Tin sao 18/8: Ngọc Trinh gây chú ý với thời trang cắt xẻ táo bạo, Khổng Tú Quỳnh nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 35

Quang Minh tuổi U70: 'Có người để thương, có nhà để về, vậy là đủ đầy'Giải trí -
GĐXH - Đưa vợ trẻ kém 37 tuổi đi du lịch tại Malaysia, diễn viên Quang Minh chia sẻ về quan điểm sống của mình. Ở tuổi ngoài 60, anh cảm thấy viên mãn khi có người để yêu thương, có một mái nhà để trở về.
Hồng Đào U70 dành 200% sức lực cho mỗi vai diễnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Hồng Đào ở tuổi U70 vẫn dành trọn niềm đam mê cho nghiệp diễn. Mỗi lần nhận phim, chị đều dành 200% sức lực để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.
Nữ cử nhân quê Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Hoàng Thị Hà Phương - nữ cử nhân quê Hải Phòng, đang gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ bởi nhan sắc, học vấn mà còn là các hoạt động cộng đồng ý nghĩa.
160 MC nhí vào 'Ngôi nhà chung' với thử thách hiện trường bất ngờXem - nghe - đọc -
GĐXH - Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí toàn quốc 2026 tiếp tục nóng lên với 160 gương mặt xuất sắc đã chính thức vào Ngôi nhà chung ở Ba Vì với chủ đề "Thanh âm đồng dao".
Mẹ ruột Lương Thùy Linh gây chú ý nhân ngày đặc biệt của con gáiGiải trí -
GĐXH - Lương Thùy Linh kỷ niệm tuổi 26 ấn tượng khi cùng mẹ trao quà cho trẻ em khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng.
Anne Hathaway cực kỳ quỷ dị, khiến Dakota Johnson ngộp thởXem - nghe - đọc -
GĐXH - Tiếp nối những tình tiết gây sốc từ cảnh hôn giữa Anne Hathaway và Dakota Johnson, trailer thứ hai của Verity: Bí mật bị chôn vùi chính thức lên sóng, tiếp tục hé lộ những góc tối quỷ dị và đầy tội lỗi của gia đình tác giả Verity Crawford.
Hình ảnh lúc nhỏ của Bảo ThanhGiải trí -
GĐXH - Bảo Thanh hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp khi còn cắp sách tới trường. Đây là những ảnh hiếm của nữ diễn viên "Về nhà đi con".
Phim 'Phù sa' phát sóng tối nay trên VTV1 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Ngày 18/8, bộ phim "Phù sa" sẽ chính thức lên sóng kênh VTV1 nối sóng phim "Trời cao nguyên xanh".
Khoảnh khắc đời thường của 3 người con nhà Khánh Thi - Phan HiểnGiải trí -
GĐXH - Dù là con của những người nổi tiếng, lại có tài năng và được công chúng đón nhận, nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, 3 người con của Khánh Thi - Phan Hiển vẫn rất giản dị, gần gũi.
Khánh (Long Vũ) từ chối cơ hội tỏ tình với Phương (Lưu Ly)Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh bỗng dưng từ chối cơ hội tỏ tình, bỏ lỡ nụ hôn đầu và trao cơ hội cho người khác khiến Phương giận dỗi.