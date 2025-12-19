Nữ thủ lĩnh 16 tuổi học giỏi, đa tài, dẫn dắt dự án thay đổi cộng đồng
Ở tuổi 16, Đỗ Ngọc Linh không chỉ sở hữu bảng điểm chuẩn Cambridge ấn tượng mà còn ghi dấu ấn bằng loạt giải quốc tế, nghiên cứu khoa học và các dự án cộng đồng.
Đỗ Ngọc Linh sinh năm 2008 tại Hà Nội, từng theo học Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam trước khi chuyển sang môi trường giáo dục quốc tế. Theo chia sẻ của gia đình, Linh sớm bộc lộ niềm yêu thích với tiếng Anh, xem ngoại ngữ là công cụ nền tảng để tiếp cận tri thức toàn cầu.
Năm 2022, Ngọc Linh lần lượt giành học bổng tại ba trường quốc tế tại Hà Nội gồm True North, TH School và Sentia. Em nhận học bổng 90% của Trường quốc tế ParkCity Hà Nội (ISPH) cho chương trình IGCSE và tiếp tục được duy trì học bổng khi bước vào chương trình A - Level.
Trong kỳ thi IGCSE, Ngọc Linh đạt 9 điểm A* và A, trong đó nhiều môn điểm cao: Toán A* (95), Tiếng Tây Ban Nha A* (95), Văn học Anh A* (93), Tiếng Anh – Ngôn ngữ mẹ đẻ A* (92), Vật lý A* (91), Sinh học A* (91), Hóa học A (89), Kinh doanh A (84), Lịch sử A (82). Bên cạnh đó, em đạt GPA trung bình tuyệt đối 4.0/4.0, xếp hạng 1 toàn trường về thành tích học tập.
Ngọc Linh cũng được Cambridge trao bằng khen khi nằm trong nhóm học sinh có điểm IGCSE môn Tiếng Tây Ban Nha cao nhất toàn cầu ở kỳ thi tháng 5/2025.
Chia sẻ về phương pháp học tập, Linh nói: “Em chủ động ‘tắm’ trong môi trường tiếng Anh để tiếp thu bài giảng ở tất cả các môn. Song song với việc học trên lớp, em tham gia các cuộc thi học thuật để rèn tư duy và vận dụng kiến thức vào thực tế”.
Năm 2023, Linh đạt 8.0 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên. Hiện em giữ vai trò Trưởng hội Tiếng Anh tại trường ISPH, trực tiếp tổ chức các hoạt động như tuần lễ đọc sách, spelling bee, đêm chiếu phim, cuộc thi hùng biện cho học sinh toàn trường. Hai năm liên tiếp 2021 và 2022, Ngọc Linh giành Huy chương Vàng môn Tiếng Anh và Huy chương Vàng/Bạc môn Khoa học tại Kỳ thi Olympic Khoa học, Toán và Tiếng Anh quốc tế ASMO; đồng thời đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Tiếng Anh quốc tế HIPPO.
Năm 2025, Ngọc Linh cùng ba đồng đội giành Giải Vàng - Cuộc thi Khoa học quốc tế AIGC Singapore tại quốc đảo sư tử với đề tài nghiên cứu về “Xu hướng ứng dụng ChatGPT trong học tập và nghiên cứu của sinh viên Việt Nam”.
Linh cho biết: "Việc sử dụng các công cụ AI, trong đó có ChatGPT, giúp em tiết kiệm thời gian, mở rộng góc nhìn và hỗ trợ giải quyết những vấn đề học tập phức tạp hiệu quả nếu được sử dụng đúng mục đích".
Song song đó, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên, Ngọc Linh tham gia nghiên cứu đề tài về tác dụng chống viêm khớp của chiết xuất hạt tiêu đen thông qua thụ thể Neurokinin-1 và giành Giải Vàng tại cuộc thi khoa học INTARG (Ba Lan) năm 2025. Trước đó, em đạt Giải Bạc tại cuộc thi khoa học trung học do Cambridge tổ chức với đề tài về ứng dụng độc tố botulinum trong thẩm mỹ.
Không chỉ nổi bật trong học thuật, Ngọc Linh còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực tranh biện. Năm 2022, em giành cúp Vô địch cuộc thi “Speak to Inspire Việt Nam” do Netflix và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức. Em cũng đoạt nhiều giải cao tại các giải tranh biện quy mô toàn quốc và khu vực.
Năm 2024, Linh trở thành Diễn giả Xuất sắc thứ Nhì tại Giải Vô địch Diễn đàn Công chúng Quốc tế Việt Nam. Để rèn tư duy phản biện, Linh duy trì thói quen viết sáng tạo và từng giành giải cao tại cuộc thi viết quốc tế Immerse dành cho học sinh trung học.
Chị Hải Hương, mẹ của Ngọc Linh cho biết, bên cạnh học tập, con gái có năng khiếu nghệ thuật và âm nhạc. Năm 2022, Linh cùng gia đình tổ chức triển lãm tranh “Sắc màu cuộc sống” tại Hà Nội với hơn 20 tác phẩm acrylic. Em từng đạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh về biến đổi khí hậu do Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tổ chức, cùng nhiều thành tích ở piano, khiêu vũ thể thao và hiphop.
Ngọc Linh cũng tích cực tham gia thể thao để duy trì thể lực, từng là Đội trưởng đội bóng rổ nữ Trường Hà Nội – Amsterdam và hiện là Đội trưởng đội bóng đá nữ ISPH.
Ở vai trò lãnh đạo, Linh từng đảm nhiệm Trưởng phòng Quan hệ Công chúng Dự án nghệ thuật MessArts, Trưởng ban Quan hệ Công chúng ISPH – Học viện Khan Việt Nam, đồng thời là Trưởng ban Nhân sự chương trình TEDxISPH Youth 2025.
Từ năm 2023, Linh là thành viên nòng cốt của Chalk Road – dự án do học sinh lãnh đạo nhằm thúc đẩy giáo dục bền vững cho trẻ em vùng cao. Gần đây, nữ sinh tài năng sáng lập Fempower – dự án phi lợi nhuận hướng tới nâng cao bình đẳng giới cho trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Tháng 6/2025, Ngọc Linh trở thành học sinh đầu tiên nhận Giải thưởng Công nhận của Hiệu trưởng ISPH vì những đóng góp nổi bật trong học tập, hoạt động ngoại khóa và tinh thần cống hiến cho cộng đồng nhà trường.
Đánh giá về học trò, thầy Billy, giáo viên môn Kinh doanh tại ISPH, cho biết Ngọc Linh là “ học sinh xuất sắc nhất của môn học trong hai năm liên tiếp, luôn đạt điểm A* ở mỗi học kỳ. Cô học trò thể hiện tư duy vượt chuẩn chương trình, tinh thần kỷ luật và năng lực lãnh đạo nổi bật”.
Chia sẻ về định hướng tương lai, Ngọc Linh cho biết "em mong muốn tiếp tục phát triển các đam mê học thuật, đồng thời tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là góp phần nâng đỡ những nhóm yếu thế trong xã hội".
