Nữ nghệ sĩ từng là đào chánh cải lương giờ sống đơn độc, nhặt ve chai mưu sinh

Nghệ sĩ Mỹ Phụng được biết đến là em thứ 6 trong gia đình của cố nghệ sĩ Bửu Truyện, cùng các anh chị em nghệ sĩ như Bửu Khánh, Mỹ Lợi, Bửu Ấn.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi, bà từng theo các đoàn hát có sự hỗ trợ từ anh trai tại đoàn Minh Tơ. Bà lập gia đình với nghệ sĩ cải lương Phú Xuân và có hai con trai. Sau đó, bà chọn theo chồng bôn ba cùng các đoàn tỉnh như Trùng Dương và nhiều gánh hát khác.

Thời điểm này, bà từng là đào chánh trên các sân khấu lớn nhỏ. Từ khi chồng qua đời năm 2018, nữ nghệ sĩ gần như một mình xoay xở cuộc sống.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng thời trẻ.

Xuất hiện trong chương trình của nhóm Ngũ Long du ký, nghệ sĩ Mỹ Phụng khiến khán giả xót xa với cuộc sống ở tuổi xế chiều. Nữ nghệ sĩ hiện sống một mình trong căn trọ chật hẹp tại TP.HCM.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng phải mưu sinh bằng công việc đi lượm ve chai. Bà phải đi khắp các con phố để nhặt từng món đồ người ta vứt đi, đem về bán ve chai.

"Tôi cứ đi đường, thấy người ta vất gì ra thì tới lượm, cũng kiếm được 5, 10 ngàn để dành. Nhiều nhà họ biết tôi nên có đồ gì không dùng nữa sẽ cho vào túi rồi thấy thì gọi tôi vào lấy, không thì tôi đi lượm ngoài đường. Tôi có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà ngại", bà nói.

Cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng nữ nghệ sĩ vẫn cố gắng tằn tiện qua ngày. Hai con trai của bà hiện đã lập gia đình, đi hát ở xa, cuộc sống cũng không mấy khá giả. Dù vậy, nữ nghệ sĩ chia sẻ các con hiếu thảo, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về phụ giúp mẹ. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cho biết còn nhận được sự san sẻ từ hàng xóm xung quanh khi thỉnh thoảng được cho gạo, thức ăn.

Nữ nghệ sĩ giờ đi nhặt ve chai kiếm sống.

Không chỉ vậy, bà còn mang trong người nhiều bệnh song hoàn cảnh khó khăn khiến việc điều trị cũng dang dở. Những ngày thời tiết thay đổi, các cơn đau lại tái phát, khiến việc đi lại, sinh hoạt càng khó.

Nghệ sĩ Mỹ Phụng cho biết bà không có đầy đủ giấy tờ tùy thân vì từ nhỏ đã theo các đoàn hát, rong ruổi nhiều nơi nên không làm giấy tờ cá nhân. Hiện bà chỉ còn giữ tấm căn cước được cấp từ năm 1978, nay đã cũ nhòe, gây nhiều trở ngại trong việc làm lại giấy tờ. Không có bảo hiểm y tế, mỗi lần đau bệnh, nữ nghệ sĩ chỉ có thể mua thuốc giảm đau uống tạm qua ngày.

Cuộc sống cơ cực song nghệ sĩ cải lương Mỹ Phụng vẫn đam mê với nghề. Trong cuộc trò chuyện với nhóm Ngũ Long du ký, nữ nghệ sĩ ngẫu hứng ca một đoạn cải lương. Dù đã rời xa sân khấu nhiều năm, giọng hát của bà vẫn ngọt ngào, hơi dài và khỏe. Với bà, nghệ thuật là nguồn động viên để vượt qua những ngày tháng vất vả.