Con gái 14 tuổi của Beckham gây chú ý
Harper được cho là rơi vào thế khó xử khi Brooklyn cắt đứt quan hệ với gia đình. Dịp Valentine, cô chủ động đăng thông điệp yêu thương đến anh trai.
Theo Page Six , Harper Beckham - con gái út của David Beckham và Victoria Beckham - được cho là đang rơi vào thế khó xử khi anh trai Brooklyn Beckham công khai cắt đứt quan hệ với gia đình.
Gần đây, cô bé đã chủ động phát tín hiệu hàn gắn. Dịp Valentine, Harper đăng ảnh chụp cùng Brooklyn và hai anh trai, kèm thông điệp: “Em yêu tất cả rất nhiều, không lời nào có thể diễn tả”. Ở một bài viết khác với ảnh cũ của bốn anh em, Harper viết: “Chúc mừng Valentine tới những người anh tuyệt vời nhất trên thế giới”.
Tuy nhiên, động thái này không nhận được phản hồi công khai từ Brooklyn. Anh không tương tác với bài đăng của em gái, cũng không chia sẻ lại hình ảnh liên quan.
Thay vào đó, Brooklyn đăng loạt ảnh bên vợ Nicola, gọi cô là “tất cả”, kèm ca khúc You’re the first, the last, my everything của Barry White. Diễn biến này khiến nỗ lực được cho là mang tính hòa giải của Harper trở nên không hiệu quả.
Trước đó, em trai Cruz Beckham cũng đăng loạt ảnh cũ của các anh em kèm ca khúc The River Of Dreams của Billy Joel, được cho là ẩn ý mong muốn hàn gắn. Dù vậy, lập trường của Brooklyn đến nay vẫn chưa thay đổi.
Trước đó, Brooklyn đã hủy theo dõi phần lớn người thân trên mạng xã hội vào tháng 12/2025.
Trong tuyên bố hồi tháng 1, con cả nhà Beckham nhấn mạnh anh và vợ mong muốn một cuộc sống riêng tư, tránh xa áp lực truyền thông, đồng thời tập trung vào hạnh phúc cá nhân và kế hoạch xây dựng gia đình.
Brooklyn hiện sống tại Mỹ cùng vợ và được cho là đã không có cuộc trò chuyện nghiêm túc nào với cha mẹ trong nhiều tháng. Truyền thông cho biết không chỉ mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham với cha mẹ rạn nứt mà còn ảnh hưởng tới các thành viên khác trong gia đình.
Trong tuyên bố gây tranh cãi được đưa ra cách đây không lâu, Brooklyn cáo buộc gia đình quá chú trọng hình ảnh công chúng và kiểm soát anh quá mức. Brooklyn còn nhắc lại mâu thuẫn xoay quanh đám cưới với Nicola Peltz, bao gồm việc Victoria không thiết kế váy cưới cho con dâu như dự kiến.
Các thành viên khác của gia đình Beckham vẫn giữ im lặng trước những phát ngôn của Brooklyn. Thay vào đó, họ thể hiện sự đoàn kết khi xuất hiện cùng nhau ở sự kiện.
