Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI
GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.
Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổiThế giới showbiz - 12 giờ trước
Nam nghệ sĩ này từng là một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 với danh xưng Vương tử cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.
Minh tinh tuổi Ngọ là 'quốc bảo nhan sắc', bỏ showbiz cưới tỷ phú giờ ra sao?Thế giới showbiz - 3 ngày trước
Thời thanh xuân, nữ diễn viên tuổi Ngọ này được xem như mỹ nhân 50 năm có một của làng giải trí Hoa ngữ.
Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026Thế giới showbiz - 5 ngày trước
GĐXH - Ngôi sao mới nổi của Anh - Robert Aramayo đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành giải BAFTA 2026 hạng mục diễn xuất.
Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Sau nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu Broadway, truyền hình lẫn điện ảnh, Ashley Park - diễn viên trong series "Emily in Paris" dần khẳng định hình ảnh một nữ diễn viên đa tài, qua đó tích lũy khối tài sản đáng kể.
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu ThảoThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ảnh con gái út nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTVThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Diễm My 9X sinh năm 1990, cầm tinh tuổi Ngọ, nổi tiếng với khán giả qua nhiều bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, cô còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng kín tiếng ở đời thực.
NSƯT Chí Trung phim 'Tết này ai đến xông nhà', tuổi U70 cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổiThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - NSƯT Chí Trung có vai diễn đáng nhớ và nổi tiếng hơn qua bộ phim "Tết này ai đến xông nhà", cuộc sống hiện tại giản dị, viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.
Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnhThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.
Con gái 14 tuổi của Beckham gây chú ýThế giới showbiz - 1 tuần trước
Harper được cho là rơi vào thế khó xử khi Brooklyn cắt đứt quan hệ với gia đình. Dịp Valentine, cô chủ động đăng thông điệp yêu thương đến anh trai.
Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túcThế giới showbiz - 2 tuần trước
Trong nhiều phiên bản Na Tra từng xuất hiện trên màn ảnh, nhân vật do nữ diễn viên Ngải Kim Mai thủ vai (Tây du ký 1986) để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnhThế giới showbiz
GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.