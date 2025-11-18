Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, ai ngờ chỉ 3 tháng sau tôi nhận ra 'địa ngục thật sự'
GĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ bỏ công việc lương 50 triệu/tháng để nghỉ hưu sớm là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang mơ về cuộc sống nhàn rỗi sau nghỉ hưu.
Nghỉ hưu sớm từ lâu được xem như phần thưởng sau nhiều năm làm việc vất vả. Không còn áp lực công việc, không còn deadline và họp hành, nhiều người tin rằng khi bước sang giai đoạn này, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Thế nhưng thực tế đôi khi lại hoàn toàn trái ngược với những kỳ vọng ban đầu. Trường hợp của bà Phùng (55 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Tự nguyện nghỉ hưu dù đang lương cao
Trước khi nghỉ hưu, bà Phùng giữ chức trưởng phòng hành chính tại một doanh nghiệp với mức thu nhập lên tới 15.000 NDT/tháng (khoảng 55 triệu đồng).
Công việc áp lực, bận rộn và thường xuyên phải làm thêm giờ, song bà luôn tin rằng chỉ cần chờ đến lúc nghỉ hưu, cuộc sống sẽ bước sang trang mới đầy tươi đẹp.
Năm đó, khi doanh nghiệp gặp khó khăn, công ty đề nghị một số nhân sự chấm dứt hợp đồng. Dù không nằm trong danh sách, bà vẫn tự nguyện xung phong ký đơn nghỉ đầu tiên.
Trái ngược với đồng nghiệp lo lắng cho tương lai, bà Phùng tỏ ra vô cùng phấn khởi vì tin rằng quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời sắp bắt đầu.
Trong tưởng tượng, ngày tháng nghỉ hưu sẽ tràn ngập niềm vui: được đi du lịch, thoải mái mua sắm, sáng ung dung đi chợ nấu ăn, chiều cùng chồng khiêu vũ hay cà phê, tối cả gia đình quây quần bên mâm cơm.
Sau 30 năm miệt mài làm việc, bà tin rằng mình xứng đáng tận hưởng.
Thực tế phũ phàng, nghỉ hưu không hề "màu hồng"
Thế nhưng chỉ ba tháng sau khi nghỉ hưu, kế hoạch tận hưởng cuộc sống của bà gần như sụp đổ.
Con gái nhờ bà chăm cháu vì bố mẹ chồng sức khỏe yếu, còn cháu quá nhỏ để gửi nhà trẻ. Không muốn từ chối con, bà đành tạm hoãn mọi dự định cá nhân.
Từ đó, nhịp sống của bà bắt đầu xoay quanh đứa cháu nhỏ, cho ăn, tắm rửa, dọn dẹp, nấu nướng, ru ngủ… Tất cả lặp lại mỗi ngày đến mức bà cảm thấy như mình đánh mất tự do.
Do mệt mỏi và căng thẳng, bà thường xuyên cáu gắt, dẫn đến xung đột với con gái và con rể dù bản thân không hề mong muốn.
Tưởng rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi cháu lớn, nhưng đến khi con gái không còn cần bà chăm cháu, bố mẹ già của bà lại lâm bệnh.
Vì bà không còn đi làm, anh chị em trong nhà mặc nhiên cho rằng trách nhiệm chăm sóc thuộc về bà. Dù không ai nói thẳng, nhưng bà thừa hiểu họ coi thời gian của mình là "rảnh rỗi".
Vị thế gia đình thay đổi, tổn thương lớn nhất
Không chỉ bận rộn và kiệt sức, bà còn cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong vị thế của mình trong gia đình.
Trước đây, khi còn đi làm, bà có tiếng nói và được tôn trọng. Nhưng khi ở nhà, mọi người dần xem bà là người "nhàn rỗi nên phải làm hết việc".
Chỉ cần bữa cơm muộn, hoặc chi tiêu gia đình tăng nhẹ, chồng bà liền lớn tiếng: "Cả ngày ở nhà không làm gì mà cơm cũng không xong à?"
Dần dần, tất cả mọi việc trong nhà lớn nhỏ đều do bà tự gánh vác. Dù vẫn có lương hưu, bà vẫn cảm thấy mình bị coi thường và chẳng còn giá trị.
Bà nghẹn ngào chia sẻ: "5 năm nghỉ hưu khiến tôi già đi cả chục tuổi. Tôi có thời gian, có lương, nhưng lại cảm thấy mình vô dụng."
