô sẽ đấu với cả 6 thành viên của đội bóng làng Xuân. Lời tuyên bố của Đào khiến mọi người đều bất ngờ, không tin vào tai mình. Nhưng với một tuyển thủ như Đào, cô chắc chắn khả năng của mình có thể đánh bại được những người trong đội bóng. Cô muốn chứng minh cho câu nói không biết phòng thủ cô vừa nói với mọi người.

Đào chỉ ra nguyên nhân thất bại của đội bóng là ở khâu phòng ngự. Ảnh VTV

Loan thì tỏ ra khá tự ái khi nghe câu tuyên bố thách cả đội bóng của Đào. Cô thẳng thừng nói với Đào rằng đừng cậy mình từng là vận động viên chuyên nghiệp "mà lên mặt" với mọi người.

"Một mình em mà đấu với 6 người bọn chị á?" - Loan hỏi với thái độ không hài lòng. Trong khi Dung cũng tỏ ra không tin vào lời tuyên bố của Đào.

Loan tỏ ra khó chịu vì nghĩ rằng Đào đang coi thường chị em trong đội bóng. ẢNh VTV

Việc Đào tham gia đội bóng tưởng sẽ giúp cho đội bóng phát triển nhưng điều Minh không ngờ tới chính là đội bóng mâu thuẫn cũng bởi sự tham gia này. Dung cảm thấy tự ái khi bị Đào nói năng không kiêng nể. Mâu thuẫn tăng cao đến mức Dung quyết định bỏ đội bóng.

"Cái Đào nó mà không thay đổi, không biết điều thì đừng trách chị vô tình. Không có bóng bánh gì nữa đâu" - Dung nói với Minh.

Vậy là Minh lại tới gặp Đào để làm công tác hòa giải, nhưng cái tôi của Đào cũng lớn không kém Dung. Đào không chịu nhượng bộ. "Nếu tôi còn trong đội bóng này, tôi sẽ không nhân nhượng" - Đào tuyên bố cứng rắn.

Đào quyết không khoan nhượng với Dung. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, trong một lần đi giao hàng, Đào tình cờ phát hiện người đàn ông của Dung đi với một cô gái trẻ, hành động hết sức thân mật.

Đào phát hiện bạn trai của Dung đang âu yếm cô gái trẻ. Ảnh VTV

Tập 12 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 15/10 trên VTV3.



