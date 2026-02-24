Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Trong Lễ trao giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc lần thứ 79 (BAFTA 2026), ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại BAFTA năm nay còn có những cái tên rất nặng ký nữa là Ethan Hawke (phim Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) và Jesse Plemons (Bugonia). Thế nên, chính Aramayo cũng rất bất ngờ khi được xướng tên.

Ngôi sao điện ảnh mới nổi người Anh - Robert Aramayo đã chiến thắng giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Robert đã đánh bại ứng cử viên sáng giá Timothee Chalamet và các ngôi sao hạng A khác trong đó có Leonardo DiCaprio để giành giải thưởng này.

Robert Aramayo nhận giải thưởng Ngôi sao đang lên của EE và giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại BAFTA 2026. (Ảnh AP/Alastair Grant)

Robert Aramayo đã giành giải thưởng cho vai diễn của mình trong phim "I Swear". Bộ phim kể về câu chuyện có thật của nhà hoạt động vì hội chứng Tourette, John Davidson.

"Tôi không thể tin rằng mình đang được đứng cùng hạng mục với những người như các anh, chứ đừng nói đến việc tôi đang đứng ở đây. Thật lòng mà nói, tôi không thể tin mình đã thắng giải này. Thật sự là không thể tin được" - nam diễn viên xúc động trên bục nhận giải.

Robert Aramayo cũng đã được trao giải Ngôi sao đang lên. Đây là giải thưởng công nhận những tài năng mới trong ngành công nghiệp diễn xuất, do khán giả bình chọn.

Robert Aramayo sinh năm 1992 tại Hull, Anh. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 7 tuổi khi tham gia một vở kịch ở trường tiểu học. Tới nay, Robert Aramayo đã tham gia 16 phim điện ảnh và 5 loạt phim truyền hình. Các nhà phê bình ca ngợi anh là người vừa có kỹ thuật diễn xuất điêu luyện vừa rất cảm xúc, vừa vô cùng thông minh lại hết mực cuốn hút.