Hóa ra, đi làm mới là quãng thời gian đẹp nhất
Từng oán trách công việc vì quá bận rộn, nhưng khi không còn đi làm nữa, bà mới nhận ra chính công việc mang đến cho bà mục tiêu, niềm vui, mối quan hệ xã hội và cảm giác được công nhận.
Khi còn làm việc, ai cũng trân trọng những ngày nghỉ ngắn ngủi để gắn kết gia đình. Còn khi ở nhà cả ngày, bà lại cảm thấy mệt mỏi, lạc lõng và mất giá trị.
Cuối cùng, bà rút ra bài học xót xa: "Nghỉ hưu không tồi, nhưng nghỉ hưu khi chưa sẵn sàng sẽ khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt. Làm việc không chỉ để kiếm tiền, mà còn để cảm thấy mình tồn tại."
Câu chuyện của bà Phùng khiến nhiều người suy ngẫm, nghỉ hưu chỉ thật sự hạnh phúc khi chúng ta có sự chuẩn bị, không chỉ về tài chính, mà còn về tâm lý, vai trò trong gia đình, các mối quan hệ và mục tiêu sống. Bởi không phải lúc nào rời xa công việc cũng là tự do.
Đôi khi, điều khiến chúng ta hạnh phúc… chính là còn được làm việc và được tôn trọng.
May mắn không từ trên trời rơi xuống: Gia đình nào có 3 điều này, phúc khí tự đổ vềGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Người xưa nói: "Gia xuất quý nhân, ắt có điềm báo", và nếu trong gia đình xuất hiện 3 dấu hiệu này, đó chính là lúc vận may đang tới gần.
4 cung hoàng đạo nam nhìn ngây thơ nhưng nội tâm 'đen tối': Càng yêu càng lộ rõ bản chấtGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Khám phá 4 cung hoàng đạo nam có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong đầy "mưu mô tình yêu". Đừng để vẻ lịch thiệp đánh lừa trái tim bạn.
Cú tát của tuổi già: Hai con giàu có tính từng đồng, đứa nghèo nhất từng bị tôi ruồng bỏ lại hy sinh vì chaGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Tuổi già tưởng êm ấm bên con cháu, nhưng khi đổ bệnh tôi mới biết con giàu có chưa chắc là điểm tựa, đôi khi chính đứa “nghèo” mới chân thành nhất.
Sợ hãi cảnh ẩu đả của gia đình chú rể, cô dâu quyết định hủy hônGia đình - 9 giờ trước
Một đám cưới tại khu Rorawar (thành phố Aligarh) đã biến thành cảnh hỗn loạn khi mâu thuẫn giữa hai gia đình bùng nổ. Vì vậy, cô dâu quyết định hủy hôn ngay lập tức.
Tôi chọn nghỉ hưu sớm ở 'làng nghỉ hưu cho người trẻ': Nơi không cần gồng mình để tồn tạiGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Tôi rời xa đô thị để sống chậm ở làng nghỉ hưu, tận hưởng thiên nhiên, chữa lành tinh thần và tìm lại cân bằng cuộc sống.
4 con giáp tài lộc bùng nổ từ tháng 10 Âm lịchGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Từ 3/10 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ có sự đột phá lớn về tiền bạc, tài lộc đổ về như nước.
Hôn nhân đổi vận: 5 cung hoàng đạo phất mạnh sau khi cướiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sau khi lập gia đình gần như bước sang một trang đời mới.
Đàn ông càng ít tiền càng ngại họp lớp: Sự thật trần trụi ở tuổi trung niênGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều đàn ông tuổi trung niên chọn né họp lớp khi những buổi gặp gỡ bạn cũ trở thành nơi khoe của, khoe vị thế, cảm xúc chân thành dần biến mất.
Đám cưới 'nhiều nhầm lẫn' của cặp đôi hàng xóm, nhà cách nhau 10m ở Hà NộiGia đình - 1 ngày trước
Sự chân thành và nhiệt tình của anh hàng xóm đã khiến cô gái Hà Nội rung động. Cặp đôi quyết định về chung một nhà sau 1 năm tìm hiểu.
2 đại kỵ khiến đời người lao đao: Ai tránh được sẽ sống an yênGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Đời người có 2 đại kỵ nếu phạm phải sẽ tự chuốc lấy rắc rối và tổn thất.
Khi con người đến tuổi 60, nếu muốn sống thêm vài chục tuổi, hãy ghi nhớ 2 câu của cha ông để lạiGia đình
Nếu bạn có thể ghi nhớ và thực hành, bạn không chỉ có thể bớt đau đớn mà còn đảm bảo tuổi thọ và làm cho cuộc sống chất lượng hơn trong những năm sau này.