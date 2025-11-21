Nữ quản lý bỏ phố về quê để nghỉ hưu sớm với 11 tỷ: 3 năm sau hối hận quay lại thành phố tìm việc
GĐXH - Chị rút sổ tiết kiệm hơn 11 tỷ đồng về quê nghỉ hưu sớm, nhưng chỉ sau 3 năm, vợ chồng chị phải quay lại thành phố tìm việc. Câu chuyện này là bài học đắt giá khi nghỉ hưu sớm.
Nhiều người tin rằng chỉ cần đủ tiền là có thể rời bỏ nhịp sống bon chen nơi phố thị, về quê an dưỡng và tận hưởng những ngày tháng yên bình. Nhưng câu chuyện của chị Lâm (cựu quản lý cấp cao ở Thâm Quyến, Trung Quốc) cho thấy “nghỉ hưu sớm” không đơn giản là có tiền rồi rẽ khỏi cuộc sống công sở.
Giấc mơ an nhàn khi nghỉ hưu sớm: Tưởng đúng mà hóa sai
Ở tuổi 45, với mức lương cao và công việc ổn định, chị Lâm từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Áp lực, cạnh tranh, lịch trình kín mít suốt hai thập kỷ khiến chị khao khát một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Vì vậy, chị quyết định nghỉ hưu sớm, cùng chồng rút toàn bộ 3,2 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) tiết kiệm để về quê sinh sống, mong tìm lại sự bình yên.
Quê của chị Lâm nằm cách Thâm Quyến nửa ngày xe, một vùng nông thôn bình dị và yên ả.
Khi vợ chồng chị trở về, họ được họ hàng và hàng xóm chào đón nồng nhiệt. Cảm giác sum vầy, thân thương khiến chị tin rằng quyết định nghỉ hưu sớm của mình là vô cùng sáng suốt.
Không lâu sau đó, vợ chồng chị quyết định chi 600.000 NDT để xây lại nhà cho bố mẹ đã cũ 40 năm, rồi tiếp tục bỏ thêm 300.000 NDT làm căn nhà nhỏ kế bên để tiện chăm sóc ông bà.
Chị còn đầu tư làm vườn, trồng rau nuôi gà để hiện thực hóa giấc mơ "điền viên".
Những tháng đầu ở quê là quãng thời gian đẹp, sáng nghe tiếng chim hót, chiều uống trà trước hiên nhà, trò chuyện với hàng xóm.
Với mức sống không quá đắt đỏ, chị tin rằng số tiền còn lại dư sức nuôi vợ chồng đến cuối đời.
Nhưng giấc mơ yên bình ấy chỉ kéo dài rất ngắn.
Tiền tiết kiệm bốc hơi: Bình yên không hề rẻ
Hai năm sau, cháu trai của chị chuẩn bị cưới. Ngoài khoản mừng cưới, vợ chồng chị cho cháu vay thêm 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) để xây nhà, phần vì thương, phần vì ngại từ chối khi vừa mới hồi hương.
Đó là bước ngoặt khiến mọi thứ nhanh chóng tuột khỏi tầm kiểm soát.
Sống ở quê, chị mới nhận ra chi phí phát sinh không hề ít, đám cưới, giỗ chạp, lễ hội, tiệc tùng họp mặt...
Người từ thành phố trở về càng được mời nhiều, mà mỗi lần tham dự đều phải có quà cáp.
Những khoản "ngoại giao làng quê" ấy tưởng nhỏ nhưng cộng dồn lại trở thành con số khiến vợ chồng chị choáng váng.
Cùng lúc đó, nhà mới xây xong phải mua sắm thêm đồ đạc, làm sân vườn, sửa sang các hạng mục nhỏ. Cứ thế, khoản 3,2 triệu NDT tích cóp suốt 20 năm dần dần cạn kiệt.
Bước sang năm thứ ba, số tiền tiết kiệm chỉ còn đủ duy trì cuộc sống thêm vài tháng. Cháu trai chưa thể trả nợ, còn chi phí sinh hoạt vẫn tăng.
Không còn nguồn thu nhập nào chống lưng, vợ chồng chị đối diện nỗi bất an mà trước đây họ chưa từng hình dung.
Buộc phải quay lại thành phố mưu sinh
Cuối cùng, cả hai đành đưa ra quyết định đau lòng, rời quê, quay lại Thâm Quyến tìm việc.
