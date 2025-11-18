Tưởng nghỉ hưu là thiên đường, ai ngờ chỉ 3 tháng sau tôi nhận ra 'địa ngục thật sự'

Nghỉ hưu sớm từ lâu được xem như phần thưởng sau nhiều năm làm việc vất vả. Không còn áp lực công việc, không còn deadline và họp hành, nhiều người tin rằng khi bước sang giai đoạn này, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Thế nhưng thực tế đôi khi lại hoàn toàn trái ngược với những kỳ vọng ban đầu. Trường hợp của bà Phùng (55 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Tự nguyện nghỉ hưu dù đang lương cao

Trước khi nghỉ hưu, bà Phùng giữ chức trưởng phòng hành chính tại một doanh nghiệp với mức thu nhập lên tới 15.000 NDT/tháng (khoảng 55 triệu đồng).

Công việc áp lực, bận rộn và thường xuyên phải làm thêm giờ, song bà luôn tin rằng chỉ cần chờ đến lúc nghỉ hưu, cuộc sống sẽ bước sang trang mới đầy tươi đẹp.

Năm đó, khi doanh nghiệp gặp khó khăn, công ty đề nghị một số nhân sự chấm dứt hợp đồng. Dù không nằm trong danh sách, bà vẫn tự nguyện xung phong ký đơn nghỉ đầu tiên.

Trái ngược với đồng nghiệp lo lắng cho tương lai, bà Phùng tỏ ra vô cùng phấn khởi vì tin rằng quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời sắp bắt đầu.

Trong tưởng tượng, ngày tháng nghỉ hưu sẽ tràn ngập niềm vui: được đi du lịch, thoải mái mua sắm, sáng ung dung đi chợ nấu ăn, chiều cùng chồng khiêu vũ hay cà phê, tối cả gia đình quây quần bên mâm cơm.

Sau 30 năm miệt mài làm việc, bà tin rằng mình xứng đáng tận hưởng.

Chỉ ba tháng sau khi nghỉ hưu, kế hoạch tận hưởng cuộc sống của bà gần như sụp đổ. Ảnh minh họa

Thực tế phũ phàng, nghỉ hưu không hề "màu hồng"

Thế nhưng chỉ ba tháng sau khi nghỉ hưu, kế hoạch tận hưởng cuộc sống của bà gần như sụp đổ.

Con gái nhờ bà chăm cháu vì bố mẹ chồng sức khỏe yếu, còn cháu quá nhỏ để gửi nhà trẻ. Không muốn từ chối con, bà đành tạm hoãn mọi dự định cá nhân.

Từ đó, nhịp sống của bà bắt đầu xoay quanh đứa cháu nhỏ, cho ăn, tắm rửa, dọn dẹp, nấu nướng, ru ngủ… Tất cả lặp lại mỗi ngày đến mức bà cảm thấy như mình đánh mất tự do.

Do mệt mỏi và căng thẳng, bà thường xuyên cáu gắt, dẫn đến xung đột với con gái và con rể dù bản thân không hề mong muốn.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi cháu lớn, nhưng đến khi con gái không còn cần bà chăm cháu, bố mẹ già của bà lại lâm bệnh.

Vì bà không còn đi làm, anh chị em trong nhà mặc nhiên cho rằng trách nhiệm chăm sóc thuộc về bà. Dù không ai nói thẳng, nhưng bà thừa hiểu họ coi thời gian của mình là "rảnh rỗi".

Vị thế gia đình thay đổi, tổn thương lớn nhất

Không chỉ bận rộn và kiệt sức, bà còn cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong vị thế của mình trong gia đình.

Trước đây, khi còn đi làm, bà có tiếng nói và được tôn trọng. Nhưng khi ở nhà, mọi người dần xem bà là người "nhàn rỗi nên phải làm hết việc".

Chỉ cần bữa cơm muộn, hoặc chi tiêu gia đình tăng nhẹ, chồng bà liền lớn tiếng: "Cả ngày ở nhà không làm gì mà cơm cũng không xong à?"

Dần dần, tất cả mọi việc trong nhà lớn nhỏ đều do bà tự gánh vác. Dù vẫn có lương hưu, bà vẫn cảm thấy mình bị coi thường và chẳng còn giá trị.

Bà nghẹn ngào chia sẻ: "5 năm nghỉ hưu khiến tôi già đi cả chục tuổi. Tôi có thời gian, có lương, nhưng lại cảm thấy mình vô dụng."

Hóa ra, đi làm mới là quãng thời gian đẹp nhất

Từng oán trách công việc vì quá bận rộn, nhưng khi không còn đi làm nữa, bà mới nhận ra chính công việc mang đến cho bà mục tiêu, niềm vui, mối quan hệ xã hội và cảm giác được công nhận.

Khi còn làm việc, ai cũng trân trọng những ngày nghỉ ngắn ngủi để gắn kết gia đình. Còn khi ở nhà cả ngày, bà lại cảm thấy mệt mỏi, lạc lõng và mất giá trị.

Cuối cùng, bà rút ra bài học xót xa: "Nghỉ hưu không tồi, nhưng nghỉ hưu khi chưa sẵn sàng sẽ khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt. Làm việc không chỉ để kiếm tiền, mà còn để cảm thấy mình tồn tại."

Câu chuyện của bà Phùng khiến nhiều người suy ngẫm, nghỉ hưu chỉ thật sự hạnh phúc khi chúng ta có sự chuẩn bị, không chỉ về tài chính, mà còn về tâm lý, vai trò trong gia đình, các mối quan hệ và mục tiêu sống. Bởi không phải lúc nào rời xa công việc cũng là tự do.

Đôi khi, điều khiến chúng ta hạnh phúc… chính là còn được làm việc và được tôn trọng.