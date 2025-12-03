Không phải xuất thân, chính thói quen này quyết định bạn giàu hay nghèo

Học giả Thomas C. Corley đã dành 5 năm khảo sát hơn 100 triệu phú tự thân và hơn 100 người nghèo, từ đó rút ra một kết luận rất đáng suy ngẫm.

Ông phát hiện ra rằng mỗi người đều sở hữu 24 giờ như nhau, khoảng 1.200 phút dùng cho những việc giống nhau: làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, di chuyển, sinh hoạt. Nhưng 240 phút còn lại, thời gian tự mình quyết định, mới tạo nên sự khác biệt rõ rệt nhất.

Ông tổng kết một câu khiến nhiều người tỉnh ngộ: "Thói quen chính là điềm báo trước nhân quả. Thói quen quyết định sự giàu nghèo, hạnh phúc hay bất hạnh, căng thẳng hay an yên."

Vậy nhìn lại cuộc sống của mình, bạn đang nuôi dưỡng những thói quen nào? Và chúng đang dẫn bạn đến nơi nào của tương lai?

1. Người nghèo thường có những thói quen âm thầm bào mòn tương lai

Dương Kì, một người đàn ông năm nay 38 tuổi, làm công ăn lương nhiều năm, có vợ và một con đang học cấp hai.

Anh không hề lười, hầu như chẳng bao giờ nghỉ phép trừ khi ốm nặng. Anh liên tục nhảy việc với hy vọng cải thiện thu nhập, vậy mà cuộc sống vẫn giậm chân tại chỗ.

Mỗi lần hỏi về định hướng, anh chỉ thở dài: "Phát triển gì nữa chứ? Làm công ăn lương thì có bao nhiêu đường mà đi. Sống vậy cũng được rồi, mọi người xung quanh đâu khác gì."

Bạn học cũ của anh giờ cũng đi làm thuê. Một người chọn khởi nghiệp bằng nghề giao nước, ngày ngày vác thùng 20kg lên xuống cầu thang.

Nhìn chung, ai cũng dựa vào sức lao động để đổi lấy thu nhập, không ai thực sự bước ra khỏi vùng an toàn.

Trong Tâm lý học đám đông, tác giả viết: "Khi hòa mình vào tập thể, cá nhân mất dần nhận thức về bản thân và trở thành một phần mù quáng của đám đông."

Nếu sống giữa môi trường mà mọi người đều cam chịu, ích kỷ, lười thay đổi… bạn sẽ bị "nhiễm" lúc nào không hay. Giống như sống quá lâu trong bóng ẩm, ta quên mất ánh mặt trời có hình dạng thế nào.

Khi không ai cố gắng tiến lên, bạn cũng dần tin rằng cuộc sống hiện tại là ổn, là hợp lẽ, và chẳng có gì cần phải thay đổi.

Đó chính là vòng lặp khiến nhiều người mãi mãi đứng ở vạch xuất phát.

2. Người giàu luôn chủ động bước về phía cao hơn

Nhà văn Vương Tân Phương từng kể một câu chuyện thú vị. Cô đến tiệm cắt tóc, nhưng người thợ tên Tiểu Châu lại từ chối: "Tóc chị chỉ cần đổi kiểu búi thôi, không cần cắt."

Việc một thợ cắt tóc từ chối khách hàng khiến cô ngạc nhiên. Khi trò chuyện, cô mới biết bí quyết kiếm tiền của Tiểu Châu.

Anh mở tiệm ở nơi ít người qua lại nên ban đầu rất vắng khách. Nhưng thay vì ngồi chờ, anh tranh thủ thời gian rảnh sang làng bên giúp người dân việc nặng: bê bình gas, tưới cây, phụ mấy bác lớn tuổi.

Khi mọi người quen mặt, quen tính, họ tự nhiên chọn cửa tiệm của Tiểu Châu mỗi khi cần cắt tóc. Từ khách trở thành bạn, từ bạn trở thành người giới thiệu khách mới.

Anh không chỉ bán kỹ năng, mà còn bán sự thân thiện, cảm giác an tâm, và tấm lòng chân thành.

Điều khác biệt ở Tiểu Châu là: Anh chủ động tạo ra cơ hội thay vì ngồi chờ, anh tạo ra "người quen" mới mỗi ngày, mở rộng mạng lưới theo cách bền vững và thiện lành.

Có câu: "Vạn tòa nhà cao tầng đều mọc lên từ mặt đất." Không ai giàu ngay từ điểm bắt đầu, nhưng người giàu chọn cách đi lên mỗi ngày.

Inamori Kazuo – nhà kinh doanh huyền thoại Nhật Bản – từng nói: "Không có con đường thứ hai dẫn đến thành công ngoài sự chăm chỉ."

Làm việc ai cũng làm, nhưng cách làm khác nhau sẽ dẫn đến mức độ thành công khác nhau. Chỉ cần bạn luôn hướng về nơi cao hơn, một ngày nào đó bạn sẽ đứng ở vị trí mà chính mình cũng không ngờ tới.

3. Thói quen sống và tiêu tiền quyết định bạn giữ được bao nhiêu

Kiếm tiền quan trọng, nhưng giữ tiền còn quan trọng hơn. Nhiều người không nghèo vì thu nhập thấp, mà nghèo vì chi tiêu thiếu kiểm soát.

Hiệu ứng "latte" là ví dụ điển hình: mỗi ngày bạn mua một cốc latte, thấy chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng nếu cộng dồn dài hạn, số tiền đó có thể mua được một món tài sản lớn, thậm chí là một căn nhà.

Những món đồ lặt vặt mua theo cảm hứng, từ đồ trang trí, mỹ phẩm, áo quần "sale", cho đến những buổi cà phê vô thưởng vô phạt, chính là nguyên nhân khiến nhiều người làm mãi không thấy dư.

Một năm nhìn lại, có khi bạn đã tiêu vào hàng tá món đồ không cần thiết. Nếu biết tiết kiệm, có lẽ cuối năm bạn đã đủ tiền đổi xe.

4. Muốn giàu, hãy nuôi dưỡng những thói quen nâng cấp tư duy kiếm tiền

Để thay đổi tương lai tài chính, bạn có thể bắt đầu từ 4 thói quen:

Đừng phàn nàn, hãy cải tiến công việc

Hiệu suất cao giúp bạn nổi bật trong chính tầng lớp hiện tại và mở ra cơ hội thăng tiến.

Không ngừng học hỏi và nâng cấp kỹ năng

Một kỹ năng mới có thể thay đổi hoàn toàn mức thu nhập của bạn. Người giàu luôn đầu tư vào bản thân trước khi đầu tư vào tài sản.

Mở rộng quan hệ vượt khỏi tầng lớp hiện tại

Khi va chạm với những người giỏi hơn, bạn sẽ tự nhiên được nâng tầm tư duy, cách làm việc, thậm chí cách nhìn nhận giá trị cuộc sống.

Luôn nhìn về phía cao hơn

Matthew nói rằng: "Người thuộc tầng lớp càng cao, càng dễ kiếm tiền và cơ hội càng nở ra."

Bạn không thể thay đổi xuất phát điểm, nhưng có thể thay đổi hướng đi.

Dù bạn bắt đầu ở đâu, đừng cúi đầu than vãn. Hãy ngẩng lên, đi từng bước vững vàng và kiên trì hướng tới phiên bản tốt hơn của chính mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra mình đã đứng ở một "độ cao" khác, nơi mà bạn từng nghĩ không thuộc về mình.