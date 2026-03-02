Mới nhất
Thiều Bảo Trâm diện bikini khoe thân hình 'cực phẩm'

Thứ hai, 16:16 02/03/2026
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Thiều Bảo Trâm nhận "mưa" lời khen về nhan sắc thăng hạng khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng đầu năm.

Thiều Bảo Trâm khoe vẻ đẹp quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng Mùa hè 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Thiều Bảo Trâm thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại một khu resort ven biển. "Mùa hè của em tới rồi", cô viết trên trang cá nhân.

Thiều Bảo Trâm khoe vẻ đẹp quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng Mùa hè 2026 - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ lựa chọn bikini tông xanh pastel tối giản. Thiết kế hai mảnh giúp tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân dài và đường cong cơ thể.

Thiều Bảo Trâm khoe vẻ đẹp quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng Mùa hè 2026 - Ảnh 3.

Cô chọn góc chụp nghiêng, kết hợp mái tóc dài buông tự nhiên. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, với nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình rạng rỡ và phong cách gợi cảm của nữ ca sĩ.

Thiều Bảo Trâm khoe vẻ đẹp quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng Mùa hè 2026 - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ nhận về "mưa lời khen" bởi khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng quyến rũ, ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Thiều Bảo Trâm khoe vẻ đẹp quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng Mùa hè 2026 - Ảnh 5.

Ngày 1/3, Thiều Bảo Trâm cũng chia sẻ hình ảnh "chuyến đi đầu năm" tại bãi biển ngập tràn ánh nắng và sắc xanh của nước biển.

Thiều Bảo Trâm khoe vẻ đẹp quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng Mùa hè 2026 - Ảnh 6.

Phong cách thời trang đi biển của Thiều Bảo Trâm được khen ngợi là tinh tế, quyến rũ.

Thiều Bảo Trâm khoe vẻ đẹp quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng Mùa hè 2026 - Ảnh 7.

Thiều Bảo Trâm vốn ưa chuộng phong cách gợi cảm, táo bạo cả trên sân khấu lẫn đời thường.

Thiều Bảo Trâm khoe vẻ đẹp quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng Mùa hè 2026 - Ảnh 8.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, gia nhập showbiz từ năm 2013. Cô là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Chị đẹp Đạp gió 2024, gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. (Ảnh FBNV)

