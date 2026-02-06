Hồng Diễm gây sốt với hình ảnh táo bạo, điều khiến fan chú ý là bình luận của Mạnh Trường

Trái ngược hình ảnh Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát trong "Lằn ranh", mới đây, Hồng Diễm thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo táo bạo, khác lạ hoàn toàn. Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên lựa chọn bộ trang phục màu trắng nổi bật, điểm nhấn là phần áo xẻ ngực, khéo léo tôn lên vóc dáng cùng thần thái mặn mà.

Từ trước đến nay, Hồng Diễm luôn được nhớ đến là "nàng thơ" của màn ảnh Việt với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Trong các sự kiện cũng như khi tham gia phim ảnh, nữ diễn viên thường ưu tiên những thiết kế thanh lịch, kín đáo, tôn lên nét đẹp nền nã đúng với hình tượng mà cô xây dựng suốt nhiều năm. Chính vì vậy, đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Hồng Diễm gợi cảm sau nhiều năm kín đáo, khiến không ít khán giả, đặc biệt là các đồng nghiệp bất ngờ.

Hồng Diễm hiếm hoi diện áo xẻ ngực, khoe trọn vẻ ngoài quyến rũ.

Diện mạo mới lạ của Hồng Diễm đã nhận về sự chú ý từ phía khán giả.

Dưới phần bình luận, dàn diễn viên "Lằn ranh" đồng loạt để lại bình luận gây chú ý. Trong khi, Khắc (Tiến Lộc) - PGĐ Sở Xây dựng trong "Lằn ranh" - bình luận: "Có một sự táo bạo không hề nhẹ nhá chị Thu!" thì đạo diễn phim còn tag thẳng tên Mạnh Trường kèm thắc mắc: "Ai đây Nguyễn Mạnh Trường? Không quen!". Đáp lại, nam diễn viên dí dỏm: "Con gái của diễn viên Nguyễn Thị Hồng Diễm hả anh?";....

Màn tương tác của ê-kíp phim khiến fan thích thú. Không chỉ thế, đông đảo khán giả không giấu được sự bất ngờ và thích thú trước diện mạo mới mẻ của Hồng Diễm: "Người đâu vừa đẹp vừa sang quá chừng", "Hơi táo bạo nhưng vẫn rất đẹp", "Có một sự táo bạo không hề nhẹ nha",… Trước những lời động viên tích cực, Hồng Diễm vui vẻ tương tác và đáp lại từng bình luận, thể hiện sự gần gũi với người hâm mộ.

Mạnh Trường để lại bình luận hài hước về hình ảnh táo bạo của Hồng Diễm.

Vai diễn trong phim "Lằn ranh" của Hồng Diễm được xem là một bước chuyển đáng chú ý, cho thấy sự nỗ lực thoát khỏi "vùng an toàn" của người đẹp trên con đường nghệ thuật. Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp sản xuất phim "Lằn ranh" cách đây vài ngày, ngoài lãnh đạo VTV, đạo diễn Mai Hiền, biên kịch Phạm Ngọc Tiến, các diễn viên tham gia bộ phim đều nhận bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Khi nhận được vinh dự này các nghệ sĩ trong phim đã phấn khởi khoe niềm vui trên trang cá nhân như nghệ sĩ Cao Nguyệt Hằng, Hà Việt Dũng... Còn Hồng Diễm, cô viết lời chia tay phim một cách bịn rịn: "Hành trình của "Lằn ranh" đã khép lại. Thêm một cuộc đời đã trải qua và thêm nhiều kinh nghiệm ở lại.

Xin được cảm ơn ê-kíp đoàn phim đã luôn hỗ trợ Diễm để Diễm luôn được thoải mái nhất trong suốt quá trình quay phim. Đặc biệt cảm ơn đạo diễn Nguyễn Mai Hiền đã giúp Diễm tự tin hơn khi làm dòng phim chính luận".