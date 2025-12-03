Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử
[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Thế hệ kiệt sức – Khi người trẻ ám ảnh với hai tiếng 'chữa lành'

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Thế hệ kiệt sức – Khi người trẻ ám ảnh với hai tiếng 'chữa lành'

Thứ tư, 19:06 03/12/2025 | Nuôi dạy con
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, áp lực và thách thức luôn tồn tại, xu hướng “chữa lành” đang là một phần không thể thiếu đối với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chúng ta không thể phủ nhận sự cần thiết của việc “chữa lành”, nhưng cũng cần nhìn nhận rằng giới trẻ cần được trang bị kỹ năng đối phó với áp lực từ sớm, để không phải đối mặt với những vấn đề tâm lý nghiêm trọng khi trưởng thành. Sẽ thế nào nếu những người trẻ luôn ám ảnh với việc “chữa lành” dù thực tế không gây trầy xước đến thế?

Việt Hồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nói cha mẹ là điểm tựa lớn nhất của con. Tôi từng tin điều đó cho đến ngày nhận ra chính mình đã làm tổn thương con sâu nhất.

4 tính cách của mẹ khiến gia đình ngột ngạt, con mất tương lai

4 tính cách của mẹ khiến gia đình ngột ngạt, con mất tương lai

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Trong gia đình, người mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, tư duy và tương lai của con cái.

Những đứa trẻ không được mẹ chăm sóc chu đáo dễ mắc 3 vấn đề này khi lớn lên

Những đứa trẻ không được mẹ chăm sóc chu đáo dễ mắc 3 vấn đề này khi lớn lên

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Những người may mắn dùng tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời, trong khi những người kém may mắn dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.

Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội: Câu chuyện 'nóng' của nhiều quốc gia

Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội: Câu chuyện 'nóng' của nhiều quốc gia

Nuôi dạy con - 6 ngày trước

Australia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, gợi mở cho nhiều quốc gia khác xem xét ban hành lệnh hạn chế tương tự.

4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Cha mẹ luôn nghĩ rằng giáo dục con cái phải nghiêm khắc. Thực ra, cách giáo dục tốt nhất là để con cảm nhận được tình yêu ngay cả khi bị phê bình.

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

GĐXH - Bạn có tin rằng, một lời nói của cha mẹ có thể thay đổi tương lai con mình?. Thực tế cho thấy, lời nói của tích cực của cha mẹ đã giúp con thành công và ngược lại, lời nói tiêu cực đã lại chặn đứng tương lai một đứa trẻ.

Những đứa trẻ được yêu thương sẽ có cuộc đời thế nào?: Cha mẹ cần biết ngay 3 điều này để không phải hối tiếc

Những đứa trẻ được yêu thương sẽ có cuộc đời thế nào?: Cha mẹ cần biết ngay 3 điều này để không phải hối tiếc

Nuôi dạy con - 3 tuần trước

GĐXH - Bạn có nhận thấy rằng có những đứa trẻ vừa xuất hiện đã có sức hút đặc biệt? Không phải là vì chúng quá đẹp trai, xinh gái, cũng không phải thành tích quá tốt, mà là cái cảm giác vững vàng, tự tin và thư thái toát ra từ tận bên trong.

Con bị bắt nạt, mẹ chỉ biết hỏi 'Tại sao không phản kháng?' trong bất lực

Con bị bắt nạt, mẹ chỉ biết hỏi 'Tại sao không phản kháng?' trong bất lực

Nuôi dạy con - 3 tuần trước

GĐXH - Khi một đứa trẻ bị bắt nạt, cách ứng xử của cha mẹ có thể quyết định liệu con có đứng dậy được hay mãi mãi sống trong sợ hãi.

'Con không muốn học': Câu trả lời của bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời con

'Con không muốn học': Câu trả lời của bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời con

Nuôi dạy con - 1 tháng trước

GĐXH - Người mẹ gần như phát điên vì đã cố gắng đầu tư, chăm lo cho con nhưng đứa trẻ lại nói "con không muốn học".

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con - 1 tháng trước

GĐXH - Bất kể cuộc sống có khó khăn đến đâu, cha mẹ thực sự có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình ba điều này.

Xem nhiều

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con

GĐXH - Bất kể cuộc sống có khó khăn đến đâu, cha mẹ thực sự có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình ba điều này.

'Con không muốn học': Câu trả lời của bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời con

'Con không muốn học': Câu trả lời của bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời con

Nuôi dạy con
4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

Nuôi dạy con
Dạy con điều này, cả đời sau cha mẹ không phải hối tiếc, con cái sống hạnh phúc hơn

Dạy con điều này, cả đời sau cha mẹ không phải hối tiếc, con cái sống hạnh phúc hơn

Nuôi dạy con
Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top