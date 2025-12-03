Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Bán gì cũng đắt khách: 3 cung hoàng đạo buôn chơi cũng lời khủng

Thứ tư, 13:31 03/12/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có những cung hoàng đạo sinh ra đã "hợp vía" kinh doanh. Họ không cần gắng sức quá nhiều, chỉ cần làm theo đam mê cũng đủ để lộc lá tự tìm đến.

Ba cung hoàng đạo dưới đây chính là ví dụ điển hình, kinh doanh như một bản năng, càng làm càng phát, tiền bạc cứ thế sinh sôi.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu

Nhắc tới những cung hoàng đạo có duyên kinh doanh trời ban, Kim Ngưu gần như luôn đứng đầu danh sách. 

Với tính cách thực tế, yêu tiền và có trực giác nhạy bén về tài chính, Kim Ngưu được xem là "cỗ máy kiếm tiền" của 12 cung hoàng đạo.

Kim Ngưu rất giỏi nhìn thấy giá trị trong những điều tưởng như vụn vặt. Chỉ cần có vài món đồ trong tay, họ lập tức nghĩ ra cách xoay sở để bán được với giá tốt. Đó không chỉ là khả năng buôn bán, mà là bản năng sinh tồn trời phú.

Không chỉ biết kiếm tiền, họ còn cực kỳ giỏi quản lý tài sản. Kim Ngưu luôn hiểu rõ đạo lý "tiền phải đẻ ra tiền". 

Chính vì vậy, họ biết cách tiết chế chi tiêu, gom góp vốn liếng và đầu tư đúng thời điểm. Các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư là mảnh đất màu mỡ để họ thỏa sức phát huy sự nhạy bén của mình.

Dù có vẻ chậm rãi trong cuộc sống thường ngày, nhưng khi dính đến tiền bạc, Kim Ngưu lại nhanh nhẹn lạ thường. Họ tính toán kỹ lưỡng, biết lùi biết tiến và có tầm nhìn xa. 

Quan trọng hơn, Kim Ngưu không ưa bị kìm kẹp. Họ chỉ thật sự tỏa sáng khi được làm chủ chính mình và tự do kiếm tiền theo cách họ muốn.

Bán gì cũng đắt khách: 3 cung hoàng đạo buôn chơi cũng lời khủng - Ảnh 1.

Với tính cách thực tế, yêu tiền và có trực giác nhạy bén về tài chính, Kim Ngưu được xem là "cỗ máy kiếm tiền" của 12 chòm sao. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết

Cũng giống Kim Ngưu, Ma Kết là cung hoàng đạo có "máu" kinh doanh từ trong cốt tủy. Sự nghiêm túc, tham vọng và tư duy thực tế giúp Kết Kết luôn nhìn rất rõ con đường làm giàu của bản thân.

Làm công ăn lương ổn định không phải là điều họ mong muốn. Ma Kết muốn nhiều hơn thế, một nền tảng tài chính vững vàng để theo đuổi những mục tiêu lớn lao. Vì thế, họ luôn nuôi trong mình ý chí làm giàu rất mạnh mẽ.

Điều khiến Ma Kết trở nên đáng nể chính là khả năng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tinh thần không ngừng nỗ lực. 

Họ làm việc có nguyên tắc, biết quản lý đội nhóm, biết cách dùng người và đặc biệt là luôn sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới.

Vậy nên, đôi lúc họ chỉ buôn bán cho vui, nhưng tiền lời lại khiến người khác phải "đỏ mắt" vì ghen tị. 

Ma Kết càng làm càng lên, bởi sự chăm chỉ, tính toán chắc chắn và sự bền bỉ của họ là nền tảng vững chắc cho một tương lai giàu sang.

Bán gì cũng đắt khách: 3 cung hoàng đạo buôn chơi cũng lời khủng - Ảnh 2.

Ma Kết càng làm càng lên, bởi sự chăm chỉ, tính toán chắc chắn và sự bền bỉ của họ là nền tảng vững chắc cho một tương lai giàu sang. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Tử

Nếu nói về sự tinh quái, lanh lợi và nhạy bén trong quan sát thị trường, Song Tử chắc chắn không thể bị bỏ qua.

