Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ảnh con gái út nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe khoảnh khắc sum vầy bên gia đình và hiếm hoi khoe diện mạo của con gái thứ ba.

Theo hình ảnh trên Ngoisao, em bé để tóc mái bằng, có nhiều nét giống anh trai với cặp má bánh bao bầu bĩnh, cặp mắt to tròn đen láy. Em bé còn được nhiều người khen xinh xắn với mái tóc tết hai bên và áo dài lụa ánh kim màu xanh đồng điệu với hai anh chị.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh 1.

Ba em bé đáng yêu nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Ảnh: Ngoisao

Tết Bính Ngọ 2026, Đặng Thu Thảo trang hoàng căn penthouse ở trung tâm TPHCM với những bình hoa rực rỡ sắc màu. Gia đình cô cũng giữ thói quen diện áo dài, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm trước khi đi chúc Tết.

Đặng Thu Thảo khoe vẻ đẹp nền nã, nữ tính với áo dài ren trắng, ông xã cô - doanh nhân Tín Nguyễn diện vest bảnh bao, còn ba em bé mặc áo dài tông xanh đồng điệu.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh 2.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và con gái út. Ảnh: Ngoisao

Từ khi có con thứ ba, Hoa hậu Đặng Thu Thảo rất ít xuất hiện tại các sự kiện showbiz và ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Nàng hậu hiện làm việc trong tập đoàn của nhà chồng, thi thoảng đồng hành ông xã trong các hoạt động kinh doanh, diễn đàn dành cho giới doanh nhân.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Trước đó, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh 3.

Đặng Thu Thảo và chồng đại gia. Ảnh: Ngoisao

Cô kết hôn với doanh nhân Tín Nguyễn năm 2017 và kể từ đó nàng hậu hạn chế hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm.

Hiện Đặng Thu Thảo và chồng đại gia có ba con, hai gái và một trai. Bé đầu Sophie (8 tuổi), bé thứ hai tên Liam (6 tuổi) và bé thứ ba sinh hồi tháng 10/2024 nhưng Thu Thảo không tiết lộ tên con cũng như ít khi đăng ảnh của bé.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và hôn nhân 8 năm bên chồng doanh nhân tuổi Mão tài giỏi

GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 8 năm kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín, cô có cuộc sống kín tiếng và êm đềm.

GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 8 năm kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín, cô có cuộc sống kín tiếng và êm đềm.

Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu ThảoCuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo - nàng hậu vẫn được công chúng yêu mến gọi là "thần tiên tỷ tỷ", từng lọp top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á, có cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 con.

