Tin sao 18/8: Ngọc Trinh gây chú ý với thời trang cắt xẻ táo bạo, Khổng Tú Quỳnh nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 35

| Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ngọc Trinh thu hút mọi ánh nhìn với trang phục cắt xẻ táo bạo, trong khi ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ phong độ nhan sắc ngọt ngào dù đang ở độ tuổi 35.

Khổng tú quỳnh tỏa sáng bên nguyên Khang tại Concert Quốc gia 2026 - Ảnh 1.

Ngọc Trinh thu hút mọi ánh nhìn khi chia sẻ loạt ảnh diện trang phục cắt xẻ táo bạo, khéo léo khoe vòng eo thon gọn, gợi cảm.

Khổng tú quỳnh tỏa sáng bên nguyên Khang tại Concert Quốc gia 2026 - Ảnh 2.

Ngọc Trinh mang đến hình ảnh vừa nữ tính, vừa quyến rũ. Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, Ngọc Trinh còn cho thấy phong độ nhan sắc ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Khổng tú quỳnh tỏa sáng bên nguyên Khang tại Concert Quốc gia 2026 - Ảnh 3.

Khổng Tú Quỳnh tiếp tục ghi điểm trong lòng người hâm mộ bởi phong cách thời trang dễ thương và nhan sắc ngọt ngào trong loạt ảnh cô mới chia sẻ trên trang cá nhân.

Khổng tú quỳnh tỏa sáng bên nguyên Khang tại Concert Quốc gia 2026 - Ảnh 4.

Khổng Tú Quỳnh không chỉ gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, mà còn bởi vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng thon gọn.

Khổng tú quỳnh tỏa sáng bên nguyên Khang tại Concert Quốc gia 2026 - Ảnh 5.

Ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện váy cưới, nhan sắc cuốn hút, gợi cảm. 

Khổng tú quỳnh tỏa sáng bên nguyên Khang tại Concert Quốc gia 2026 - Ảnh 6.

Tóc Tiên lựa chọn một chiếc đầm lạ mắt. Chiếc váy được dựng phom corset ôm sát cơ thể, tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn và tôn lên đường cong của nữ ca sĩ.

Khổng tú quỳnh tỏa sáng bên nguyên Khang tại Concert Quốc gia 2026 - Ảnh 7.

MC Nguyên Khang bày tỏ vinh dự và tự hào khi được chọn dẫn dắt Concert Quốc gia "Tổ Quốc Trong Tim năm 2026".

Khổng tú quỳnh tỏa sáng bên nguyên Khang tại Concert Quốc gia 2026 - Ảnh 8.

Diễn viên Thu Trang chia sẻ hình ảnh hài hước liên quan tới bộ phim "Quý tử vượt giàu". Bộ phim dự kiến ra rạp vào dịp Quốc khánh 2/9.

(Ảnh FB nhân vật)

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