Người ta thường nghĩ Song Tử chỉ quan tâm đến trí tuệ, tri thức hoặc những điều mang tính trừu tượng. Nhưng ít ai biết rằng, họ lại là một trong những cung hoàng đạo có duyên kinh doanh âm thầm nhất.

Dù không đặt nặng chuyện tiền bạc, nhưng vận mệnh lại sắp đặt cho Song Tử có khả năng trở thành những ông/bà chủ tài ba. 

Nhờ trí tuệ nhanh nhạy, đầu óc mưu lược và đôi mắt quan sát sắc bén, họ rất giỏi trong việc nhận định đâu là hướng đầu tư thu lợi cao nhất.

Song Tử giao tiếp khéo léo, có nhiều mối quan hệ, hiểu biết đa lĩnh vực và đặc biệt giỏi tiếp thị. Những thế mạnh này giúp họ kiếm tiền một cách nhẹ nhàng. Một khi đã hứng thú với kinh doanh, Song Tử sẽ "cháy" hết mình và tạo ra nguồn thu đáng nể.

Tiền bạc vào tay Song Tử hiếm khi bị thất thoát, bởi họ luôn biết cách xoay vòng tài chính, biến nhỏ thành lớn, biến lớn thành lớn hơn nữa.

3 cung hoàng đạo sinh ra để kinh doanh

Trong 12 cung hoàng đạo, không phải ai sinh ra cũng hợp với kinh doanh, nhưng Kim Ngưu, Ma Kết và Song Tử lại là những cái tên sở hữu "gen doanh nhân" bẩm sinh. 

Dù chỉ buôn bán vì đam mê, không quá đặt nặng chuyện lời lãi, nhưng ba cung hoàng đạo này vẫn luôn được trời ưu ái ban cho vận may tài chính hiếm có.

Họ có bộ óc thực tế, khả năng quan sát thị trường nhạy bén, tư duy quản lý chặt chẽ và tinh thần dám thử dám làm. 

Đó chính là nền tảng quan trọng khiến những cung hoàng đạo này càng kinh doanh càng phát, tiền bạc cứ thế sinh sôi, cuộc sống ngày càng sung túc.

Dù là buôn bán nhỏ hay đầu tư lớn, điều đáng nói là họ không chỉ kiếm tiền vì nhu cầu mà còn bởi niềm đam mê thật sự. 

Chính đam mê ấy giúp ba cung hoàng đạo kể trên đi qua khó khăn, giữ vững phong độ và đạt được thành công một cách tự nhiên, bền vững.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tính3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tính

GĐXH - Dù sở hữu ngoại hình phong độ, giỏi kiếm tiền, bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn được khen là "soái ca đời thực", thế nhưng có 3 cung hoàng đạo nam dưới đây vẫn mãi "single bền vững".

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những cung hoàng đạo nữ cảm thấy độc thân là hạnh phúc khiến gia đình lo sốt vó

Những cung hoàng đạo nữ cảm thấy độc thân là hạnh phúc khiến gia đình lo sốt vó

Đừng yêu nếu không muốn đau: Những cặp đôi cung hoàng đạo định sẵn không thể hòa hợp

Đừng yêu nếu không muốn đau: Những cặp đôi cung hoàng đạo định sẵn không thể hòa hợp

Tuổi trung niên mà không chuẩn bị 3 điều này, tuổi già sẽ khổ cực

Tuổi trung niên mà không chuẩn bị 3 điều này, tuổi già sẽ khổ cực

Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Ba điều quyết định ví tiền của bạn dày hay mỏng

Ba điều quyết định ví tiền của bạn dày hay mỏng

Cùng chuyên mục

5 mối quan hệ mà người EQ cao luôn âm thầm né xa

5 mối quan hệ mà người EQ cao luôn âm thầm né xa

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Người EQ cao luôn hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Chính vì vậy, họ thường có xu hướng rời xa những mối quan hệ gây mệt mỏi, kém tinh tế hoặc khiến tâm trí bị bào mòn.

Cặp vợ chồng 'thế kỷ' nắm tay nhau suốt 76 năm, chia sẻ bí quyết hạnh phúc

Cặp vợ chồng 'thế kỷ' nắm tay nhau suốt 76 năm, chia sẻ bí quyết hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Ở thôn Thẩm Sư Kiều, trấn Quan Hải Vệ, thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang), câu chuyện về cặp vợ chồng nắm tay nhau đi qua 76 năm hôn nhân đã trở thành niềm tự hào của cả làng.

