Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con gái 14 tuổi của Beckham gây chú ý

Chủ nhật, 19:32 15/02/2026 | Thế giới showbiz

Harper được cho là rơi vào thế khó xử khi Brooklyn cắt đứt quan hệ với gia đình. Dịp Valentine, cô chủ động đăng thông điệp yêu thương đến anh trai.

Theo Page Six , Harper Beckham - con gái út của David Beckham và Victoria Beckham - được cho là đang rơi vào thế khó xử khi anh trai Brooklyn Beckham công khai cắt đứt quan hệ với gia đình.

Gần đây, cô bé đã chủ động phát tín hiệu hàn gắn. Dịp Valentine, Harper đăng ảnh chụp cùng Brooklyn và hai anh trai, kèm thông điệp: “Em yêu tất cả rất nhiều, không lời nào có thể diễn tả”. Ở một bài viết khác với ảnh cũ của bốn anh em, Harper viết: “Chúc mừng Valentine tới những người anh tuyệt vời nhất trên thế giới”.

Con gái 14 tuổi của Beckham gây chú ý - Ảnh 1.

Harper có mối quan hệ rất thân thiết với các anh. Ảnh: @Victoria.

Tuy nhiên, động thái này không nhận được phản hồi công khai từ Brooklyn. Anh không tương tác với bài đăng của em gái, cũng không chia sẻ lại hình ảnh liên quan.

Thay vào đó, Brooklyn đăng loạt ảnh bên vợ Nicola, gọi cô là “tất cả”, kèm ca khúc You’re the first, the last, my everything của Barry White. Diễn biến này khiến nỗ lực được cho là mang tính hòa giải của Harper trở nên không hiệu quả.

Trước đó, em trai Cruz Beckham cũng đăng loạt ảnh cũ của các anh em kèm ca khúc The River Of Dreams của Billy Joel, được cho là ẩn ý mong muốn hàn gắn. Dù vậy, lập trường của Brooklyn đến nay vẫn chưa thay đổi.

Trước đó, Brooklyn đã hủy theo dõi phần lớn người thân trên mạng xã hội vào tháng 12/2025.

Trong tuyên bố hồi tháng 1, con cả nhà Beckham nhấn mạnh anh và vợ mong muốn một cuộc sống riêng tư, tránh xa áp lực truyền thông, đồng thời tập trung vào hạnh phúc cá nhân và kế hoạch xây dựng gia đình.

Brooklyn hiện sống tại Mỹ cùng vợ và được cho là đã không có cuộc trò chuyện nghiêm túc nào với cha mẹ trong nhiều tháng. Truyền thông cho biết không chỉ mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham với cha mẹ rạn nứt mà còn ảnh hưởng tới các thành viên khác trong gia đình.

Trong tuyên bố gây tranh cãi được đưa ra cách đây không lâu, Brooklyn cáo buộc gia đình quá chú trọng hình ảnh công chúng và kiểm soát anh quá mức. Brooklyn còn nhắc lại mâu thuẫn xoay quanh đám cưới với Nicola Peltz, bao gồm việc Victoria không thiết kế váy cưới cho con dâu như dự kiến.

Các thành viên khác của gia đình Beckham vẫn giữ im lặng trước những phát ngôn của Brooklyn. Thay vào đó, họ thể hiện sự đoàn kết khi xuất hiện cùng nhau ở sự kiện.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Trong nhiều phiên bản Na Tra từng xuất hiện trên màn ảnh, nhân vật do nữ diễn viên Ngải Kim Mai thủ vai (Tây du ký 1986) để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Công chúa đẹp nhất Tây du ký: Từng học thiết kế, giờ là 'bà trùm' truyền thông

Công chúa đẹp nhất Tây du ký: Từng học thiết kế, giờ là 'bà trùm' truyền thông

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Nữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.

G-Dragon xác nhận tin vui về BIGBANG

G-Dragon xác nhận tin vui về BIGBANG

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

GĐXH - Ngôi sao K-pop G-Dragon khiến người hâm mộ vui mừng khi chính thức xác nhận nhóm BIGBANG sẽ trở lại vào cuối năm 2026.

Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh

Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

Thời điểm đóng "Tây du ký" phiên bản 1986, nam diễn viên này "hét" giá cát-xê cao gấp 5 lần giá thông thường nhưng vẫn được đạo diễn chấp nhận.

Cuộc sống của nam BTV có cái tên đặc biệt nhất VTV, từng chiến đấu với ung thư

Cuộc sống của nam BTV có cái tên đặc biệt nhất VTV, từng chiến đấu với ung thư

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Sau biến cố sức khoẻ, nam BTV sở hữu cái tên đặc biệt nhất VTV chọn sống chậm, trân trọng gia đình và tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn.

Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau 14 ngày sinh con thứ 3

Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau 14 ngày sinh con thứ 3

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Sau khi sinh con thứ ba được 14 ngày, diễn viên Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu'.

Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 năm

Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 năm

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Hơn 20 năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, đánh giá về Dương Mịch không nhất quán và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hiện tại cô đã có những thành công đáng ghi nhận.

Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích Phương

Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích Phương

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Từ đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò.

Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đình

Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đình

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Dù đang vướng vào rối ren gia đình khi bị con trai cả Brooklyn bóc mẽ, Victoria Beckham vừa vinh dự đón tin vui tại Pháp.

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.

Xem nhiều

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz

GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Thế giới showbiz
Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Thế giới showbiz
Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

Thế giới showbiz
Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đình

Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đình

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top