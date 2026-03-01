Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Trấn Thành chủ trương tìm chọn các gương mặt mới, phù hợp cho dàn nhân vật Thỏ Ơi!! lần này. Theo anh chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt Hà Nội, LyLy là một cô gái "hướng nội nặng", nhưng tiềm ẩn nét tính cách rất đàn bà bên trong. Chính vì vậy, anh mời cô tham gia casting và ấn tượng khi cô diễn tốt một phân đoạn khó được giao. "Với vai Hải Linh, đó là bản thân LyLy trong đó rồi. Tôi chỉ giúp LyLy cởi bỏ gông xiềng đang kìm lấy bạn, để bạn truyền tải năng lượng của mình đến khán giả", Trấn Thành bày tỏ.