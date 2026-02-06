Nữ diễn viên đóng Thiếu tá, 'người tình màn ảnh' của Steven Nguyễn trên phim VTV

Phim giờ vàng Không giới hạn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả bởi tuyến nhân vật quân nhân trẻ trung, hiện đại, trong đó nổi bật là cặp đôi Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh và Trung tá Đào Minh Kiên do Minh Trang và Steven Nguyễn đảm nhận.

Minh Trang và Steven Nguyễn vào vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh và Trung tá Đào Minh Kiên trong phim "Không giới hạn".

Trên phim, Lam Anh là con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân – thủ trưởng đơn vị nơi Trung tá Kiên công tác. Sau một lần được Kiên cứu trong vụ tai nạn, Lam Anh dành cho anh sự cảm mến đặc biệt, coi Kiên như “thần tượng” thầm lặng.

Không giấu sự ngưỡng mộ, nữ Thiếu tá chủ động thể hiện tình cảm, thậm chí được đồng nghiệp đứng ra tổ chức một bữa ăn nhỏ nhằm “mai mối” cho hai người. Thế nhưng, đúng lúc ấy, Kiên lại nhận nhiệm vụ đột xuất và chỉ kịp nhắn tin từ chối, để lại nhiều tiếc nuối. Diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này vì thế càng khiến khán giả tò mò chờ đợi.

Diễn viên Nguyễn Minh Trang.

Nguyễn Minh Trang sinh năm 1995, quê Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Khi còn là sinh viên, Minh Trang từng được xem là “hot girl của trường” với chiều cao 1,7m, gương mặt thanh tú đậm chất Á Đông và vóc dáng nổi bật. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương, Chọc tức vợ yêu… cũng như xuất hiện trong các MV của các ca sĩ như Noo Phước Thịnh, Min…

Dù vậy, Không giới hạn được xem là vai diễn nặng ký đầu tay, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Minh Trang khi rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, mong manh để hóa thân thành một nữ quân nhân mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Đây là vai diễn đòi hỏi không chỉ diễn xuất nội tâm mà còn yêu cầu sự kỷ luật, hiểu biết và tinh thần trách nhiệm cao, khác hẳn hình ảnh “nàng thơ” quen thuộc của cô trước đây.

Minh Trang góp mặt trong nhiều bộ phim Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương, Chọc tức vợ yêu…

Minh Trang cho biết Lam Anh là người lính nhưng trong tình yêu lại rất dữ dội. Vì thế, cô phải vượt qua sự rụt rè của chính mình, chủ động quan sát, chủ động kết nối với Steven Nguyễn nhiều hơn để hoàn thành vai diễn trọn vẹn.

"Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai yêu đơn phương. Vì vậy, ngoài đời tôi buộc phải chủ động hơn, nhất là trong việc tương tác với Steven Nguyễn, để có thể hiểu nhau hơn và tạo được sự kết nối" - người đẹp tiết lộ.

Nói về sự tương tác với bạn diễn, Minh Trang chia sẻ, thời điểm theo dõi bộ phim Mưa đỏ, cô rất ấn tượng với hình ảnh nhân vật của Steven Nguyễn bởi vẻ ngoài “ngầu”, chững chạc. Không ngờ sau đó, cả hai lại có cơ hội đóng chung trong Không giới hạn.

Ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu phong cách quyến rũ, hiện đại.

Dù chưa từng hợp tác trước đó và Steven Nguyễn khá bận rộn, ít có thời gian tập riêng, nhưng theo Minh Trang, kịch bản được xây dựng tinh tế giúp hai diễn viên nhanh chóng bắt nhịp. “Khoảng 90% lời thoại của tôi đều xoay quanh nhân vật Kiên, nên tôi luôn phải giữ sự tập trung cao vào bạn diễn. Chính điều đó tạo ra những phản ứng hóa học rất tự nhiên, giúp các cảnh quay tình cảm trở nên chân thực”, nữ diễn viên cho biết.

Nữ diễn viên cho biết Steven Nguyễn là người vui vẻ, còn Minh Trang lại khá hướng nội. Tuy vậy, việc cùng làm việc trong môi trường quân đội giả định đã giúp cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, vượt qua sự ngại ngùng ban đầu.

Trái ngược với hình ảnh kín đáo, nghiêm nghị khi vào vai Thiếu tá Lam Anh, ngoài đời Minh Trang sở hữu phong cách thời trang quyến rũ, hiện đại. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, ăn uống khoa học để duy trì vóc dáng. Nhờ gương mặt thanh tú cùng chiều cao nổi bật, Minh Trang được khán giả ưu ái gọi là “Baifern phiên bản Việt”. Người đẹp có thể biến hóa linh hoạt phong cách thời trang từ cổ điển, trong trẻo đến gợi cảm.