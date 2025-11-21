Nữ quản lý bỏ phố về quê để nghỉ hưu sớm với 11 tỷ: 3 năm sau hối hận quay lại thành phố tìm việc

Nhiều người tin rằng chỉ cần đủ tiền là có thể rời bỏ nhịp sống bon chen nơi phố thị, về quê an dưỡng và tận hưởng những ngày tháng yên bình. Nhưng câu chuyện của chị Lâm (cựu quản lý cấp cao ở Thâm Quyến, Trung Quốc) cho thấy “nghỉ hưu sớm” không đơn giản là có tiền rồi rẽ khỏi cuộc sống công sở.

Giấc mơ an nhàn khi nghỉ hưu sớm: Tưởng đúng mà hóa sai

Ở tuổi 45, với mức lương cao và công việc ổn định, chị Lâm từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Áp lực, cạnh tranh, lịch trình kín mít suốt hai thập kỷ khiến chị khao khát một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Vì vậy, chị quyết định nghỉ hưu sớm, cùng chồng rút toàn bộ 3,2 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) tiết kiệm để về quê sinh sống, mong tìm lại sự bình yên.

Quê của chị Lâm nằm cách Thâm Quyến nửa ngày xe, một vùng nông thôn bình dị và yên ả.

Khi vợ chồng chị trở về, họ được họ hàng và hàng xóm chào đón nồng nhiệt. Cảm giác sum vầy, thân thương khiến chị tin rằng quyết định nghỉ hưu sớm của mình là vô cùng sáng suốt.

Không lâu sau đó, vợ chồng chị quyết định chi 600.000 NDT để xây lại nhà cho bố mẹ đã cũ 40 năm, rồi tiếp tục bỏ thêm 300.000 NDT làm căn nhà nhỏ kế bên để tiện chăm sóc ông bà.

Chị còn đầu tư làm vườn, trồng rau nuôi gà để hiện thực hóa giấc mơ "điền viên".

Những tháng đầu ở quê là quãng thời gian đẹp, sáng nghe tiếng chim hót, chiều uống trà trước hiên nhà, trò chuyện với hàng xóm.

Với mức sống không quá đắt đỏ, chị tin rằng số tiền còn lại dư sức nuôi vợ chồng đến cuối đời.

Nhưng giấc mơ yên bình ấy chỉ kéo dài rất ngắn.

Sống ở quê, chị mới nhận ra chi phí phát sinh không hề ít, đám cưới, giỗ chạp, lễ hội, tiệc tùng họp mặt... Ảnh minh họa

Tiền tiết kiệm bốc hơi: Bình yên không hề rẻ

Hai năm sau, cháu trai của chị chuẩn bị cưới. Ngoài khoản mừng cưới, vợ chồng chị cho cháu vay thêm 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) để xây nhà, phần vì thương, phần vì ngại từ chối khi vừa mới hồi hương.

Đó là bước ngoặt khiến mọi thứ nhanh chóng tuột khỏi tầm kiểm soát.

Sống ở quê, chị mới nhận ra chi phí phát sinh không hề ít, đám cưới, giỗ chạp, lễ hội, tiệc tùng họp mặt...

Người từ thành phố trở về càng được mời nhiều, mà mỗi lần tham dự đều phải có quà cáp.

Những khoản "ngoại giao làng quê" ấy tưởng nhỏ nhưng cộng dồn lại trở thành con số khiến vợ chồng chị choáng váng.

Cùng lúc đó, nhà mới xây xong phải mua sắm thêm đồ đạc, làm sân vườn, sửa sang các hạng mục nhỏ. Cứ thế, khoản 3,2 triệu NDT tích cóp suốt 20 năm dần dần cạn kiệt.

Bước sang năm thứ ba, số tiền tiết kiệm chỉ còn đủ duy trì cuộc sống thêm vài tháng. Cháu trai chưa thể trả nợ, còn chi phí sinh hoạt vẫn tăng.

Không còn nguồn thu nhập nào chống lưng, vợ chồng chị đối diện nỗi bất an mà trước đây họ chưa từng hình dung.

Buộc phải quay lại thành phố mưu sinh

Cuối cùng, cả hai đành đưa ra quyết định đau lòng, rời quê, quay lại Thâm Quyến tìm việc.

Hiện tại, chị Lâm làm bán thời gian cho một công ty nhỏ, còn chồng chị phụ giúp người quen trong ngành dịch vụ. Cuộc sống không còn rủng rỉnh, nhưng ít nhất họ đã có lại thu nhập ổn định.

Nếu có ai hỏi chị có hối hận vì nghỉ hưu sớm không, chị đáp: "Không hoàn toàn."

Vì quãng thời gian ở quê giúp chị gần gũi cha mẹ hơn, hiểu họ hơn, và nhận ra điều quan trọng, bình yên không đến từ việc trốn chạy áp lực, mà đến từ khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình.

Nhưng chị thừa nhận: nếu được chọn lại, chị sẽ không nghỉ hưu sớm một cách vội vàng và cảm tính như thế.

"Tôi từng nghĩ chỉ cần đủ tiền là có thể về quê tận hưởng bình yên. Nhưng giờ tôi hiểu, bình yên cũng có cái giá của nó. Muốn nghỉ hưu sớm, không chỉ cần tiền mà còn cần kế hoạch, khả năng quản lý tài chính và sự tỉnh táo. Nếu không, giấc mơ an nhàn có thể biến thành bài học đắt giá."