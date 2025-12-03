[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Thế hệ kiệt sức – Khi người trẻ ám ảnh với hai tiếng 'chữa lành'
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, áp lực và thách thức luôn tồn tại, xu hướng “chữa lành” đang là một phần không thể thiếu đối với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chúng ta không thể phủ nhận sự cần thiết của việc “chữa lành”, nhưng cũng cần nhìn nhận rằng giới trẻ cần được trang bị kỹ năng đối phó với áp lực từ sớm, để không phải đối mặt với những vấn đề tâm lý nghiêm trọng khi trưởng thành. Sẽ thế nào nếu những người trẻ luôn ám ảnh với việc “chữa lành” dù thực tế không gây trầy xước đến thế?
