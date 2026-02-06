Hồng Diễm gây sốt với hình ảnh táo bạo, điều khiến fan chú ý là bình luận của Mạnh Trường
GĐXH - Hồng Diễm hiếm hoi diện áo xẻ ngực, khoe trọn vẻ ngoài quyến rũ khiến khán giả và đồng nghiệp không khỏi trầm trồ.
Trái ngược hình ảnh Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát trong "Lằn ranh", mới đây, Hồng Diễm thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo táo bạo, khác lạ hoàn toàn. Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên lựa chọn bộ trang phục màu trắng nổi bật, điểm nhấn là phần áo xẻ ngực, khéo léo tôn lên vóc dáng cùng thần thái mặn mà.
Từ trước đến nay, Hồng Diễm luôn được nhớ đến là "nàng thơ" của màn ảnh Việt với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Trong các sự kiện cũng như khi tham gia phim ảnh, nữ diễn viên thường ưu tiên những thiết kế thanh lịch, kín đáo, tôn lên nét đẹp nền nã đúng với hình tượng mà cô xây dựng suốt nhiều năm. Chính vì vậy, đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Hồng Diễm gợi cảm sau nhiều năm kín đáo, khiến không ít khán giả, đặc biệt là các đồng nghiệp bất ngờ.
Dưới phần bình luận, dàn diễn viên "Lằn ranh" đồng loạt để lại bình luận gây chú ý. Trong khi, Khắc (Tiến Lộc) - PGĐ Sở Xây dựng trong "Lằn ranh" - bình luận: "Có một sự táo bạo không hề nhẹ nhá chị Thu!" thì đạo diễn phim còn tag thẳng tên Mạnh Trường kèm thắc mắc: "Ai đây Nguyễn Mạnh Trường? Không quen!". Đáp lại, nam diễn viên dí dỏm: "Con gái của diễn viên Nguyễn Thị Hồng Diễm hả anh?";....
Màn tương tác của ê-kíp phim khiến fan thích thú. Không chỉ thế, đông đảo khán giả không giấu được sự bất ngờ và thích thú trước diện mạo mới mẻ của Hồng Diễm: "Người đâu vừa đẹp vừa sang quá chừng", "Hơi táo bạo nhưng vẫn rất đẹp", "Có một sự táo bạo không hề nhẹ nha",… Trước những lời động viên tích cực, Hồng Diễm vui vẻ tương tác và đáp lại từng bình luận, thể hiện sự gần gũi với người hâm mộ.
Mạnh Trường để lại bình luận hài hước về hình ảnh táo bạo của Hồng Diễm.
Vai diễn trong phim "Lằn ranh" của Hồng Diễm được xem là một bước chuyển đáng chú ý, cho thấy sự nỗ lực thoát khỏi "vùng an toàn" của người đẹp trên con đường nghệ thuật. Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp sản xuất phim "Lằn ranh" cách đây vài ngày, ngoài lãnh đạo VTV, đạo diễn Mai Hiền, biên kịch Phạm Ngọc Tiến, các diễn viên tham gia bộ phim đều nhận bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Khi nhận được vinh dự này các nghệ sĩ trong phim đã phấn khởi khoe niềm vui trên trang cá nhân như nghệ sĩ Cao Nguyệt Hằng, Hà Việt Dũng... Còn Hồng Diễm, cô viết lời chia tay phim một cách bịn rịn: "Hành trình của "Lằn ranh" đã khép lại. Thêm một cuộc đời đã trải qua và thêm nhiều kinh nghiệm ở lại.
Xin được cảm ơn ê-kíp đoàn phim đã luôn hỗ trợ Diễm để Diễm luôn được thoải mái nhất trong suốt quá trình quay phim. Đặc biệt cảm ơn đạo diễn Nguyễn Mai Hiền đã giúp Diễm tự tin hơn khi làm dòng phim chính luận".
Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau 14 ngày sinh con thứ 3Thế giới showbiz - 2 giờ trước
GĐXH - Sau khi sinh con thứ ba được 14 ngày, diễn viên Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu'.
Ba 'mẹ bỉm' Ngọc Hân, Mai Ngọc, Ngô Mai Phương hội ngộ gây chú ýGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Ba mẹ bỉm sữa Ngọc Hân, Mai Ngọc và Ngô Mai Phương hội ngộ chia sẻ khoảnh khắc ấm áp. Những câu chuyện về chăm sóc con cái và tình bạn thân thiết của họ thu hút sự quan tâm.
Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" đưa người xem khám phá Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam.
Nữ diễn viên đóng Thiếu tá, 'người tình màn ảnh' của Steven Nguyễn trên phim VTVGiải trí - 5 giờ trước
Diễn viên Minh Trang sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như hoa hậu, đóng vai Thiếu tá Lam Anh, đơn phương yêu Trung tá Kiên (Steven Nguyễn) trên phim giờ vàng VTV.
Trước khi làm đạo diễn phim của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến là ai, tài năng ra sao?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Mai Tài Phến mới đây đã trở thành đạo diễn của phim do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất. Trước khi có vai trò mới, nam diễn viên làm gì và tài năng ra sao?
Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Bình An với vai Chiến đang gây tranh cãi trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược", được phát sóng trên VTV3 .
Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh KiênXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Dù cố gắng chào hỏi một cách niềm nở nhưng Trung tá Minh Kiên lại nhận về thái độ lạnh lùng của Lam Anh.
Đỗ Duy Nam tiết lộ điều đặc biệt về chương trình thay thế 'Táo Quân' đêm Giao thừa 2026Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" được phát sóng vào 20h tối 29 Tết (ngày 16/2) trên sóng VTV với nhiều tiết mục đặc sắc.
Con trai Đàm Vĩnh Hưng đóng MV TếtGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Bé Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã được bố cho tham gia MV Tết. Cậu bé càng lớn càng đáng yêu như thiên thần.
Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiênXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.
Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa
Tiểu Bình là thí sinh từng ghi dấu ấn tại "Giọng hát Việt nhí" năm 2021 với chất giọng ấn tượng cùng chiều cao nổi bật 1m73 khi mới 13 tuổi.