Cha mẹ không có tầm nhìn xa, con cái sẽ phải đi chệch hướng ít nhất 20 năm
GĐXH - Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, là kim chỉ nam trên đường đời của con. Tuy nhiên, những bậc phụ huynh thiếu tầm nhìn xa rất có thể sẽ khiến con lạc lối trên con đường trưởng thành, phải đi thêm 20 năm đường vòng.
3 kiểu cha mẹ thiếu tầm nhìn khiến con bị giới hạn
1. "Vì yêu mà ràng buộc": Giới hạn sự phát triển của con
Khi cha mẹ tin rằng mọi việc họ làm đều vì lợi ích của con thì sự phát triển của trẻ sẽ bị hạn chế.
"Bố/mẹ làm thế là vì tốt cho con" dường như là câu cửa miệng của nhiều bậc phụ huynh. Trong thế giới của họ, họ là người yêu thương con nhất, vì vậy lời nói của họ là chân lý tuyệt đối, không được phản bác, không được thương lượng, không được làm trái.
Để con cái lớn lên theo đúng kỳ vọng, họ dùng ngôn ngữ của tình yêu để ràng buộc con. Một khi con không đạt được mục tiêu dự tính, không phát triển theo quỹ đạo đã định, họ sẽ lập tức ngăn cản và thực hiện sự kiểm soát lớn hơn.
Ví dụ, con thích vẽ, nhưng cha mẹ cho rằng vẽ vời là vô bổ, lãng phí thời gian, nên cấm con vẽ ở nhà. Kiểu phụ huynh này luôn "nhân danh tình yêu," tưởng chừng là dụng tâm khổ sở, nhưng thường gây tổn hại lớn đến sức khỏe tinh thần của trẻ và giới hạn không gian tự phát triển của con.
2. Mù quáng bắt chước lựa chọn của số đông: Hạn chế tiềm năng của con cái
Trong quá trình giáo dục con, một số cha mẹ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, mù quáng chạy theo phong trào.
Mỗi đứa trẻ có khả năng nhận thức, nhịp độ học tập khác nhau, nhưng nhiều cha mẹ lại quen dùng "tiêu chuẩn chung" để đánh giá con: Thành tích phải nằm trong top đầu, phải học những năng khiếu "hot," thói quen hành vi phải giống hệt "con nhà người ta".
Khi chọn trường cho con, nghe người ta nói trường nào tốt, họ bất chấp mọi giá, thậm chí chạy chọt nhờ vả, tìm mọi cách để đưa con vào trường đó mà không hề cân nhắc tình trạng học tập thực tế của con mình.
Khi con chọn nghề, họ không nghiên cứu sâu, không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, nhưng lại quen với việc chiều theo lựa chọn của số đông, cho rằng các nghề ổn định như công chức, giáo viên là phù hợp nhất với con, bỏ qua tầm quan trọng của việc phát triển cá nhân hóa.
3. Áp dụng giáo dục đả kích: Phá hủy sự tự tin của con
Nhiều cha mẹ cho rằng không nên khen ngợi trẻ con, vì khen ngợi quá nhiều chỉ khiến trẻ kiêu ngạo. Họ tin rằng tốt hơn là nên hạ thấp con một chút để con cảm thấy xấu hổ rồi sau đó cố gắng cải thiện.
Họ tin rằng "đả kích = khuyến khích". Kết quả là, khi con đạt tiến bộ trong kỳ thi, cha mẹ sẽ truy vấn: "Sao con không đạt điểm tuyệt đối, người khác đều đứng đầu mà?". Khi con cố gắng làm việc nhà nhưng vô tình làm vỡ bát đĩa, cha mẹ thốt lên: "Sao con hậu đậu thế, chuyện nhỏ này làm cũng không xong".
Lâu dần, lớn lên trong môi trường "giáo dục đả kích", con cái dần trở nên tự ti, nổi loạn, sợ giao tiếp xã hội, làm việc hay do dự, thiếu dũng khí. Ngay cả khi bước vào xã hội, chúng cũng không có mục tiêu, mất phương hướng, luôn cảm thấy mình không xứng đáng, cuối cùng không thể trở thành phiên bản tự tin nhất của chính mình.
