Khi bị sếp trách oan: Người thường hoảng hốt, người EQ cao làm 3 bước giúp ghi điểm tuyệt đối
GĐXH - Ở môi trường công sở, một câu đối đáp thể hiện EQ cao có thể là cơ hội để bạn nổi bật và thăng tiến hơn so với đồng nghiệp.
Các tỷ phú hàng đầu thế giới đều nhấn mạnh, IQ thôi chưa đủ để thành công. Trong bối cảnh hiện nay, trí tuệ cảm xúc (EQ) trở thành yếu tố quan trọng giúp một người nổi bật, xây dựng mối quan hệ, giảm căng thẳng trong nhóm, xoa dịu xung đột và nâng cao sự hài lòng trong công việc. Những người có EQ cao biết cách ứng xử thông minh khi đối diện trực tiếp với sếp, vừa giữ được hình ảnh chuyên nghiệp vừa tạo cơ hội thăng tiến.
Trên thực tế, tại nơi làm việc, bị cấp trên hiểu lầm là chuyện không tránh khỏi. Khi rơi vào tình huống này, cảm giác phiền lòng là điều hiển nhiên. Ai cũng muốn được sếp khen ngợi và đánh giá công bằng, không ai muốn bị trách oan vô cớ.
Nhiều người thường vội vàng giải thích ngay khi cảm thấy bị oan. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học cho rằng, khi tức giận, con người khó lòng tiếp nhận sự thật. Lúc này, cảm xúc hưng phấn khiến lời giải thích trở nên vô nghĩa. Phản ứng thái quá như đòi nghỉ việc hay có thái độ tiêu cực chỉ khiến bạn tự đẩy mình vào thế khó.
Với người có EQ cao, tình huống này lại là cơ hội để ghi điểm nhờ cách ứng xử khôn ngoan, thể hiện trí tuệ cảm xúc. Dưới đây là 3 cách họ thường làm:
1. Đồng ý nhận lỗi và giải thích khéo léo sau đó
Khi bị sếp khiển trách, nhiều người phản ứng bằng cách biện minh hoặc đổ lỗi. Ví dụ: "Sếp ơi, đồng nghiệp A đã không phản hồi kịp nên tôi mới bị sai…" – câu nói này có thể khiến bạn bị đánh giá thiếu trách nhiệm.
Người EQ cao biết rằng, bước đầu tiên là đồng ý nhận trách nhiệm, sau đó mới giải thích.
Một cách trả lời khéo léo có thể là: "Tôi chịu trách nhiệm về sai sót lần này. Tôi đã không kiểm tra kỹ lưỡng. Đồng nghiệp A phụ trách việc phản hồi nhưng chưa kịp. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn."
2. Người EQ cao chủ động đón nhận hậu quả
Nếu lời giải thích vẫn chưa đủ, cách tiếp theo là chủ động nhận trách nhiệm về hậu quả.
Bạn có thể nói: "Tôi nhận ra sai lầm của mình và chân thành xin lỗi. Sai sót của tôi đã ảnh hưởng đến kết quả chung. Dù việc này có liên quan đến đồng nghiệp X không phản hồi kịp, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm và tiếp nhận mọi ý kiến từ sếp."
Cách này giúp sếp thấy bạn là người dám chịu trách nhiệm, đồng thời thấu hiểu rằng lỗi thực sự không hoàn toàn thuộc về bạn. Từ đó, lãnh đạo sẽ đồng cảm và không đưa bạn vào tình huống khó xử.
3. Không nhìn lại quá khứ, hướng tới giải pháp tương lai
Sau khi áp dụng hai bước trên, hiểu lầm gần như đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, để tạo ấn tượng tốt với cấp trên, bạn nên chứng minh rằng bạn đã rút ra bài học từ sự cố, đề ra kế hoạch tiếp theo và đưa ra giải pháp giảm thiểu tổn thất.
Hành động cải thiện công việc thực tế chính là cách giải thích tốt nhất. Người EQ cao hiểu rằng, thay vì biện minh, kết quả và hành động thực tế mới giúp họ chuyển bại thành thắng.
Dù bị hiểu lầm hay đổ oan, một người có EQ cao luôn giữ được lý trí, đối mặt vấn đề một cách thông minh và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đây cũng chính là cách họ xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tạo cơ hội thăng tiến bền vững tại nơi làm việc.
