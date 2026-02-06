Mới nhất
Trước khi làm đạo diễn phim của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến là ai, tài năng ra sao?

Thứ sáu, 19:00 06/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Mai Tài Phến mới đây đã trở thành đạo diễn của phim do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất. Trước khi có vai trò mới, nam diễn viên làm gì và tài năng ra sao?

"Cuộc gặp định mệnh" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến'Cuộc gặp định mệnh' của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

GĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lần thứ 2 nên duyên cùng nhau trong một dự án điện ảnh. Ở lần xuất hiện này, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng sẽ có "cuộc gặp định mệnh" cùng chàng trai miền Tây.

Mai Tài Phến từ chàng trai miền Tây đến diễn viên nổi tiếng 

Mai Tài Phến trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên trong MV âm nhạc của Hương Tràm và Mỹ Tâm, anh đã là một diễn viên được đào tạo bài bản. Mai Tài Phến xuất thân từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Nam diễn viên từng tham gia không ít gameshow, phim sitcom trên mạng.

Mai Tài Phến là ai? - Ảnh 2.

Mai Tài Phến là diễn viên được đào tạo bài bản ngành diễn xuất.

Anh sinh năm 1991 đến từ Bạc Liêu (nay là Cà Mau). Mai Tài Phến không chỉ sở hữu gương mặt nam tính với sống mũi cao, má lúm đồng tiền, nụ cười duyên mà còn có ngoại hình cao ráo, vạm vỡ. Tham gia "Gương mặt điện ảnh", Mai Tài Phến khiến Trương Ngọc Ánh đặc biệt chú ý bởi khả năng diễn xuất. Đêm chung kết của cuộc thi anh nhận được 3 điểm 10 tuyệt đối của ban giám khảo, xuất sắc giành cúp vàng.

Thời gian gần đây, Mai Tài Phến được biết đến với vai diễn Võ Tòng trong phim "Đất rừng Phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thời điểm đó, có nhiều tin đồn cho rằng "vì nể Mỹ Tâm nên đạo diễn danh tiếng mới chọn Mai Tài Phến", tuy nhiên thực tế, người trong cuộc lại có chia sẻ khác.

Mai Tài Phến là ai? - Ảnh 3.

Nam diễn viên có vóc dáng đẹp cùng gương mặt điển trai.

Đạo diễn Quang Dũng tiết lộ, anh chọn Mai Tài Phến vì muốn tính đường dài cho phim, trong trường hợp "Đất rừng phương Nam" có cơ hội thực hiện những phần tiếp theo. "Tôi cũng có nói với Phến rằng thực ra vai Võ Tòng ở phần này không có nhiều đất diễn. Nhưng mình muốn ở phần sau, chắc các bạn xem phim truyền hình đều nhớ cái cảnh Út Trong với Võ Tòng yêu nhau và có cái cảnh cô này cắt tóc, cạo râu cho anh này. Mình rất là ấn tượng cảnh đó. Mình nghĩ một người có nét đẹp như Phến, khi mà cắt tóc, cạo râu thì chắc là tình yêu ấy sẽ thuyết phục hơn. Người xem là các cô chắc cũng sẽ thấy yêu anh này hơn", nam đạo diễn cho biết.

Ngoài đời, Mai Tài Phến có cuộc sống khá giản dị và gần gũi với fan. Đặc biệt, trong thời gian hẹn hò cùng ca sĩ Mỹ Tâm, Mai Tài Phến chín chắn và trưởng thành hơn. Đây cũng là điểm cộng khiến fan của Mỹ Tâm thêm yêu mến.

Mai Tài Phến vướng tin đồn tình cảm 9 năm với Mỹ Tâm

Từ tháng 6/2019, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã được người hâm mộ đồn đoán. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn hết sức kín tiếng về câu chuyện này.

Được biết, họ bén duyên cùng nhau trong qua MV "Đừng hỏi em" ra mắt năm 2017. Đây là mốc đánh dấu mối duyên hợp tác trong công việc của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm.

Mai Tài Phến là ai? - Ảnh 4.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trong một sự kiện.

Trong video, nữ ca sĩ diễn xuất tình tứ bên đàn em khiến người hâm mộ của cô phấn khích. MV đạt hơn một triệu lượt xem sau một ngày. Sau đó 2 năm Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lại có dịp làm việc trong dự án phim "Chị trợ lý của anh". Mối quan hệ giữa 2 người trở nên khăng khít hơn và đi đâu họ cũng có nhau. Dù không tiết lộ tình cảm rõ ràng nhưng hành động ngoài đời của Mỹ Tâm dành cho Mai Tài Phến không khác gì những cặp đôi đang yêu nhau.

Năm 2020, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm ít xuất hiện hơn trước công chúng. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng dường như mất tích trong làng nhạc. Tuy nhiên, vào cuối tháng 6/2020, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn xuất hiện bên nhau trong một sự kiện của gia đình "nhà gái".

Mai Tài Phến là ai? - Ảnh 5.
Mai Tài Phến là ai? - Ảnh 6.
Mai Tài Phến là ai? - Ảnh 7.

Hình ảnh cặp đôi được "người qua đường" ghi lại.

Họ chung khung hình, ngồi cạnh nhau cực tình tứ trong buổi đi ăn cùng với bạn bè thân thiết, gồm có cả anh trai Mỹ Tâm làm fan rần rần vui mừng. Lâu lắm rồi mới lại có dịp nhìn thấy Mỹ Tâm và Mai Tài Phến xuất hiện thân thiết như vậy.

Mới đây, trong liveshow của Mỹ Tâm tại Hà Nội, khán giả cũng thấy hình ảnh của Mai Tài Phến xuất hiện dưới hàng ghế đợi ở buổi tập. Chỉ bằng chi tiết đó, khán giả cũng hiểu họ hiện tại ra sao?!

Mai Tài Phến là ai? - Ảnh 8.

Mai Tài Phến không bỏ sót liveshow nào của Mỹ Tâm.

Được biết, suốt thời gian qua, câu chuyện của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, hiện tại mối quan hệ ấy vẫn giữ kín và người trong cuộc chưa một lần chính thức lên tiếng xác nhận. 

Mai Tài Phến xuất hiện ở dưới sân khấu xem Mỹ Tâm tổng duyệt. Trên trang cá nhân, anh cũng chia sẻ vé được tham gia liveshow của bạn gái tin đồn.

Mai Tài Phến: "Mỹ Tâm giúp tôi có cảm giác an tâm"Mai Tài Phến: 'Mỹ Tâm giúp tôi có cảm giác an tâm'

GĐXH - Mai Tài Phến dành nhiều lời "có cánh" cho Mỹ Tâm. Anh thừa nhận chính nữ ca sĩ quê Đà Nẵng đã cho anh rất nhiều động lực để học hỏi và biến ước mơ của mình thành hiện thực.

