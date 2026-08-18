Tin sao 18/8: Ngọc Trinh gây chú ý với thời trang cắt xẻ táo bạo, Khổng Tú Quỳnh nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 35

1 giờ trước

GĐXH - Đưa vợ trẻ kém 37 tuổi đi du lịch tại Malaysia, diễn viên Quang Minh chia sẻ về quan điểm sống của mình. Ở tuổi ngoài 60, anh cảm thấy viên mãn khi có người để yêu thương, có một mái nhà để trở về.