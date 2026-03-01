Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Chủ nhật, 18:13 01/03/2026 | Thế giới showbiz
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.


Nữ chính phim Thỏ Ơi LyLy gây sốt với nhan sắc đỉnh cao và tài năng nổi bật - Ảnh 1.

Như thường lệ, Trấn Thành tiếp tục dẫn đầu đường đua phòng vé mùa Tết. Mới đây nhất, phim Tết 2026 Thỏ Ơi!! chính thức cán mốc 340 tỷ đồng sau thời gian ngắn ra rạp, nối dài chuỗi kỷ lục trăm tỷ của nam đạo diễn. Sức nóng của bộ phim đồng thời đưa dàn diễn viên chính trở thành tâm điểm truyền thông. Bên cạnh Pháo hay Văn Mai Hương, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là LyLy - người đảm nhận vai nữ chính Hải Linh.

Nữ chính phim Thỏ Ơi LyLy gây sốt với nhan sắc đỉnh cao và tài năng nổi bật - Ảnh 2.

Việc một ca - nhạc sĩ vốn hoạt động kín tiếng bước lên màn ảnh rộng với vai trò trung tâm trong dự án trăm tỷ tạo ra sự chú ý đáng kể. Hình ảnh “chị Bờ Vai” trên màn ảnh đánh dấu lần đầu LyLy thử sức với điện ảnh thương mại quy mô lớn, đồng thời đưa cô vào nhóm nữ chính sở hữu phim vượt mốc 300 tỷ đồng tại Việt Nam.

Nữ chính phim Thỏ Ơi LyLy gây sốt với nhan sắc đỉnh cao và tài năng nổi bật - Ảnh 3.

Trấn Thành chủ trương tìm chọn các gương mặt mới, phù hợp cho dàn nhân vật Thỏ Ơi!! lần này. Theo anh chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt Hà Nội, LyLy là một cô gái "hướng nội nặng", nhưng tiềm ẩn nét tính cách rất đàn bà bên trong. Chính vì vậy, anh mời cô tham gia casting và ấn tượng khi cô diễn tốt một phân đoạn khó được giao. "Với vai Hải Linh, đó là bản thân LyLy trong đó rồi. Tôi chỉ giúp LyLy cởi bỏ gông xiềng đang kìm lấy bạn, để bạn truyền tải năng lượng của mình đến khán giả", Trấn Thành bày tỏ.

Nữ chính phim Thỏ Ơi LyLy gây sốt với nhan sắc đỉnh cao và tài năng nổi bật - Ảnh 4.

LyLy, tên thật Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996, được biết đến trước hết với vai trò nhạc sĩ. Trước khi hoạt động solo, cô từng là thành viên nhóm Hello Yellow. Tuy nhiên, bước ngoặt sự nghiệp đến khi LyLy tập trung sáng tác và dần trở thành một trong những cây bút “mát tay” của Vpop. Nhiều ca khúc do cô chắp bút nhanh chóng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc số và được đông đảo khán giả trẻ đón nhận.

Nữ chính phim Thỏ Ơi LyLy gây sốt với nhan sắc đỉnh cao và tài năng nổi bật - Ảnh 5.

Với một nghệ sĩ xuất phát điểm từ âm nhạc, thành tích phòng vé này được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng hoạt động nghệ thuật. LyLy từng chia sẻ rằng cô không sợ khi bị nói là ca sĩ "tay ngang" đi đóng phim, nhất là khi Trấn Thành cũng chẳng tỏ ra sợ sệt gì. Ngoài ra, kinh nghiệm ca hát, sáng tác cũng giúp cô truyền tải cảm xúc của mình vào vai diễn, mang đến một Hải Linh đầy cảm xúc, thay đổi cách nhìn của khán giả qua các buổi chiếu sớm trước thềm Tết Nguyên đán.

Nữ chính phim Thỏ Ơi LyLy gây sốt với nhan sắc đỉnh cao và tài năng nổi bật - Ảnh 6.

