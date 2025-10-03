Khi thấy con có những biểu hiện ích kỷ và vô cảm: Hãy làm ngay 3 điều này trước khi quá muộn!

Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm GĐXH - Dạy con là một môn học của trí tuệ, không nằm ở khả năng ăn nói, mà nằm ở phương pháp và tầm nhìn. Làm cha mẹ, không chỉ là nói đạo lý cho con nghe, mà là để con tự nhiên học được đạo lý trong cuộc sống.

Nguyên nhân nào dẫn đến những đứa trẻ ích kỷ, lạnh lùng?

Nuôi dạy con cái trưởng thành thành một người có trách nhiệm là sứ mệnh không thể thoái thác của mọi bậc cha mẹ. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta không khó để thấy những đứa trẻ ích kỷ, lạnh lùng, thậm chí là vô cảm.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh mà còn mang lại những tác động tiêu cực không nhỏ cho gia đình và xã hội.

Vậy, nguyên nhân nào khiến trẻ hình thành tính cách này? Và cha mẹ nên hướng dẫn, giáo dục con như thế nào?

Trước hết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ích kỷ và vô cảm của trẻ, trong đó nguyên nhân chính có thể kể đến như sau: Lời nói và hành động sai trái của cha mẹ, sự nuông chiều quá mức và thiếu sự định hướng giá trị đúng đắn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ích kỷ và vô cảm của trẻ. Ảnh minh hoạ

Thứ nhất, lời nói và hành vi của cha mẹ có ảnh hưởng sâu sắc đến con cái. Người xưa có câu: "Thân làm gương, lời nói không bằng hành động." Nếu bản thân cha mẹ lời lẽ thô lỗ, hành vi ích kỷ, con cái rất dễ bắt chước và làm theo những hành vi không đúng đắn đó.

Ví dụ, một số cha mẹ quá coi trọng lợi ích cá nhân, mang tư tưởng "Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta". Thái độ ích kỷ cực đoan này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ, lâu dần, trẻ sẽ quen lấy bản thân làm trung tâm, thiếu sự quan tâm đến người khác.

Thứ hai, nuông chiều quá mức cũng là yếu tố quan trọng dẫn đến tính ích kỷ, vô cảm ở trẻ. Để con cái vui vẻ, một số cha mẹ thường thỏa mãn vô điều kiện mọi yêu cầu của con, thậm chí dung túng cho những hành vi không đúng mực. Sự cưng chiều quá mức này khiến trẻ thiếu sự tôn trọng quy tắc, không biết xem xét cảm xúc của người khác, dần dần hình thành tính cách ích kỷ.

Nuông chiều quá mức cũng là yếu tố quan trọng dẫn đến tính ích kỷ, vô cảm ở trẻ. Ảnh minh hoạ

Thứ ba, thiếu sự định hướng giá trị đúng đắn cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến trẻ lạnh lùng, vô cảm và ích kỷ. Việc quá chú trọng vào thành tích học tập của con mà bỏ qua giáo dục phẩm chất dễ khiến trẻ chỉ quan tâm đến lợi ích và thành tựu cá nhân, bỏ qua các chuẩn mực đạo đức làm người và cảm xúc của người khác. Với phương pháp giáo dục này, trẻ sẽ dần mất đi khả năng phân biệt đúng sai và sự đồng cảm.

Để ngăn chặn con cái hình thành tính cách ích kỷ, lạnh lùng, cha mẹ nên chú ý thực hiện 3 điều sau trong quá trình giáo dục.

3 điều ngăn chặn hình thành tính ích kỷ, vô cảm ở con cái

1. Tự mình làm gương, nêu gương sáng

Khổng Tử nói: "Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức" (Người có đức hạnh cao quý không tự cho mình là có đức, nên mới thực sự có đức).

Cha mẹ trước hết phải dùng lời nói và hành động của mình trong cuộc sống hằng ngày để ảnh hưởng đến con cái, thực hiện việc dùng đạo đức để giáo dục người.

Trong gia đình, cha mẹ nên luôn luôn làm gương, đối nhân xử thế có lễ độ, khoan dung với bản thân, giúp đỡ người khác, dùng hành động thực tế để dạy con, bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp cho chúng.

2. Bồi dưỡng lòng đồng cảm và tinh thần trách nhiệm

Cha mẹ cần hướng dẫn con hình thành thói quen sẵn lòng giúp đỡ người khác từ nhỏ, quan tâm đến mọi người, học cách suy nghĩ cho người khác.

Thông qua việc cho con tham gia vào các công việc nhà phù hợp với khả năng, quan tâm người khác, tham gia các hoạt động cộng đồng... sẽ giúp con phát triển khả năng đặt mình vào vị trí người khác, hiểu và biết ơn sự hy sinh của người khác.

Cha mẹ cần hướng dẫn con hình thành thói quen sẵn lòng giúp đỡ người khác từ nhỏ, quan tâm đến mọi người, học cách suy nghĩ cho người khác.. Ảnh minh họa: Independent

3. Kiên trì nguyên tắc và giới hạn, truyền đạt giá trị quan đúng đắn

Cha mẹ cần kiên trì nguyên tắc giáo dục của mình, luôn dùng các giá trị quan đúng đắn để hướng dẫn con.

Khi đối mặt với những hành vi không tốt của con, cha mẹ phải giữ vững nguyên tắc, giữ vững giới hạn, không vì sự dao động cảm xúc nhất thời mà dung túng cho những hành vi sai trái của con. Chỉ có như vậy, con cái mới có thể tiếp thu các giá trị quan đúng đắn, hình thành phẩm chất tốt đẹp.

Nuôi dạy con trưởng thành, tử tế - trách nhiệm không thể trốn tránh

Cuối cùng, cha mẹ cũng nên tạo ra một môi trường trưởng thành tích cực cho con cái.

Cha mẹ cần chú trọng đến giáo dục đồng lứa, giúp con kết giao với những người bạn có phẩm chất tốt đẹp, văn minh lịch sự, để con trưởng thành trong một vòng tròn xã hội lành mạnh. Đồng thời, cha mẹ cũng cần yêu thương lẫn nhau, tạo một tấm gương gia đình tốt, cung cấp cho con một bầu không khí gia đình ấm áp và hài hòa.

Nuôi dạy một đứa trẻ có phẩm chất cao thượng dù đầy thách thức nhưng cũng là trách nhiệm mà cha mẹ nên thực hiện.

Chỉ khi cha mẹ kiên trì với những quan niệm và phương pháp đúng đắn trong quá trình giáo dục, con cái mới có thể trở thành một người trẻ xuất sắc, có lòng trắc ẩn, biết yêu thương người khác, và trở thành một động lực thúc đẩy sự phát triển hài hòa của xã hội.

Chúc mọi bậc cha mẹ không quên đi tâm niệm ban đầu trên con đường nuôi dạy con, dẫn dắt con đến một tương lai tươi sáng hơn!