Hiện tại, chị Lâm làm bán thời gian cho một công ty nhỏ, còn chồng chị phụ giúp người quen trong ngành dịch vụ. Cuộc sống không còn rủng rỉnh, nhưng ít nhất họ đã có lại thu nhập ổn định.
Nếu có ai hỏi chị có hối hận vì nghỉ hưu sớm không, chị đáp: "Không hoàn toàn."
Vì quãng thời gian ở quê giúp chị gần gũi cha mẹ hơn, hiểu họ hơn, và nhận ra điều quan trọng, bình yên không đến từ việc trốn chạy áp lực, mà đến từ khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình.
Nhưng chị thừa nhận: nếu được chọn lại, chị sẽ không nghỉ hưu sớm một cách vội vàng và cảm tính như thế.
"Tôi từng nghĩ chỉ cần đủ tiền là có thể về quê tận hưởng bình yên. Nhưng giờ tôi hiểu, bình yên cũng có cái giá của nó. Muốn nghỉ hưu sớm, không chỉ cần tiền mà còn cần kế hoạch, khả năng quản lý tài chính và sự tỉnh táo. Nếu không, giấc mơ an nhàn có thể biến thành bài học đắt giá."
Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?Gia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Họp lớp từ lâu vẫn được xem là dịp ý nghĩa để ôn lại kỷ niệm thời học sinh, quãng đời đẹp đẽ và trong trẻo nhất. Thế nhưng không phải cuộc hội ngộ nào cũng mang đến cảm giác dễ chịu.
Làm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhấtGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Trong vòng tròn cung hoàng đạo, có 4 cái tên nổi tiếng "cứng đầu", dù rõ ràng là bản thân gây chuyện cũng nhất quyết không chịu thừa nhận (thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).
Trúng số 102 tỷ đồng, người chồng U70 'giả nghèo' để lừa vợ và cái kếtGia đình - 9 giờ trước
Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông trúng số độc đắc đã gây chấn động, cho thấy rằng tiền bạc không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc.
Mong bị sa thải để nhận trợ cấp N+1: Khi nghỉ hưu sớm trở thành trào lưuGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Sau 15 năm cống hiến, nhiều người trẻ lựa chọn nghỉ hưu non để thoát cảnh cơm áo gạo tiền và những buổi họp áp lực.
Lấy được 1 trong 4 con giáp nam này: Vợ chỉ việc hạnh phúc, mọi vất vả để anh loGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có 4 con giáp nam càng yêu gia đình càng chăm chỉ, càng cố gắng cho sự nghiệp, càng muốn trở thành bờ vai vững chắc cho người mình thương.
Có lương hưu nhưng vẫn lao lực làm thêm vì con: Nằm viện 20 ngày khiến cụ bà tỉnh ngộGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Lương hưu chỉ hơn 3 triệu đồng, bà cụ U65 đi làm thêm đến mức nhập viện vì muốn hỗ trợ con trả nợ. Sau biến cố sức khoẻ, bà nhận ra tiền không phải tất cả.
4 ngày sinh Âm lịch đào hoa bậc nhấtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu sức hút rất riêng, khiến hành trình tình yêu của họ luôn rực rỡ, hạnh phúc.
Phụ nữ nóng tính như 'ngọc quý': Ở bên họ, bạn sẽ không bao giờ phải nuối tiếc điều này!Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ ăn nhanh, đi nhanh, tính cách vội vã và nóng nảy thường thuộc 2 kiểu này: Rất đáng để tìm hiểu!
Cao thủ sát gái: 3 cung hoàng đạo nam tán đâu đổ đấy khiến chị em mê mệtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chàng trai dường như sinh ra đã có sức hấp dẫn lạ kỳ với phái đẹp. Một khi họ bắt đầu tán tỉnh ai đó, khả năng "đổ gục" gần như là chắc chắn.
Dư luận dậy sóng vụ chồng đấu điện sát hại vợ và lời cầu xin từ con gái 14 tuổiGia đình - 1 ngày trước
Vụ án người chồng sát hại vợ bằng cách đấu điện trong phòng tắm tại tỉnh Hà Bắc đang thu hút sự chú ý của dư luận, sau khi tòa án công bố bản án và lá thư xin giảm nhẹ hình phạt của con gái nạn nhân.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"Chuyện vợ chồng
Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.