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của LyLy cũng thu hút sự chú ý khi cô thường xuyên xuất hiện cùng ca sĩ Anh Tú. Cả hai nhiều lần đồng hành tại sự kiện và ủng hộ dự án của nhau. Dù chưa có thông báo chính thức về mối quan hệ, sự tương tác giữa hai nghệ sĩ liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội và là cặp đôi được chúc phúc bậc nhất Vbiz.

Nữ chính phim Thỏ Ơi LyLy gây sốt với nhan sắc đỉnh cao và tài năng nổi bật - Ảnh 7.

Ngoài chuyên môn, LyLy còn được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét mềm mại, đồng thời thay đổi phong cách theo hướng trưởng thành, quyến rũ hơn so với giai đoạn đầu sự nghiệp. Vóc dáng cân đối, đặc biệt số đo vòng eo 55cm, giúp LyLy thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế cắt xẻ và trang phục ôm sát khi tham dự sự kiện. Thời gian này, vóc dáng của LyLy trở thành hình ảnh viral MXH, nhiều người hâm mộ xuýt xoa trước sự thăng hạng sự nghiệp và cả ngoại hình của “chị Bờ Vai”.

Nữ chính phim Thỏ Ơi LyLy gây sốt với nhan sắc đỉnh cao và tài năng nổi bật - Ảnh 8.

Từ một nhạc sĩ đến ca sĩ solo, liên tục tham gia chương trình thực tế và hiện tại là nữ chính phim điện ảnh 300 tỷ đồng, hành trình của LyLy cho thấy sự dịch chuyển đa lĩnh vực trong hoạt động nghệ thuật.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

Nam nghệ sĩ này từng là một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 với danh xưng Vương tử cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.

Minh tinh tuổi Ngọ là 'quốc bảo nhan sắc', bỏ showbiz cưới tỷ phú giờ ra sao?

Minh tinh tuổi Ngọ là 'quốc bảo nhan sắc', bỏ showbiz cưới tỷ phú giờ ra sao?

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Thời thanh xuân, nữ diễn viên tuổi Ngọ này được xem như mỹ nhân 50 năm có một của làng giải trí Hoa ngữ.

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Thế giới showbiz - 5 ngày trước

GĐXH - Ngôi sao mới nổi của Anh - Robert Aramayo đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành giải BAFTA 2026 hạng mục diễn xuất.

Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"

Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Sau nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu Broadway, truyền hình lẫn điện ảnh, Ashley Park - diễn viên trong series "Emily in Paris" dần khẳng định hình ảnh một nữ diễn viên đa tài, qua đó tích lũy khối tài sản đáng kể.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ảnh con gái út nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Diễm My 9X sinh năm 1990, cầm tinh tuổi Ngọ, nổi tiếng với khán giả qua nhiều bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, cô còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng kín tiếng ở đời thực.

NSƯT Chí Trung phim 'Tết này ai đến xông nhà', tuổi U70 cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

NSƯT Chí Trung phim 'Tết này ai đến xông nhà', tuổi U70 cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - NSƯT Chí Trung có vai diễn đáng nhớ và nổi tiếng hơn qua bộ phim "Tết này ai đến xông nhà", cuộc sống hiện tại giản dị, viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.

Con gái 14 tuổi của Beckham gây chú ý

Con gái 14 tuổi của Beckham gây chú ý

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Harper được cho là rơi vào thế khó xử khi Brooklyn cắt đứt quan hệ với gia đình. Dịp Valentine, cô chủ động đăng thông điệp yêu thương đến anh trai.

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Trong nhiều phiên bản Na Tra từng xuất hiện trên màn ảnh, nhân vật do nữ diễn viên Ngải Kim Mai thủ vai (Tây du ký 1986) để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Xem nhiều

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz

GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz
Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Thế giới showbiz
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Thế giới showbiz
Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh

Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top