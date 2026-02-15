35 tuổi chưa vợ, chi tiền triệu thuê bạn gái về quê ăn Tết và cái kết đắng

Áp lực "về quê ăn Tết" với người độc thân tuổi 30+

Mỗi dịp Tết đến xuân về, chuyện về quê ăn Tết không chỉ là hành trình trở về với gia đình mà còn trở thành nỗi lo lớn đối với nhiều người độc thân.

Những câu hỏi quen thuộc từ họ hàng như "Bao giờ cưới?", "Sao vẫn chưa có người yêu?", "Không định sinh con à?" khiến không ít người cảm thấy căng thẳng, thậm chí sợ hãi việc trở về nhà.

Tại Trung Quốc, áp lực kết hôn trong những ngày về quê ăn Tết đã khiến một bộ phận người trẻ tìm đến các giải pháp đối phó tạm thời, trong đó có việc thuê bạn trai, bạn gái giả để ra mắt gia đình.

Đăng bài thuê bạn gái cùng về quê ăn Tết để đối phó họ hàng

Người đàn ông họ Lý, 35 tuổi, sống tại Thâm Quyến, có công việc và thu nhập ổn định nhưng chưa lập gia đình.

Trước áp lực ngày càng lớn từ bố mẹ, anh quyết định tìm người đóng giả bạn gái cùng về quê ăn Tết.

Trên một nền tảng tự xưng là nơi "cho thuê bạn bè", anh Lý đăng bài tìm phụ nữ trên 23 tuổi, có thể cùng anh về quê ăn Tết, tham dự các buổi tụ họp gia đình, liên hoan họ hàng. Mức chi phí anh đưa ra dao động từ 500 đến 800 NDT mỗi ngày.

Để tăng khả năng lựa chọn, anh không ngần ngại chi 800 NDT để trở thành thành viên VIP, với quyền xem trước ảnh và thông tin của người ứng tuyển.

Do việc thuê bạn gái về quê ăn Tết chỉ là thỏa thuận miệng, không có hợp đồng hay ràng buộc pháp lý, anh Lý không thể làm gì ngoài việc chấp nhận mất tiền. Ảnh minh họa

Tiền mất, Tết vẫn cô đơn vì giao dịch "ngầm"

Sau khi trao đổi, anh Lý và một người phụ nữ nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Trong thời gian về quê ăn Tết, anh sẽ gửi bao lì xì 1.000 NDT mỗi ngày, đồng thời thanh toán toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống và chỗ ở.

Tin tưởng đối phương, anh chuyển trước một khoản tiền đặt cọc và chi phí di chuyển. Tuy nhiên, khi ngày về quê ăn Tết cận kề, người phụ nữ này không xuất hiện như đã hẹn. Mọi cuộc gọi đều không được trả lời.

Cuối cùng, anh Lý chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn: "Không đến nữa", sau đó bị chặn liên lạc hoàn toàn.

Do việc thuê bạn gái về quê ăn Tết chỉ là thỏa thuận miệng, không có hợp đồng hay ràng buộc pháp lý, anh Lý không thể làm gì ngoài việc chấp nhận mất tiền.

Anh vừa không có người yêu giả để ra mắt gia đình, vừa phải đối mặt với cảm giác bẽ bàng khi Tết chưa kịp bắt đầu.

Trường hợp của anh không phải cá biệt. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều vụ lừa đảo lợi dụng tâm lý lo lắng của người độc thân mỗi dịp về quê ăn Tết để chiếm đoạt tiền bạc.

Thuê người yêu về quê ăn Tết: Người kiếm tiền, kẻ gánh rủi ro

Truyền thông Trung Quốc từng phản ánh nhiều trường hợp người nhận đóng giả bạn gái có thể kiếm hàng chục nghìn NDT chỉ trong dịp cận Tết.

Một số người coi việc nhận lời về quê ăn Tết cùng người lạ là công việc thời vụ, với mức giá tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Tuy nhiên, song song với đó là hàng loạt rủi ro về tài chính, tâm lý và pháp lý. Các thỏa thuận không hợp đồng khiến người thuê hoàn toàn ở thế yếu, dễ trở thành nạn nhân của lừa đảo.

Về bản chất, việc thuê bạn gái về quê ăn Tết chỉ giúp người trong cuộc né tránh áp lực trong thời gian ngắn, không thể giải quyết tận gốc vấn đề hôn nhân. Khi bị phát hiện, không chỉ người thuê cảm thấy xấu hổ mà gia đình cũng bị tổn thương vì sự dối trá.

Các chuyên gia cho rằng, thay vì tìm cách đối phó mỗi mùa về quê ăn Tết, người trẻ nên chủ động trao đổi thẳng thắn với gia đình về quan điểm sống, đồng thời mở rộng các mối quan hệ xã hội một cách lành mạnh.

Chỉ khi giải quyết được áp lực tâm lý, Tết mới thực sự là dịp đoàn viên, chứ không phải nỗi ám ảnh của những người độc thân.

Theo ifeng