5 thứ không nên mua sau tuổi 50: Chìa khóa để sống tối giản và giàu có

5 thứ không nên mua sau tuổi 50: Chìa khóa để sống tối giản và giàu có

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 50, hãy áp dụng 5 nguyên tắc "không mua" này để có cuộc sống chất lượng và thoải mái hơn

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Có nên tha thứ cho kẻ ngoại tình?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Có nên tha thứ cho kẻ ngoại tình?

Gia đình - 18 giờ trước

Ngoại tình – câu chuyện mà chúng ta nhắc đến thường xuyên trong cuộc sống hiện đại, nhưng dường như để vượt qua khi nó không may xảy ra với chính mình, thì ai cũng sẽ rơi vào sự hỗn loạn về cảm xúc. Khi niềm tin đã rạn nứt, trái tim bị tổn thương, mỗi người đứng trước một ngã rẽ: ra đi để giữ gìn lòng tự trọng hay ở lại để cứu vãn một mối tình? Tha thứ với nhiều người là bao dung, với người khác lại là tự làm mình khổ. Nhưng liệu có một câu trả lời nào đúng cho tất cả? Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện hôm nay cùng những thông điệp từ Nhà văn Hoàng Anh Tú.

Tuổi trung niên mà không chuẩn bị 3 điều này, tuổi già sẽ khổ cực

Tuổi trung niên mà không chuẩn bị 3 điều này, tuổi già sẽ khổ cực

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Tuổi trung niên là cột mốc quan trọng của cuộc đời. Nếu không có sự chuẩn bị, tuổi già sẽ mệt mỏi và đầy lo toan.

Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Ai cũng nói cha mẹ là điểm tựa lớn nhất của con. Tôi từng tin điều đó cho đến ngày nhận ra chính mình đã làm tổn thương con sâu nhất.

Đừng yêu nếu không muốn đau: Những cặp đôi cung hoàng đạo định sẵn không thể hòa hợp

Đừng yêu nếu không muốn đau: Những cặp đôi cung hoàng đạo định sẵn không thể hòa hợp

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải cặp đôi cung hoàng đạo nào khi đến với nhau cũng tạo nên một chuyện tình hoàn mỹ.

Con đẻ không chăm, cụ bà tuyển con gái nuôi, hứa tặng nhà và trả lương tháng

Con đẻ không chăm, cụ bà tuyển con gái nuôi, hứa tặng nhà và trả lương tháng

Gia đình - 1 ngày trước

Cả hai con gái ruột đều không chăm được mẹ, bà cụ Ma lên mạng tuyển con gái nuôi, hứa sẽ tặng một trong hai căn hộ của mình và trả lương mỗi tháng 11 triệu đồng.

Ba điều quyết định ví tiền của bạn dày hay mỏng

Ba điều quyết định ví tiền của bạn dày hay mỏng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bạn sở hữu ba điều này, may mắn tự tìm đến, sự nghiệp lên như diều gặp gió, và ví tiền dày lên là điều tất yếu.

4 tính cách của mẹ khiến gia đình ngột ngạt, con mất tương lai

4 tính cách của mẹ khiến gia đình ngột ngạt, con mất tương lai

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Trong gia đình, người mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, tư duy và tương lai của con cái.

Xem nhiều

4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

Nuôi dạy con

GĐXH - Cha mẹ luôn nghĩ rằng giáo dục con cái phải nghiêm khắc. Thực ra, cách giáo dục tốt nhất là để con cảm nhận được tình yêu ngay cả khi bị phê bình.

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con
5 thứ không nên mua sau tuổi 50: Chìa khóa để sống tối giản và giàu có

5 thứ không nên mua sau tuổi 50: Chìa khóa để sống tối giản và giàu có

Gia đình
3 câu nói 'phép thuật' giúp con bạn lớn lên đầy thành công và hạnh phúc

3 câu nói 'phép thuật' giúp con bạn lớn lên đầy thành công và hạnh phúc

Gia đình
Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top