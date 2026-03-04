Trang phục nữ chính trong 'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi
GĐXH - Không chỉ gây tranh cãi về mặt nội dung, "Đồi gió hú" phiên bản 18+ năm 2026 còn tạo dư luận trái chiều với phần trang phục.
Ngay từ khi những bức ảnh chụp trộm mờ nhạt đầu tiên xuất hiện từ trường quay, mạng xã hội đã bùng nổ với loạt bình luận xoay quanh trang phục của các diễn viên, đặc biệt là vai Catherine (Cathy) của Margot Robbie. Nữ diễn viên xuất hiện với những bộ váy mang màu sắc khá hiện đại, như bước ra từ các bộ sưu tập thời trang cao cấp chứ không tạo cảm giác về nhân vật cảm giác cổ trang.
Nhưng nhà thiết kế Jacqueline Durran (người từng 2 lần đoạt giải Oscar), nữ đạo diễn Emerald Fennell và ngôi sao Margot Robbie có niềm tin mãnh liệt vào thế giới mà họ muốn mang tới cho "Đồi gió hú" - một phiên bản được các rạp chiếu lưu ý đặt tên phim trong ngoặc kép như muốn gửi gắm tới khán giả thông điệp rằng, đây sẽ không phải là những gì quen thuộc mà mang theo cảm hứng sáng tạo mới mẻ. Phim luôn được hình dung như một giấc mơ kỳ ảo - một sự kết hợp táo bạo giữa yếu tố lịch sử với sự hiện đại hào nhoáng.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Vogue (Anh), Jacqueline Durran đã hé mở câu chuyện về bộ sưu tập trang phục lộng lẫy mà Margot Robbie diện trong phim. Ước tính có 45 đến 50 bộ trang phục chỉ riêng cho Cathy. "Nguồn tham khảo của chúng tôi trải rộng từ thời Elizabeth đến thời Georgian và thời Victoria, từ tranh vẽ và trang phục lịch sử đến thời trang đương đại và những bộ phim thế kỷ 20. Thử thách là làm sao để chắt lọc tất cả những điều đó thành trang phục kể được câu chuyện mà đạo diễn Emerald Fennel muốn truyền tải", nhà thiết kế cho biết.
Đặc biệt trang phục đêm tân hôn của Cathy khiến khán giả vừa cảm thấy mê hoặc vừa băn khoăn vì dường như quá hiện đại.
"Emerald cho tôi xem là bức hình tuyệt đẹp từ những năm 1950 về một người phụ nữ được bọc trong giấy bóng kính, giống như một món quà được buộc nơ ở giữa. Đó là điểm khởi đầu cho phong cách này, và chúng tôi đã nghĩ làm thế nào để tái tạo lại điều đó? Ý tưởng là Cathy trở thành một món quà trong đêm tân hôn của mình, tự biến mình thành một món quà", nhà thiết kế kể về trang phục đặc biệt.
Ngoài ra, có một bộ trang phục đã thay đổi đặc biệt khi lên hình. Khi Cathy trở về Đồi gió hú để gặp cha mình, cô ấy mặc một chiếc áo choàng nhung đỏ và váy bạc. Những chiếc áo choàng đỏ như vậy thực ra rất phù hợp với lịch sử thời đó nhưng trên phim đã được biến tấu sáng tạo để thêm phần nổi bật, tạo hiệu ứng giữa tuyết trắng.
Màu đỏ là màu chủ đạo trong nhiều cảnh quay của nhân vật Cathy. Một trong số những trang phục được nhắc tới nhiều là bộ váy phối hai màu trắng - đỏ rất quyến rũ. Độ bóng loáng của phần chân váy màu đỏ như hòa cùng với màu của sàn nhà, trong khi phần thân áo trắng lại ăn ý với tường nhà.
Trang phục trong phim được làm "mờ" đi về tính chính xác thời điểm, bối cảnh nhưng lại "nổi" rõ về những ẩn ý mà đạo diễn muốn cài cắm khi kể về mối tình cuồng nhiệt nhưng đầy tuyệt vọng, và phần nào độc hại, hủy hoại cuộc đời cả hai con người.
Ra mắt vào dịp Lễ Tình nhân 2026, bộ phim "Đồi gió hú" (với nhãn R ở các thị trường phim toàn cầu và ở Việt Nam là nhãn 18+) đang có được doanh thu khá tốt, gần đạt 200 triệu USD sau 3 tuần công chiếu. Dù không còn giữ vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng nhưng với kinh phí thực hiện chỉ vào khoảng 80 triệu USD, phim đang được xem là một thành công đối với Warner Bros.
GĐXH - Phương Anh Đào được xem là nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong dàn nữ chính trong phim ra rạp dịp Tết. Trước đó, cô gây ấn tượng khi vào phim "Mai" của Trấn Thành.
GĐXH - Phanh Lee thu hút sự chú ý với bộ ảnh áo dài xanh pastel giữa phố cổ Hà Nội. Nét đẹp cổ điển và hiện đại hòa quyện tạo nên thần thái sang trọng, quý phái.
GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.
GĐXH - Trang phục du Xuân mang đến vẻ đẹp và cuốn hút hơn ngày thường khi xuống phố ở thời điểm đầu năm mới.
Tham gia một lễ trao giải mới đây, dàn Hoa - Á hậu Việt diện loạt trang phục lộng lẫy, nổi bật, tôn vinh các giá trị truyền thống. Mỗi thiết kế đều mang ý nghĩa và thông điệp riêng.
GĐXH - Đây đích thị là chiếc áo dài được Hoàng Thuỳ Linh "sủng" nhất vì mỗi ngày Tết lại diện một màu khác nhau.
GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo trong bộ ảnh áo dài Tết 2026. Khám phá sự thanh lịch và phong cách của mỹ nhân Gen Z này.
Còn nơi nào tốt hơn để tìm cảm hứng ngoài những sàn diễn thời trang cao cấp? Hãy để những bộ thiết kế của Valentino, Celine, Alaïa... truyền cảm hứng cho tủ đồ Tết của bạn!
GĐXH - Chọn trang phục ngày Tết phù hợp để vừa giúp bạn tự tin, tỏa sáng lại mang may mắn, tài lộc cả năm.
GĐXH - Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh áo dài Tết 2026 của Hà Trúc Linh và 2 Á hậu: Châu Anh và Vân Nhi. Họ mang đến sự duyên dáng, thanh lịch trong trang phục truyền thống kết hợp hiện đại.
