May mắn không từ trên trời rơi xuống: Gia đình nào có 3 điều này, phúc khí tự đổ về

Ai cũng mong gia đình ấm êm, cuộc sống hạnh phúc và tài lộc hanh thông. Nhưng phúc khí của mỗi gia đình không phải tự nhiên mà có, nó được tạo nên từ chính thái độ, cách ứng xử và tình cảm của các thành viên.

1. Không trách móc nhau vì những chuyện nhỏ

Nhiều gia đình tan vỡ không phải vì những biến cố lớn, mà vì vô số lời trách móc nhỏ nhặt được tích lũy qua thời gian.

Khi mỗi người luôn chăm chăm soi lỗi của người khác, gia đình trở thành nơi để phán xét thay vì chở che.

Trong cuộc sống, vẫn có những người khi gặp chuyện liền trút giận lên người thân dù họ chính là những người luôn ở bên ta vô điều kiện.

Càng nóng giận, càng mất kiểm soát, lời nói càng sắc bén và tổn thương càng sâu. Nhà không cần một "thẩm phán", nhà chỉ cần sự thấu hiểu.

Tử Cống từng hỏi Khổng Tử: "Có đạo lý nào có thể dùng cả đời không?"

Khổng Tử đáp: "Là sự tha thứ."

Một gia đình biết mỉm cười bỏ qua những thiếu sót của nhau chính là đang tích lũy phúc khí lớn nhất.

Một gia đình biết mỉm cười bỏ qua những thiếu sót của nhau chính là đang tích lũy phúc khí lớn nhất. Ảnh minh họa

2. Khi gặp chuyện biết cùng nhau giải quyết

Sức mạnh của gia đình không nằm ở việc có bao nhiêu tài sản, mà nằm ở việc các thành viên có cùng một hướng hay không.

Câu chuyện bó đũa trong dân gian đã quá quen thuộc:

Một chiếc đũa rất dễ bẻ gãy, nhưng cả bó đũa thì không ai có thể bẻ nổi. Gia đình cũng vậy nếu ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân, cuối cùng tất cả đều kiệt quệ. Nhưng nếu biết nâng đỡ nhau, dù khó khăn đến mấy, mọi chuyện cũng có thể xoay chuyển.

Gia đình là con thuyền nhỏ đưa mỗi người đi qua quãng đường dài đầy giông tố.

Trong thuyền đó, nếu ai cũng nỗ lực chèo cùng hướng, cuộc đời sẽ cập bến bình yên.

Một gia đình càng gắn kết, càng yêu thương nhau trong hoạn nạn, thì càng dễ đón được phúc khí và vận may.

3. Không nhắc lại chuyện cũ khi có mâu thuẫn

Có một thực nghiệm cho thấy: Khi tâm trạng đang tích cực, người ta có thể cho qua mọi chuyện nhỏ nhặt. Nhưng khi tâm trạng xấu, dù chuyện nhỏ đến đâu cũng trở thành giọt nước tràn ly. Và nếu cứ nhắc lại những điều không vui trong quá khứ, vết thương sẽ càng sâu.

Gia đình không thể bền vững nếu mỗi lần bất hòa đều lật lại chuyện cũ.

Cuộc sống giống một cuốn sách, chúng ta phải lật sang trang mới để tiếp tục hành trình.

Người giỏi quán xuyến gia đình không phải là người luôn đúng, mà là người biết "quên" đúng lúc.

Buông bỏ chuyện cũ không phải yếu đuối, mà là bảo vệ hòa khí.

Chỉ khi biết tập trung cho hiện tại, giải quyết vấn đề đang xảy ra thay vì dằn vặt quá khứ, gia đình mới có thể tiến về phía trước.

Người giỏi quán xuyến gia đình không phải là người luôn đúng, mà là người biết "quên" đúng lúc. Ảnh minh họa

Gia đình thịnh vượng hay lao đao bắt đầu từ cách chúng ta ứng xử

"Nhà" là danh từ đẹp nhất đời người. Nơi đó có yêu thương, có những người sẵn sàng che chở khi ta yếu lòng.

Vận may của một gia đình không phải do Trời định, mà do cách gia đình ấy đối đãi với nhau.

Chỉ cần biết bỏ qua chuyện nhỏ, đồng lòng cùng vượt sóng gió, không lôi quá khứ ra làm tổn thương nhau thì giàu sang, hạnh phúc và phúc khí chắc chắn sẽ tìm đến.

Mong rằng mỗi chúng ta đều có một mái ấm hòa thuận, nơi vận may luôn nở rộ và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.