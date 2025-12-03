Mới nhất
Vì sao người thông minh luôn giữ khoảng cách: Trí tuệ thực sự nằm ở chỗ biết từ bỏ mối quan hệ nào

Thứ tư, 19:46 03/12/2025 | Gia đình
GĐXH - Bạn có nhận thấy rằng, những người thực sự có trí tuệ xung quanh chúng ta thường tỏ ra cực kỳ bình tĩnh trong các mối quan hệ xã giao? Họ không phải là người lạnh lùng, mà là người biết cách chọn lọc.

Trên diễn đàn Zhihu (TQ)  có một câu hỏi: "Làm thế nào để nhận biết người thông minh bên cạnh bạn?" Câu trả lời nhận được nhiều đồng tình nhất là: "Khi bạn gặp một người mà họ có thể thấu hiểu hoàn cảnh của bạn, tôn trọng quan điểm và niềm tin của bạn, hòa đồng khiến bạn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng khi bạn muốn tiến xa hơn và giao du sâu sắc hơn với họ, bạn sẽ nhận ra họ luôn giữ một khoảng cách nhất định với bạn".

Tại sao người thông minh lại thích giữ khoảng cách? Bởi vì họ biết rằng, chìa khóa của các mối quan hệ nằm ở năng lực cá nhân, chứ không phải thứ gì khác. Trí tuệ thực sự là biết phân biệt mối quan hệ nào đáng để đầu tư và mối quan hệ nào chỉ là sự tiêu hao năng lượng.

Vì sao người thông minh luôn giữ khoảng cách: Trí tuệ thực sự nằm ở chỗ biết từ bỏ mối quan hệ nào - Ảnh 2.

Trí tuệ thực sự là biết phân biệt mối quan hệ nào đáng để đầu tư và mối quan hệ nào chỉ là sự tiêu hao năng lượng. Ảnh minh họa

4 kiểu giao tiếp người thông minh từ bỏ từ sớm 

1. Rút khỏi "nhóm chát" đầy rẫy những lời than thở

Một số người luôn thích than vãn về cuộc sống, oán trách số phận, và biến người khác thành thùng rác cảm xúc. Lời nói của họ tràn ngập năng lượng tiêu cực, nhưng họ không bao giờ tự nhìn lại bản thân. Sự tu dưỡng cao cấp nhất của người trưởng thành là giữ tâm thái bình thản, ngừng so sánh và không còn than phiền. Giao tiếp khôn ngoan nhất là quyết đoán tránh xa những người đó.

Cảnh báo: Cảm xúc "rác" sẽ làm tiêu hao năng lượng của bạn, tiếp xúc lâu dài chỉ khiến bạn ngày càng mệt mỏi.

2. Tránh xa vòng xoáy giao tiếp đầy cạnh tranh và phô trương

Người trung niên thường trải qua nhiều thăng trầm và đã nhìn rõ bản chất của một số người. Bạn sẽ nhận ra, một số hội nhóm tụ tập lại chỉ để so sánh, khoe khoang và lợi dụng lẫn nhau. Sự tâng bốc trên bàn nhậu, nụ cười sau lưng đều là sự trao đổi lợi ích. Bạn nghĩ rằng việc cùng ăn một bữa cơm, nói vài câu đã là mối quan hệ có giá trị, nhưng thực ra đó chỉ là sự sôi nổi giả tạo.

Sai lầm phổ biến: Sống trong môi trường này lâu ngày không chỉ lãng phí thời gian mà còn dễ đánh mất bản thân.

Vì sao người thông minh luôn giữ khoảng cách: Trí tuệ thực sự nằm ở chỗ biết từ bỏ mối quan hệ nào - Ảnh 3.

Sự tâng bốc trên bàn nhậu, nụ cười sau lưng đều là sự trao đổi lợi ích. Ảnh minh họa

3. Xa rời "vòng tròn thị phi" luôn nói xấu người khác

Người gây ra thị phi thì đam mê buôn chuyện; người nghe thị phi thì luôn bận tâm đến cuộc sống của người khác; người nói thị phi thì truyền bá tin đồn. Khi ở giữa đám đông, hãy giữ miệng; khi ở một mình, hãy giữ tâm. Tránh xa vòng tròn thị phi và người gieo rắc thị phi là biểu hiện trưởng thành lớn nhất của người trưởng thành.

Mẹo nhỏ: Thay vì bị cuốn vào những tranh cãi vô nghĩa, hãy tập trung vào sự phát triển của bản thân.

Vì sao người thông minh luôn giữ khoảng cách: Trí tuệ thực sự nằm ở chỗ biết từ bỏ mối quan hệ nào - Ảnh 4.

Người thông minh luôn biết tránh xa Tránh xa vòng tròn thị phi. Ảnh minh họa

4. Người thông minh luôn biết từ chối mối quan hệ có quan điểm khác biệt

Giao tiếp với người có tam quan (quan điểm sống, quan điểm giá trị, quan điểm thế giới) khác biệt mệt mỏi đến mức nào? Có người nói: "Bạn nói đại dương thật đẹp, nhưng anh ta lại nói trong đó chết đuối rất nhiều người". Bạn thích đọc sách, nhưng họ lại cho rằng việc đó vô ích. Giao du với những người không cùng tần số luôn tốn sức và làm hao mòn tinh thần, cuối cùng chỉ làm bạn thấy mệt mỏi.

Chân lý: Người có tần số tương đồng, dù cách xa mấy cũng sẽ gặp gỡ; người không hợp từ trường, dù ở cạnh nhau ngày đêm cũng không cùng một con đường.

Sức mạnh của người thông minh: Biết từ bỏ đúng lúc

Giao tiếp "rác", không bằng sống một mình. Trong đoạn phim thí nghiệm xã hội "Bạn có bao nhiêu người liên hệ thường xuyên trong điện thoại" ở Trung Quốc, người tham gia có hàng nghìn bạn bè trong danh bạ, nhưng sau khi xóa đi những mối quan hệ xã giao hời hợt, chỉ còn lại 2-3 người thực sự quan trọng. Điều thực sự quan trọng luôn chỉ là số ít.

Đời người ngắn ngủi, không cần thiết phải lãng phí thời gian và năng lượng vào những mối quan hệ vô ích. Giao tiếp chất lượng thấp, không bằng ở một mình chất lượng cao.

Giao tiếp thực sự hiệu quả không đo bằng độ rộng (số lượng), mà đo bằng độ sâu (chất lượng). Khi năng lực, tài nguyên, địa vị của bạn không xứng với tham vọng xã giao của bạn, những gì bạn đang làm chỉ là giao tiếp vô ích.

Hãy từ bỏ ý nghĩ tìm đường tắt và gạt bỏ những ảo tưởng xa vời. "Chỉ khi trồng cây ngô đồng, phượng hoàng mới bay đến" (người phương Đông tin rằng phượng hoàng chỉ đậu trên mỗi cây ngô đồng. Vậy nên người xưa mới có câu “trồng cây ngô đồng, dẫn phượng hoàng tới”). Khi bạn nỗ lực, bạn sẽ tự trang bị được sức mạnh, tự tạo ra thế giới của riêng mình, và tự nhiên không cần phải cố gắng chiều lòng hay tự làm tổn hại bản thân nữa.

Bạn gần đây có từ bỏ mối quan hệ nào không? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận nhé.

H.Anh