Cha mẹ có tầm nhìn xa: Kim chỉ nam giúp con trưởng thành và thành đạt
Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập. Chúng ta phải nhận thức được rằng con cái không phải là vật đính kèm của cha mẹ, cũng không phải là công cụ để cha mẹ thực hiện giấc mơ dang dở của mình. Giống như Kahlil Gibran đã nói: "Con cái bạn không phải là con cái của bạn, chúng là những đứa con của khát vọng tự thân của cuộc sống".
Là cha mẹ, chỉ khi nâng cao nhận thức và có tầm nhìn xa, chúng ta mới có thể khám phá sở thích của con và hỗ trợ con thành nhân, thành tài. Để làm được việc đó, cha mẹ hãy làm 4 điều này, sẽ giúp ích cho sự phát triển của con cái.
Buông tay đúng mức nhưng có giới hạn
Hãy tôn trọng quyền riêng tư của con, không tùy tiện quyết định thay con, dành cho con đủ không gian để tự quản lý và phát triển; Phân biệt rõ nhu cầu của mình và nhu cầu của trẻ, để trẻ tự trải nghiệm trong phạm vi có thể kiểm soát được, và để trẻ tự chịu hậu quả từ những quyết định của mình.
Chỉ khi thiết lập ranh giới rõ ràng trong quan hệ cha mẹ - con cái và trở thành người đánh thức sức mạnh bên trong của trẻ thì trẻ mới có thể phát triển mạnh mẽ trong môi trường tràn đầy tình yêu thương và sự tôn trọng.
Nuôi dưỡng sở thích, thay đổi quan niệm giáo dục
Trong xã hội đa dạng này, con đường thành công không chỉ có một. Không phải cứ trở thành bác sĩ, luật sư, nhà khoa học mới là thành công. Chỉ cần con tìm thấy sở thích của mình, nỗ lực phấn đấu vì nó và thực hiện giá trị bản thân, đó chính là một loại thành công.
Là cha mẹ, chúng ta phải quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, thử nghiệm nhiều hơn và hướng dẫn nhiều hơn. Hãy ủng hộ con tìm thấy đam mê của mình và nỗ lực không ngừng vì đam mê đó. Chỉ như vậy, chúng mới có thể như hạt giống, nảy mầm và giải phóng ý chí phi thường.
Cho con mở mang tầm mắt
Hãy cố gắng hết sức đưa con ra ngoài đi đây đi đó, chiêm ngưỡng phong tục, văn hóa nhân văn của các vùng đất khác nhau, hiểu rõ những điều kỳ diệu của thế giới. Con cái càng được mở mang tầm mắt, chúng càng biết mình muốn trở thành người như thế nào và ý nghĩa thực sự của sự nỗ lực là gì.
Cha mẹ nên đưa con cái đi khám phá thế giới nhiều hơn và mở rộng tầm nhìn của chúng, trải nghiệm các nền văn hóa và phong tục khác nhau, hiểu được những điều kỳ diệu của thế giới. Càng được mở mang tầm mắt, chúng sẽ càng hiểu rõ hơn về bản thân lý tưởng của mình, về cuộc sống chúng thực sự mong muốn, và càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự chăm chỉ, nỗ lực.
Khuyến khích nhiều hơn, chỉ trích ít hơn
Khi con mắc lỗi, chúng ta chỉ cần hướng dẫn con sửa chữa, đừng luôn phủ nhận con. Hãy khám phá điểm mạnh của trẻ, động viên để con xây dựng sự tự tin thông qua lời khẳng định. Dần dần, con nhất định sẽ tạo ra kỳ tích của riêng mình.
Tóm lại, tầm nhìn xa của cha mẹ không phải là một giấc mơ xa vời. Chỉ cần chúng ta nghĩ cho tương lai của con nhiều hơn, hành động khi cần thiết, buông bỏ khi cần thiết, và có tầmi nhìn xa, chúng ta chắc chắn có thể trở thành người dẫn đường trên con đường đời của con và tạo ra một bầu trời rộng mở cho con.
