Nữ yêu quái mạnh nhất 'Tây du ký 1986' giờ ra sao?
Bọ Cạp Tinh là nhân vật xuất hiện trong "Tây du ký" 1986. Dù thời lượng lên hình ngắn, khán giả vẫn ấn tượng với sức mạnh của vai diễn này.
Theo Sohu , trong tập 16 của Tây du ký 1986 có tên Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc , nhân vật Bọ Cạp Tinh xuất thân ở động Tỳ Bà, núi Độc Địch có sức mạnh lớn, đã bắt cóc Đường Tăng và ép kết duyên để lật đổ nữ vương.
Theo nguyên tác, Bọ Cạp Tinh vốn là con vật tu tại chùa Lôi Âm, hằng ngày nghe Như Lai thuyết pháp. Trong một lần, Như Lai dùng tay đẩy con bọ cạp ra và đã bị gai của nó đâm trúng. Như Lai là vị Phật Tổ có pháp thuật cao cường, là vị thần tối cao, dễ dàng chế ngự Tôn Ngộ Không, nhưng Bọ Cạp Tinh có thể khiến ngài bị thương chứng minh sức mạnh của nó rất đáng gờm.
Sau khi trốn xuống trần, Bọ Cạp Tinh xây dựng cung điện dưới lòng đất, không khác gì Nữ vương Nữ nhi quốc. Như Lai phái Kim Cang đi bắt cũng phải trở về tay không vì không thể tìm được tung tích của Bọ Cạp Tinh, chứng minh khả năng ẩn nấp của con yêu quái này.
Bên cạnh đó, trong phiên bản phim 1986, Bọ Cạp Tinh chiến thắng cả Tôn Ngộ Không lẫn Trư Bát Giới, chỉ chịu thua trước Mão Nhật Tinh Quân vốn là thiên địch tự nhiên của loài bọ cạp hay rết. Vì vậy, Bọ Cạp Tinh được đánh giá là một trong những yêu quái mạnh nhất trong Tây du ký .
Nhân vật Bọ Cạp Tinh do nữ diễn viên Lý Vân Quyên thể hiện, có cha là nghệ sĩ Opera nổi tiếng của Trung Quốc. Theo Sohu , Lý Vân Quyên sinh ra trong gia đình nghệ thuật, theo học opera 7 năm, học Kinh kịch 6 năm.
Ngoại hình của Lý Vân Quyên được nhận xét hợp với vai diễn Bọ Cạp Tinh vừa bí ẩn lại mạnh mẽ hoang dã, quyến rũ táo bạo. Bên cạnh đó, khả năng võ thuật của Lý Vân Quyên rất tốt, tạo nên cảnh đánh tay đôi với Tôn Ngộ Không hấp dẫn.
Sau Tây du ký , Lý Vân Quyên phát triển mạnh mẽ trong giới giải trí. Cô xây dựng hình ảnh nữ chiến binh gan góc, khác hoàn toàn với vẻ yểu điệu dịu dàng của các minh tinh thời đó. Một vai diễn nổi tiếng khác của Lý Vân Quyên là Chúc Dung phu nhân tài giỏi trong Tam quốc diễn nghĩa 1994.
Sohu cho biết thêm Lý Vân Quyên là nữ diễn viên mạnh mẽ, nỗ lực. Để phục vụ vai diễn, cô không ngại học cưỡi ngựa, lái xe máy, học lái máy bay, trèo đèo lội suối. Tuy nhiên, do yếu tố thời đại, hình tượng nữ diễn viên mạnh mẽ của Lý Vân Quyên không được khán giả yêu thích, cơ hội diễn xuất không nhiều. Do đó, đến năm 2004, sau bộ phim Đồng tâm hiệp lực , nữ diễn viên dần rút khỏi giới giải trí.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe thành tích thời đi họcThế giới showbiz - 4 ngày trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây đã khiến khán giả bất ngờ về thành tích thời đi học đáng nể của anh.
Diễn viên Kaity Nguyễn tiết lộ về mẹ làm tiếp viên hàng không, kín tiếng đời tưThế giới showbiz - 6 ngày trước
Kaity Nguyễn được mẹ - một cựu tiếp viên hàng không truyền cảm hứng khi đóng vai chính trong "Tử chiến trên không". Cô cũng tiết lộ về nguyên tắc giữ kín chuyện đời tư trong gần 10 năm làm nghề.
Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã PhươngThế giới showbiz - 1 tuần trước
Trường Giang và Nhã Phương gặp nhau qua phim "49 Ngày" năm 2015, trải qua scandal năm 2017, kết hôn 2018, có 2 con và vừa thông báo mang thai lần 3.
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổiThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái Gia Linh tròn 1 tuổi.
Diện mạo "chuẩn quân đội" của Vũ tại V Fest VietNam Today 2025Giải trí - 2 tuần trước
GĐXH - Tại sân khấu V Fest Vietnam Today 2025 đêm 20/9, ca sĩ Vũ khiến khán giả ngỡ ngàng với diện mạo “chuẩn quân đội”, khác hẳn hình ảnh lãng tử quen thuộc.
Hồ Hoài Anh tiết lộ bí mật đằng sau chiến thắng của Đức Phúc ở Intervision 2025Thế giới showbiz - 2 tuần trước
Ca sĩ Đức Phúc giành Quán quân Intervision 2025 với tiết mục "Phù Đổng Thên Vương", mang về 9 tỷ đồng và khẳng định vị thế âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Diễn viên Thái Hòa gây bất ngờ khi cùng con trai - Bom (Hồ Thái Thiên Minh) đóng chung phim "Tử chiến trên không". Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Thái Hòa đã có những chia sẻ nhỏ về cậu con trai đầu lòng của mình.
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Á hậu Vũ Hoàng My gây sốt mạngThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Trên trang cá nhân, Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ loạt ảnh cô con gái nhỏ đáng yêu đốn tim nhiều người hâm mộ.
Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữThế giới showbiz - 3 tuần trước
GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.
Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòngThế giới showbiz - 3 tuần trước
Cặp đôi Thanh Duy - Kha Ly sát cánh bên nhau từ khi khó khăn tay trắng đến khi đủ đầy. Họ nhận niềm vui đón con đầu lòng sau 8 năm chờ đợi.
Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữThế giới showbiz
GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.