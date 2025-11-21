Nghỉ hưu không như mơ: Cú sốc tinh thần sau khi về hưu của cựu chủ tịch

Tưởng rằng nghỉ hưu trong giàu sang là phần thưởng trọn vẹn sau cả đời cống hiến, nhưng với ông Trần (63 tuổi, Nam Ninh, Trung Quốc), người từng là Chủ tịch của một tập đoàn dịch vụ logistics lớn, tuổi hưu lại không hề dễ chịu như nhiều người nghĩ.

Dù nhận mức lương hưu khoảng 23.000 NDT mỗi tháng (tương đương 85 triệu đồng) và sở hữu thêm ba bất động sản cho thuê ở khu trung tâm, ông vẫn không giấu được nỗi trống trải kéo dài.

Trong những cuộc gặp gần đây, lời tâm sự thẳng thắn của ông khiến bạn bè thực sự bất ngờ: "Tôi không mong gì hơn ngoài việc được đi làm trở lại. Cuộc sống nghỉ hưu giàu có hiện tại đối với tôi lại là khoảng trống khó chịu".

Chỉ vài tháng sau nghỉ hưu, một cảm giác trống rỗng và mất định hướng xuất hiện rõ rệt. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu sau 30 năm làm lãnh đạo: Sự thay đổi quá đột ngột

Suốt nhiều thập kỷ, cuộc sống của ông Trần gắn liền với công việc, các cuộc họp triền miên, những chuyến công tác liên tục và áp lực ra quyết định mỗi ngày.

Công việc không chỉ là nghề nghiệp mà đã trở thành một phần rất lớn trong cuộc sống và bản sắc cá nhân.

Thế nhưng vào năm 2022, ông rời vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn. Ông từng nghĩ rằng cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ tràn ngập niềm vui, những chuyến du lịch thư thái, những bữa cơm gia đình đầm ấm, thời gian ngủ nghỉ thoải mái không cần lo lắng công việc.

Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Chỉ vài tháng sau, một cảm giác trống rỗng và mất định hướng xuất hiện rõ rệt.

Ông chia sẻ: "Buổi sáng thức dậy, tôi không còn lý do rõ ràng để vội vàng rời giường. Ngày trôi qua chậm chạp đến khó chịu. Dù có tiền bạc nhưng tôi thiếu mục tiêu sống. Tôi cảm giác giá trị bản thân đang dần biến mất".

Khi giàu có không đồng nghĩa với đủ đầy tinh thần

Nếu xét về tài chính, ông Trần đang hưởng một cuộc sống mà nhiều người ao ước. Thu nhập hằng tháng của ông cao vượt trội so với mức lương trung bình của xã hội nên việc chi tiêu diễn ra vô cùng thoải mái.

Ông không vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền, không phải lo cho con cái vì tất cả đều trưởng thành và thành đạt.

Nhờ vậy, ông có thể dễ dàng nuông chiều bản thân bằng những bữa ăn tại nhà hàng sang trọng, những buổi đánh golf giải trí hay những lần mua sắm hàng hiệu mà không cần suy nghĩ.

Thế nhưng càng hưởng thụ, ông lại càng cảm thấy trống rỗng. Những thú vui vật chất chỉ tạo ra sự hào hứng thoáng qua, rồi sau đó là khoảng lặng kéo dài khó tả. Bạn bè nhận xét ông không còn là người đàn ông tràn đầy năng lượng như trước.

Từ một lãnh đạo mạnh mẽ, sắc sảo và hoạt bát, ông dần trở nên ít nói, ít thể hiện cảm xúc và đôi khi rơi vào trạng thái uể oải.

Ông Trần trải lòng: "Trong công việc, tôi thấy mình hữu ích. Còn bây giờ mọi thứ quá yên ả, đến mức nhàm chán."

Nghỉ hưu không chỉ cần tiền, mà còn cần kế hoạch tinh thần

Câu chuyện của ông Trần không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều người bước vào tuổi nghỉ hưu với tài chính vững vàng nhưng lại rơi vào "khủng hoảng sau nghỉ hưu" vì mất đi cảm giác đóng góp và mục tiêu sống.

Con người không chỉ làm việc để kiếm tiền, mà sâu xa hơn là để tìm thấy giá trị bản thân và cảm giác mình vẫn có ích cho xã hội.

Ông Trần thừa nhận: "Khi còn làm việc, tôi nghĩ mình chỉ cần nghỉ ngơi. Nhưng khi thật sự nghỉ hưu, tôi mới nhận ra điều tôi cần không phải là nghỉ ngơi mà là được cống hiến – được đồng hành cùng người khác tạo nên một thành quả nào đó."

Vì vậy, để chuẩn bị cho tuổi hưu, tài chính chỉ là một phần. Điều quan trọng không kém là chuẩn bị cho đời sống tinh thần, duy trì sự kết nối xã hội, tìm kiếm niềm đam mê riêng, tiếp tục đóng góp theo cách phù hợp với sức khỏe và khả năng.

Nhiều người đã tìm được sự cân bằng bằng cách tiếp tục làm việc bán thời gian, nhận vai trò cố vấn hoặc tham gia các câu lạc bộ, nhóm cộng đồng để duy trì cảm giác mình hữu ích.

Một số người phát hiện ra niềm vui trong nghệ thuật, nghiên cứu, thể thao hoặc hoạt động thiện nguyện, những thứ giúp họ nhìn thấy giá trị của mình ngoài lĩnh vực nghề nghiệp trước đây.

Thà bận rộn còn hơn rảnh rỗi quá mức

Khi được hỏi nếu có cơ hội quay lại vị trí lãnh đạo cũ, ông Trần mỉm cười và nói rằng mình không còn đủ sức để lèo lái cả một tập đoàn lớn như trước. Nhưng nếu được làm một công việc nhỏ hơn, miễn là có ích cho một tập thể hoặc cộng đồng nào đó, ông chắc chắn sẽ nhận lời.

"Chỉ cần tôi còn giá trị cho ai đó, tôi sẽ vui. Tôi thà bận rộn còn hơn rảnh rỗi quá mức" - ông nói.