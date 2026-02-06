Mới nhất
Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau 14 ngày sinh con thứ 3

Thứ sáu, 22:39 06/02/2026 | Thế giới showbiz
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Sau khi sinh con thứ ba được 14 ngày, diễn viên Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu'.

Theo Ngoisao, mới đây diễn viên Nhã Phương khoe cơ thể gọn gàng, vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau khi sinh con thứ ba được 14 ngày.

"Mẹ bỉm sau 14 ngày chỉ ăn và cho em ti", nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân.

Diễn viên cho biết trong hai tuần qua, cô chủ yếu dành thời gian chăm con, cho bé bú sữa mẹ và chưa bắt đầu tập luyện. Dù vậy, cơ thể cô hồi phục nhanh, tay chân thon gọn và sớm lấy lại cơ bụng số 11.

Nhã Phương khoe cơ bụng sau hai tuần sinh con (Nguồn: Ngoisao)

Trong quá trình mang thai bé thứ ba, Nhã Phương tăng khoảng 11 kg ở những tháng cuối thai kỳ, gặp một số vấn đề về nội tiết, da nám sạm. Tuy nhiên, cô nói không quá lo lắng vì đã có kinh nghiệm chăm sóc da, lấy lại vóc dáng sau hai lần sinh.

Nhã Phương cho biết, ở các lần mang thai cô đều duy trì tập luyện, đặc biệt là yoga. Nữ diễn viên thực hiện các động tác nhẹ nhàng, phù hợp với bà bầu. Ngoài ra, cô còn kết hợp các bài yoga với thiền để tinh thần thư thái, có giấc ngủ ngon hơn.

Được biết, yoga là bộ môn được nữ diễn viên gắn bó trong nhiều năm qua. Bộ môn này không chỉ có tác dụng cải thiện độ dẻo dai, linh hoạt của cơ thể, còn góp phần cân bằng sức khỏe tinh thần. Ngay cả thời gian mang bầu, Nhã Phương vẫn chọn các bài thích hợp, nhờ đó quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi.

Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau 2 tuần sinh con thứ 3 - Ảnh 1.

Nhã Phương khoe cơ thể gọn gàng, vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau khi sinh con thứ ba được 14 ngày.

Người đẹp cũng chọn chế độ ăn uống khoa học như giảm tinh bột có trong cơm, bún, hạn chế ăn vặt, sử dụng nhiều khoai lang, trái cây, rau xanh để giữ da sáng.

Hôm 25/1, vợ chồng Nhã Phương – Trường Giang đón con thứ ba chào đời. Dù đây là lần sinh nở thứ ba, nữ diễn viên cho biết cảm xúc khi làm mẹ vẫn vẹn nguyên như lần đầu: hồi hộp, bỡ ngỡ đến run rẩy khi chạm vào con, nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc vỡ òa.

Trước khi sinh con thứ ba, cặp đôi đã có con gái sinh năm 2019 được đặt tên thân mật là Destiny và bé trai thứ hai sinh năm 2023 với tên thân mật là Hope.

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đờiNhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

GĐXH - Diễn viên Nhã Phương (vợ diễn viên Trường Giang) vừa sinh con thứ ba ở tuổi 36 tuổi.

Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ baCận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba

GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, nhan sắc được nhiều khán giả khen ngợi.

