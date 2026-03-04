Trang phục nữ chính trong 'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi

Ra mắt dịp Valentine, "Đồi gió hú" của đạo diễn kiêm biên kịch Emerald Fennell ra rạp từ ngày 14/2 và nhanh chóng gây sốt. Theo Box Office Mojo, sau 7 ngày phát hành, "Đồi gió hú" (tựa tiếng Anh: Wuthering Heights) đã mang về 114 triệu USD trên toàn cầu. Với thành tích này, Đồi gió hú trở thành phim đầu tiên trong năm 2026 vượt mốc doanh thu 100 triệu USD.

Thành công về mặt doanh thu phòng vé nhưng "Đồi gió hú" cũng đang tạo nên những cuộc tranh luận dữ dội. Về nội dung phim, giới phê bình quốc tế chia rẽ, người khen táo bạo, người chê thiếu sự gai góc, buồn tẻ và cảnh "nóng" quá nhiều... Bên cạnh đó, trang phục trong phim, đặc biệt là nhân vật nữ chính Catherine cũng là đề tài tranh cãi của nhiều khán giả, giới chuyên gia phim ảnh.



Vai Catherine của Margot Robbie xuất hiện với những bộ váy mang màu sắc khá hiện đại, như bước ra từ các bộ sưu tập thời trang cao cấp chứ không tạo cảm giác về nhân vật cảm giác cổ trang.

Trang phục nhân vật Catherine được lấy cảm hứng từ những ngôi sao Hollywood thời hoàng kim và nhiều người mẫu trang bìa tạp chí. (Ảnh: Warner Bros)



Đặc biệt trang phục đêm tân hôn của Catherine khiến khán giả vừa cảm thấy mê hoặc vừa băn khoăn vì dường như quá hiện đại.



Một bộ trang phục đã thay đổi đặc biệt khi lên hình. Khi Catherine trở về Đồi gió hú để gặp cha mình, cô mặc một chiếc áo choàng nhung đỏ và váy bạc. Những chiếc áo choàng đỏ như vậy thực ra rất phù hợp với lịch sử thời đó nhưng trên phim đã được biến tấu sáng tạo để thêm phần nổi bật, tạo hiệu ứng giữa tuyết trắng.



Trang phục bước ra từ trong tranh, Bức tranh của Franz Xaver Winterhalter là nguồn cảm hứng cho trang phục nhân vật trong "Đồi gió hú". (Ảnh: Jaap Buitendijk)



Chiếc váy cưới từng gây chấn động mạng xã hội khi những hình ảnh đầu tiên của phim "Đồi gió hú" được tiết lộ. Theo nhà thiết kế đây là sự kết hợp giữa phong cách thời trang thời Victoria và thập niên 50. (Ảnh: Warner Bros)

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng trang phục của Catherine lộng lẫy và xa hoa, cố ý không bám sát yếu tố lịch sử nhằm đẩy câu chuyện vượt khỏi mọi giới hạn thời gian, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại.



Ngay từ khi những bức ảnh chụp trộm mờ nhạt đầu tiên xuất hiện từ trường quay, mạng xã hội đã bùng nổ với loạt bình luận xoay quanh trang phục của các diễn viên, đặc biệt là vai Catherine (Cathy) của Margot Robbie. Nữ diễn viên xuất hiện với những bộ váy mang màu sắc khá hiện đại, như bước ra từ các bộ sưu tập thời trang cao cấp chứ không tạo cảm giác về nhân vật cảm giác cổ trang.

Nhưng nhà thiết kế Jacqueline Durran (người từng 2 lần đoạt giải Oscar), nữ đạo diễn Emerald Fennell và ngôi sao Margot Robbie có niềm tin mãnh liệt vào thế giới mà họ muốn mang tới cho "Đồi gió hú" - một phiên bản được các rạp chiếu lưu ý đặt tên phim trong ngoặc kép như muốn gửi gắm tới khán giả thông điệp rằng, đây sẽ không phải là những gì quen thuộc mà mang theo cảm hứng sáng tạo mới mẻ. Phim luôn được hình dung như một giấc mơ kỳ ảo - một sự kết hợp táo bạo giữa yếu tố lịch sử với sự hiện đại hào nhoáng.



Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Vogue (Anh), Jacqueline Durran đã hé mở câu chuyện về bộ sưu tập trang phục lộng lẫy mà Margot Robbie diện trong phim. Ước tính có 45 đến 50 bộ trang phục chỉ riêng cho Cathy. "Nguồn tham khảo của chúng tôi trải rộng từ thời Elizabeth đến thời Georgian và thời Victoria, từ tranh vẽ và trang phục lịch sử đến thời trang đương đại và những bộ phim thế kỷ 20. Thử thách là làm sao để chắt lọc tất cả những điều đó thành trang phục kể được câu chuyện mà đạo diễn Emerald Fennel muốn truyền tải", nhà thiết kế cho biết.

Một trong những tạo hình ấn tượng đầu tiên của nhân vật Cathy do Margot Robbie đóng. Trang phục được lấy cảm hứng từ những ngôi sao Hollywood thời hoàng kim và nhiều người mẫu trang bìa tạp chí (Ảnh: Warner Bros.)

Chiếc váy cưới từng gây chấn động mạng xã hội khi những hình ảnh đầu tiên của phim "Đồi gió hú" được tiết lộ (Ảnh: Warner Bros.). Theo nhà thiết kế đây là sự kết hợp giữa phong cách thời trang thời Victoria và thập niên 50.

Đặc biệt trang phục đêm tân hôn của Cathy khiến khán giả vừa cảm thấy mê hoặc vừa băn khoăn vì dường như quá hiện đại.

Ảnh: Jaap Buitendijk

"Emerald cho tôi xem là bức hình tuyệt đẹp từ những năm 1950 về một người phụ nữ được bọc trong giấy bóng kính, giống như một món quà được buộc nơ ở giữa. Đó là điểm khởi đầu cho phong cách này, và chúng tôi đã nghĩ làm thế nào để tái tạo lại điều đó? Ý tưởng là Cathy trở thành một món quà trong đêm tân hôn của mình, tự biến mình thành một món quà", nhà thiết kế kể về trang phục đặc biệt.

Ngoài ra, có một bộ trang phục đã thay đổi đặc biệt khi lên hình. Khi Cathy trở về Đồi gió hú để gặp cha mình, cô ấy mặc một chiếc áo choàng nhung đỏ và váy bạc. Những chiếc áo choàng đỏ như vậy thực ra rất phù hợp với lịch sử thời đó nhưng trên phim đã được biến tấu sáng tạo để thêm phần nổi bật, tạo hiệu ứng giữa tuyết trắng.



Ảnh: Jaap Buitendijk

Trang phục bước ra từ trong tranh (Ảnh: Jaap Buitendijk)

Bức tranh của Franz Xaver Winterhalter là nguồn cảm hứng (Ảnh: Getty Images)

Màu đỏ là màu chủ đạo trong nhiều cảnh quay của nhân vật Cathy. Một trong số những trang phục được nhắc tới nhiều là bộ váy phối hai màu trắng - đỏ rất quyến rũ. Độ bóng loáng của phần chân váy màu đỏ như hòa cùng với màu của sàn nhà, trong khi phần thân áo trắng lại ăn ý với tường nhà.

Ảnh: Warner Bros.

Trang phục trong phim được làm "mờ" đi về tính chính xác thời điểm, bối cảnh nhưng lại "nổi" rõ về những ẩn ý mà đạo diễn muốn cài cắm khi kể về mối tình cuồng nhiệt nhưng đầy tuyệt vọng, và phần nào độc hại, hủy hoại cuộc đời cả hai con người.

Ra mắt vào dịp Lễ Tình nhân 2026, bộ phim "Đồi gió hú" (với nhãn R ở các thị trường phim toàn cầu và ở Việt Nam là nhãn 18+) đang có được doanh thu khá tốt, gần đạt 200 triệu USD sau 3 tuần công chiếu. Dù không còn giữ vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng nhưng với kinh phí thực hiện chỉ vào khoảng 80 triệu USD, phim đang được xem là một thành công đối với Warner Bros.



