Tôi chọn nghỉ hưu sớm ở 'làng nghỉ hưu cho người trẻ': Nơi không cần gồng mình để tồn tại

Trong nhịp sống hối hả của đô thị, ngày càng nhiều người trẻ cảm thấy mệt mỏi với sự bon chen và áp lực. Họ bắt đầu tìm kiếm những không gian mới, nơi cho phép họ tạm rời xa cuộc sống đắt đỏ, ngột ngạt để tìm lại sự bình yên. Đó cũng là câu chuyện của Ren Binglin, 25 tuổi, một nhiếp ảnh gia sống tại Trung Quốc đã lựa chọn rời xa đô thị để đến một nơi đặc biệt: "làng nghỉ hưu dành cho người trẻ".

Người trẻ và quyết định nghỉ hưu sớm giữa đô thị

Nhịp sống hối hả ở Bắc Kinh từng khiến tôi cảm thấy mình đang chạy không ngừng mà vẫn đứng yên. Giá cả đắt đỏ, áp lực công việc, cuộc cạnh tranh vô hình và sự thiếu kết nối khiến tôi kiệt sức.

Tôi nhận ra rằng, đôi khi rời xa thành phố không phải là từ bỏ tương lai mà là để tìm lại chính mình. Đó là lý do tôi quyết định thử trải nghiệm nghỉ hưu sớm, mặc dù mới chỉ 25 tuổi.

Trong một buổi sáng vô tình lướt Xiaohongshu, tôi nhìn thấy thông tin về Guanye – ngôi làng nghỉ hưu cho giới trẻ.

Những bức ảnh núi non, hồ bơi, và các hoạt động cộng đồng giữa thiên nhiên đã thu hút tôi ngay lập tức.

Tôi cảm giác rằng đây sẽ là nơi tôi có thể vừa làm việc vừa sống chậm lại. Quyết định đến đây được đưa ra chỉ sau vài giờ, tôi mua vé tàu từ Bắc Kinh đến tỉnh Hà Bắc, rồi tiếp tục di chuyển lên núi.

Nhiếp ảnh gia Ren Binglin.

Phòng nghỉ và không gian yên tĩnh: Yếu tố quan trọng của nghỉ hưu

Ngay khi bước vào phòng, tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường. Căn phòng với cửa kính sát đất nhìn ra núi, giường lớn, phòng tắm riêng, tủ lạnh và TV, nhưng tôi gần như không bao giờ bật TV.

Mức phí 3.600 tệ/tháng đã bao gồm cả ăn uống. Với một nhiếp ảnh gia tự do như tôi, đây là mức chi phí hợp lý, vừa đủ để tập trung cho công việc mà không bị áp lực tài chính.

Điều khiến tôi yêu nơi này không phải tiện nghi, mà là sự yên tĩnh. Mỗi sáng thức dậy, tôi nghe tiếng dê gặm cỏ ngoài cửa sổ, thay cho tiếng còi xe inh ỏi hay tiếng ồn chói tai của thành phố.

Ở đây, tôi được sống chậm, được tận hưởng nhịp sống tự nhiên, và quan trọng nhất là được chính tôi.

Cuộc sống hàng ngày ở làng nghỉ hưu

Một ngày ở đây bắt đầu với bữa sáng giản dị nhưng đầy đủ cháo kê, trứng, bánh bao và cơm nóng. Buổi trưa có thịt gà, thịt bò, rau củ.

Buổi chiều, chúng tôi tham gia các hoạt động như leo núi, hái hồng, nhặt hạt dẻ hoặc tập thiền giữa thiên nhiên.

Vào mùa hè, mọi người còn bơi lội, xem phim ngoài trời, uống rượu và trò chuyện quanh bếp lửa.

Tôi nhận ra rằng nghỉ hưu sớm không đồng nghĩa với việc ngừng làm việc. Tôi vẫn tiếp tục nhận dự án nhiếp ảnh AI và dạy học online.

Sự khác biệt là tôi làm việc trong một môi trường cho phép tôi tập trung, không bị căng thẳng và luôn cảm thấy được nuôi dưỡng về tinh thần.

Gặp gỡ những con người cùng trải nghiệm nghỉ hưu

Những người tôi gặp ở đây đều có câu chuyện riêng. Có người từng làm luật sư, kiệt sức vì áp lực công việc, có người vừa trải qua đổ vỡ tình cảm, hoặc từng rơi vào khủng hoảng trong cuộc sống.

Tất cả họ tìm đến nơi này để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và tìm lại bản thân.

Tôi thấy mình được hòa nhập một cách tự nhiên, không cần phải gồng mình, không cần đeo mặt nạ để làm vừa lòng người khác.

Một trong những nhà sáng lập chia sẻ rằng anh chọn mở ngôi làng này tại quê nhà để giữ làng sống tiếp. Phần lớn thanh niên đã rời đi, chỉ còn người già.

Anh không muốn quê hương biến mất, và việc xây dựng ngôi làng nghỉ hưu cho giới trẻ là cách anh kết nối cộng đồng với thiên nhiên và truyền thống.

Bài học về nghỉ hưu sớm và sống chậm

Trong những ngày sống tại làng, tôi nhận ra rằng nghỉ hưu sớm không chỉ là nghỉ việc, mà là nghỉ hưu cho tâm hồn.

Tôi học cách sống chậm, lắng nghe bản thân, và thiết lập những kết nối sâu sắc với con người và thiên nhiên.

Tôi hiểu rằng mình không cần chạy đua với ai, không cần chứng minh điều gì. Đôi khi, việc dừng lại để chăm sóc bản thân chính là cách để bước tiếp mạnh mẽ hơn.

Cuộc sống ở thành phố vẫn tiếp diễn, với áp lực và bon chen. Nhưng tôi biết rằng mỗi khi mệt mỏi, tôi có thể quay lại nơi này, một nơi mà tôi được sống đúng với chính mình, được hòa mình vào thiên nhiên, được nạp lại năng lượng và tìm lại sự cân bằng thực sự.

Theo Business Insider