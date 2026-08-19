Phù Sa suýt ngã xuống sông, Chơn bị tàu hút trộm cát truy đuổi

Trong trích đoạn giới thiệu tập 2 phim "Phù sa", Phù Sa đi thăm xóm Bình Hoà một vòng vô tình gặp Chơn tại bờ sông gần nơi xảy ra sự việc nhà ông Tám. Chơn đang cùng lực lượng dân quân gia cố bờ kè thì thấy Phù Sa mải mê chụp hình, xém chút nữa thì ngã xuống sông.

Phù Sa mải chụp hình suýt chút nữa là rơi xuống sông. Ảnh VTV

Thấy người dân dần rời đi vì sạt lở, Chơn thấy buồn. Nhưng sống mà giống như ngàn cân treo sợi tóc, không ai nói gì, không ai lên tiếng gì khiến Chơn càng khó chịu. Trò chuyện với ông Hai Phước, Chơn nói rằng anh phải bắt đứa làm nên chuyện này.

Chơn quyết bắt bằng được kẻ gây ra sạt lở bờ sông. Ảnh VTV

Chơn một mình một mình ra bến sông tìm hiểu sự việc. Trong lúc chụp lại ảnh tàu hút trộm cát, Chơn bị phát hiện và truy đuổi rất nguy hiểm.

Chơn phát hiện có tàu hút cát trộm và bị truy đuổi. Ảnh VTV

Trong khi đó, Sáu Lém lại ra chợ để rêu rao thông tin quy hoạch vùng ven sông Bình Hòa là vùng sạt lở nguy hiểm, như vậy đất sẽ không còn giá trị, hạn chế xây dựng, ngân hàng siết cho vay. Thông tin khiến nhiều người dân hoang mang lo lắng không biết tương lai của mình sẽ ra sao.

Đứng ở bên cạnh nghe Sáu Lém nói chuyện, Phù Sa khó chịu. Cô chất vấn Sáu Lém về nguồn gốc thông tin mà ông có được.

Sáu Lém gặp ông chủ giấu mặt. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Sáu Lém tới gặp "ông chủ" giấu mặt và được hỏi về tình hình hiện tại của Bình Hoà, ông chủ ngỏ lời muốn hợp tác với Sáu Lém để thực hiện một số việc quan trọng.

Tập 2 phim "Phù sa" phát sóng vào 21h ngày 19/8 trên VTV1.

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