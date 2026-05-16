Lisa (BLACKPINK) biểu diễn khai mạc World Cup 2026

Thứ bảy, 10:22 16/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Ca sĩ Lisa (BLACKPINK) trở thành tâm điểm chú ý khi được lựa chọn trình diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2026.

Với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đây không đơn thuần là một tiết mục giải trí trước giờ bóng lăn, mà là bước đi cho thấy cách giải đấu đang thay đổi để tiếp cận khán giả trẻ toàn cầu. Nữ ca sĩ sẽ biểu diễn tại sân vận động SoFi Stadium ở Los Angeles vào ngày 12/6, trước trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Cô xuất hiện cùng Katy Perry, Future và DJ Sanjoy trong chương trình khai mạc do FIFA tổ chức.

Sự kiện này cũng đánh dấu lần thứ hai một nghệ sĩ Kpop xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup, sau màn trình diễn "Dreamers" của Jungkook ở Qatar năm 2022.

Katy Perry và Lisa cùng xuất hiện trên sân khấu FIFA World Cup 2026. (Ảnh: X @kaxishk)

Theo phân tích từ Spring News, toàn bộ chuỗi sự kiện khai mạc năm nay được xây dựng dưới ý tưởng "Nhịp đập chung", do Amy Hopfinger - Giám đốc Chiến lược và Kế hoạch của FIFA tại Mỹ - phụ trách. Mục tiêu là kéo World Cup đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc, giải trí và văn hóa đại chúng. Trong kế hoạch đó, Lisa trở thành nhân tố then chốt.

FIFA nhìn thấy ở nữ ca sĩ là sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên nền tảng số. Lisa hiện sở hữu hơn 100 triệu người theo dõi trên Instagram, thuộc nhóm nghệ sĩ châu Á có lượng fan đông đảo nhất thế giới. Mỗi lần xuất hiện của cô đều tạo ra hiệu ứng lớn trên mạng xã hội, từ thời trang, âm nhạc cho đến quảng cáo thương hiệu.

Lisa được kỳ vọng sẽ là nhân tố giúp FIFA tiếp cận thị trường Đông Nam Á (Ảnh: Lloud)

Bên cạnh yếu tố truyền thông, Lisa còn được xem là nhân tố giúp FIFA tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Dù khu vực này có lượng người yêu bóng đá rất lớn, nhưng chưa có đại diện ASEAN nào giành được vé dự FIFA World Cup 2026. Vì vậy, việc một nghệ sĩ người Thái xuất hiện ở sân khấu khai mạc tạo ra cảm giác kết nối mạnh mẽ với người hâm mộ trong khu vực.

Nữ ca sĩ người Colombia Shakira. Ảnh: AP-Yonhap.

Trước đó, FIFA xác nhận Madonna, Shakira và BTS sẽ biểu diễn tại halftime show chung kết World Cup 2026, diễn ra ngày 19/7 tại sân vận động MetLife. Madonna, Shakira và BTS sẽ cùng biểu diễn trong chương trình giữa giờ của trận chung kết FIFA World Cup 2026 tại sân vận động MetLife, New Jersey, Mỹ. Đây là lần đầu tiên một trận chung kết World Cup có halftime show theo mô hình tương tự như các sự kiện thể thao lớn tại Mỹ.

Theo The Guardian và Al Jazeera, chương trình sẽ diễn ra ngày 19/7, trong khuôn khổ trận chung kết của kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử, với 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Coldplay's Chris Martin đảm nhận vai trò giám tuyển âm nhạc cho chương trình.

Tin sao ngày 16/5: Sơn Tùng M-TP sắp ra sản phẩm mới, MC Mai Ngọc và Hoa hậu Tiểu Vy gây ngỡ ngàngTin sao ngày 16/5: Sơn Tùng M-TP sắp ra sản phẩm mới, MC Mai Ngọc và Hoa hậu Tiểu Vy gây ngỡ ngàng

GĐXH - Sơn Tùng M-TP trở lại bằng cách đăng tấm ảnh mới, kèm theo đó là tiêu đề sản phẩm mới "Come My Way", phát hành vào 28/5 khiến người hâm mộ thích thú và tò mò.

Đình Tú muốn công khai tình yêu với Ngọc Huyền trong "Ngược đường ngược nắng"Đình Tú muốn công khai tình yêu với Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'

GĐXH - Mai và Trung đã chính thức yêu nhau, nhưng dường như chuyện tình cảm này vẫn gặp nhiều thách thức bởi sự ngăn cản từ gia đình.


