Về già, khi chỉ còn một mình: Muốn gia đình yên ấm, nhất định phải giữ kín 3 điều này với con cái
GĐXH - Khi chỉ còn lại một mình, người già thường có tâm lý muốn tìm người để dốc bầu tâm sự. Thế nhưng, có những chuyện dù cay đắng hay hối tiếc đến đâu, hãy cứ giữ kín trong lòng thay vì nói với con cái.
Đi qua nửa đời người, ai chẳng mong được nắm tay bạn đời cho đến hơi thở cuối cùng để cùng tựa nương lúc tuổi già. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ vô thường, những cuộc chia ly đột ngột là điều không thể tránh khỏi. Khi chỉ còn lại một mình, người già thường có tâm lý muốn tìm người để dốc bầu tâm sự. Tuy nhiên, có những chuyện dù cay đắng hay hối tiếc đến đâu, hãy cứ giữ kín trong lòng thay vì nói với con cái. Đó không phải là sự xa cách, mà là trí tuệ và sự từ tâm của người làm cha, làm mẹ.
Về già, có 3 điều nhất định phải giữ kín
1. Những hối tiếc, lỗi lầm trong quá khứ với người đã khuất
Trong lòng mỗi người già thường ẩn chứa không ít những nỗi niềm hối hận chưa thể hóa giải với người bạn đời đã quá cố. Có người nuối tiếc vì khi còn chung sống đã thiếu đi vài phần bao dung; có người day dứt vì chưa dành đủ thời gian bên cạnh, hay chưa kịp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người ra đi.
Những cảm xúc này thực chất là một sự giải tỏa tâm lý cá nhân. Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại những lời tự trách trước mặt con cái, điều đó vô tình tạo nên một bầu không khí u uất và áp lực cho các con. Thực tế, việc bạn nói ra không làm thay đổi được quá khứ, nhưng lại khiến con cái phải gánh thêm nỗi buồn và sự lo lắng về tình trạng tinh thần của cha mẹ.
Người già thông tuệ là người biết tự chuyển hóa nỗi buồn thành sức mạnh tâm linh, lặng lẽ cất giữ ký ức đẹp vào một góc sâu trong tim thay vì biến nó thành nỗi ám ảnh cho người ở lại.
2. Sự cô đơn và cảm giác yếu mềm sâu thẳm bên trong
Khả năng chịu đựng cảm xúc của mỗi người là khác nhau. Có những cụ già quen chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với hàng xóm, con cái; nhưng cũng có những người chọn cách im lặng. Khi bạn đời ra đi, khoảng trống mênh mông trong căn nhà là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc liên tục than vãn về sự cô đơn hay bộc lộ sự yếu đuối quá mức chỉ khiến con cái thêm nặng lòng.
Hãy hiểu rằng, con cái của bạn đang ở độ tuổi "gánh nặng trên vai", họ phải đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền và chăm sóc gia đình nhỏ. Một lời than thở của cha mẹ có thể trở thành tảng đá đè nặng lên tâm trí họ.
Thay vì để bản thân chìm đắm trong cô độc, nhiều người già đã chọn cách đi dạo, tập dưỡng sinh, chăm sóc cây cảnh hoặc tìm niềm vui bên những món ăn tự tay mình nấu. Biết cách tự xoa dịu tâm hồn và sắp xếp cuộc sống ổn định chính là cách tốt nhất để cha mẹ và con cái cùng được an lòng.
3. Những bí mật riêng tư về chuyện tình cảm cũ
Mỗi người đều có một góc khuất riêng trong tâm hồn, những ký ức độc bản không nhất thiết phải phơi bày cho tất cả cùng thấy. Có những đoạn tình cảm trong quá khứ, những kỷ niệm riêng tư với bạn đời hoặc một người xưa cũ nào đó, tốt nhất hãy cứ để nó nằm yên trong miền ký ức.
Việc kể lại những chuyện riêng tư không đáng có đôi khi làm tổn hại đến hình ảnh tốt đẹp của chính bạn hoặc của người đã khuất trong mắt con cái. Đứng trước sự tò mò của con trẻ, việc giữ im lặng không phải là giấu diếm tiêu cực, mà là cách bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân và giữ gìn sự trọn vẹn cho những kỷ niệm đã qua. Sự im lặng lúc này chính là biểu hiện của sự ung dung, tự tại và phong thái của người từng trải.
Về già, sự im lặng đầy trí tuệ chính là món quà vô giá
Bước vào tuổi xế chiều, sống an yên thực chất không cần phải chuyện gì cũng đem ra giãi bày. Một người cao tuổi có lối sống thông tuệ là người dù chỉ còn lại một mình vẫn có thể giữ cho tâm thái bình thản, cuộc sống ngăn nắp.
Biết cách "giữ lời" trong lòng không chỉ là để giữ cho bản thân một khoảng trời riêng thanh thản, mà còn là sự bao dung lớn lao dành cho con cái, giúp chúng yên tâm vững bước trên con đường riêng.
Sau tất cả, sự im lặng đầy trí tuệ ấy chính là món quà vô giá mà chúng ta dành tặng cho chính mình và người thân trong những năm tháng hoàng hôn của cuộc đời. Bạn có đồng ý với quan điểm này không?
