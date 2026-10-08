Nữ tử tù Mỹ bị tiêm thuốc độc 2 lần không chết nói điều bất ngờ khi tỉnh lại

Tình trạng nữ tử tù Mỹ tiêm hai liều thuốc độc vẫn sống hiện ra sao? GĐXH - Nữ tử tù hiện rơi vào tình trạng bất tỉnh, phải đặt ống nội khí quản và thở máy sau hai liều tiêm thuốc độc vẫn sống.

Nữ tử tù Mỹ bị tiêm thuốc độc 2 lần không chết nói gì khi tỉnh lại

Bà Christa Pike - Ảnh: BBC/Tennessee Department of Corrections

Thông tin trên Tạp chí điện tử Viettimes, một tuần trước, tử tù Christa Pike, 50 tuổi, đã được chuyển từ phòng thi hành án đến một bệnh viện ở Nashville trong tình trạng hôn mê, nguy kịch và chịu tổn thương nghiêm trọng ở hai tay sau khi 2 mũi tiêm thuốc độc không thể kết liễu mạng sống của cô tại Trại giam An ninh Tối đa Riverbend.

Đến cuối ngày 5/10, các luật sư vẫn nghĩ rằng Pike đã chết não và bệnh viện sẽ tháo bỏ các thiết bị hỗ trợ sinh tồn vào ngày hôm sau.

"Tuy nhiên, vào ngày 6/10, trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đội ngũ pháp lý của cô ấy và đội ngũ y tế, Christa Pike đã tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện", Randall Spivey, một trong các luật sư, cho biết.

Ông nói thêm: "Cô ấy phẫn nộ và bối rối về mọi thứ xung quanh. Cô ấy nhận thức rất rõ rằng chính quyền bang đã cố gắng tử hình mình”.

Theo các luật sư cho biết, tử tù Pike hiện vẫn trong tình trạng rất yếu, bị xích vào giường bệnh.

Pike bị viêm phổi, chưa thể nuốt hay ăn uống, tay sưng tấy nghiêm trọng, không thể di chuyển bàn tay hoặc cánh tay. Hiện chưa rõ liệu tử tù này có thể phục hồi khả năng vận động hay không.

Mặc dù vẫn còn bối rối, Pike đã bắt đầu giao tiếp với những người xung quanh. "Tử tù muốn biết những gì đã xảy ra và đã hỏi thăm về một số người. Cô ấy cũng đã hỏi thăm về gia đình của nạn nhân”, luật sư Spivey nói.

Vụ việc đặc biệt của nữ tử tù

Nữ tử tù Christa Pike vẫn sống sau khi được tiêm hai liều pentobarbital trong một vụ hành quyết bất thành tại Tennessee, Mỹ. Ảnh: NYPost.

Sau khi Pike sống sót, các luật sư của bà bất ngờ tiếp tục cuộc chiến pháp lý với chính quyền bang Tennessee, trong nỗ lực phá vỡ sự kín đáo thường bao quanh quy trình hành quyết ở Tennessee cũng như nhiều bang khác.

Trong ngày 7/10, thẩm phán I'Ashea Myles tại Tòa Chancery hạt Davidson đã đồng ý yêu cầu giới chức Tennessee bảo quản toàn bộ bằng chứng liên quan đến cuộc hành quyết bất thành.

Danh sách này bao gồm kim tiêm, bao bì thuốc và số lô sản xuất, ống thông, đường truyền tĩnh mạch và dây đai dùng để cố định Pike trên giường hành quyết.

Đội hành quyết toàn nữ theo yêu cầu của Pike đã sử dụng ít nhất 7 kim tiêm trong quá trình kéo dài hơn 2 giờ. Theo các luật sư, một trong những chiếc kim đã bị bẻ cong gần 90 độ khi được rút ra.

Cuối phiên xử ngày 7/10, thẩm phán Myles phần lớn đứng về phía các luật sư của Pike. Bà nhận định vụ kiện, vốn bắt đầu từ tháng 1 nhằm ngăn cuộc hành quyết được lên lịch, là một trường hợp đặc biệt bởi không ai dự đoán rằng Pike có thể sống sót.

"Ít nhất phải nói rằng đây là một vụ việc đặc biệt", thẩm phán Myles nói.

Bà cũng yêu cầu bang Tennessee bảo quản các trao đổi nội bộ liên quan đến cuộc hành quyết, bao gồm báo cáo sự cố, lời khai của nhân chứng và các tin nhắn được mã hóa.

Tuy nhiên, thẩm phán chưa đưa ra phán quyết về đề nghị của luật sư Pike, theo đó Bộ Cải huấn Tennessee phải giao lại bất kỳ dấu vết nào còn sót lại của các loại thuốc hành quyết để tiến hành phân tích hóa học.

Bộ Cải huấn Tennessee phản đối yêu cầu bảo quản bằng chứng mà cơ quan này cho là "trùng lặp và không cần thiết". Bộ này lập luận rằng họ vốn đã có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ toàn bộ bằng chứng và đã sẵn sàng chia sẻ phần lớn, nếu không muốn nói là toàn bộ, những tài liệu mà phía Pike yêu cầu.

Tennessee và nhiều bang khác của Mỹ từ lâu gặp khó khăn trong việc tìm nguồn thuốc phục vụ hành quyết. Các tập đoàn dược phẩm lớn ở châu Âu không cung cấp những loại thuốc này do các quy định hạn chế việc bán sản phẩm có thể được sử dụng cho tra tấn hoặc hành quyết.

Vì vậy, Tennessee cũng như nhiều bang khác phải tìm đến các nhà thuốc pha chế quy mô nhỏ, vốn chịu ít sự quản lý hơn, để sản xuất những lô thuốc hành quyết với số lượng hạn chế. Danh tính các cơ sở cung cấp thường được giữ bí mật.

"Phiên tòa hôm nay là về sự minh bạch, về lý do tại sao Christa, các tòa án, giới truyền thông và công chúng không thể đơn giản chỉ tin vào lời của bang về những gì đã xảy ra vào thứ Tư tuần trước", luật sư Luke Ihnen, người cũng đại diện cho Pike, nói sau phán quyết của thẩm phán.

Ông một lần nữa yêu cầu Thống đốc Bill Lee giảm án tử hình của Pike xuống án tù chung thân và không bao giờ tìm cách hành quyết bà thêm lần nữa.

Người phát ngôn của ông Lee, người đã bác đơn xin ân giảm của Pike chỉ hai ngày trước cuộc hành quyết bất thành, chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Các luật sư của Pike trước đó đã đề nghị sử dụng một phương thức hành quyết khác thay cho tiêm thuốc gây tử vong. Họ cho rằng Pike có tĩnh mạch nhỏ cùng những vấn đề sức khỏe liên quan, khiến bà lo ngại việc thiết lập đường truyền tĩnh mạch có thể gặp sự cố.

Vụ việc hiện đã trở thành một trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của hình phạt tử hình tại Mỹ, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính an toàn, tính minh bạch và cách thức các bang thực hiện hành quyết bằng tiêm thuốc.

Theo Tiền phong dịch tử Reuters, bà Pike bị kết án tử hình cách đây 30 năm vì tội tra tấn và sát hại bạn học. Hôm 30/9, mặc dù đội thi hành án đã tiêm hai liều thuốc pentobarbital, bà Pike không chết mà rơi vào trạng thái hôn mê và được đưa tới bệnh viện.