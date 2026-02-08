Penthouse triệu đô nhưng không có tivi của "phú bà" Hannah Olala ngập tràn sắc Xuân
GĐXH - CEO Hannah Olala đã hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.
Hannah Olala (tên thật Hannah Nguyễn, sinh năm 1984) là một nữ doanh nhân, beauty blogger nổi tiếng và chuyên gia hàng đầu trong ngành mỹ phẩm tại Việt Nam. Cô được biết đến qua các nội dung chia sẻ về chăm sóc da, phong cách sống thượng lưu, và là CEO hệ sinh thái MCN Olala, sở hữu chuỗi spa/salon và thương hiệu dược mỹ phẩm.
Căn penthouse của gia đình CEO Hannah Olala nổi tiếng sở hữu vị trí đắc địa với tầm view hướng thẳng ra Landmark 81, vừa sang trọng vừa thoáng đãng. Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian sống đẳng cấp, tổ ấm này còn được Hannah Olala chăm chút rất kỹ lưỡng, đặc biệt là vào mỗi dịp lễ Tết.
Trong đoạn clip mới đăng tải trên TikTok, Hannah Olala hé lộ không gian phòng khách đã được cô trang trí ngập tràn sắc đào. Đây cũng là phong cách quen thuộc của nữ CEO mỗi dịp Tết, khi cô ưu ái trưng nhiều bình hoa đào để không gian sống thêm rực rỡ, lung linh và đậm không khí xuân. Tại phòng khách, Hannah Olala đặt hai bình đào, một bình trên bàn trà và một bình trên kệ ghế. Dù kích thước không quá lớn, nhưng các bình hoa lại có mật độ cành và nụ dày, hoa đang vào độ nở rộ nên tổng thể nhìn rất bắt mắt, tạo điểm nhấn rõ ràng cho không gian sinh hoạt chung.
Không chỉ khu vực tiếp khách, phòng ăn và phòng trà trong nhà Hannah Olala cũng được nữ CEO khéo léo điểm xuyết không khí Tết bằng những bình đào nở rộ, tạo sự liền mạch trong cách trang trí và khiến toàn bộ không gian đều ngập tràn sắc xuân.
Bên cạnh việc khéo khoe những góc decor Tết ấn tượng, Hannah Olala còn lia máy qua nhiều khu vực khác trong nhà. Từ phòng ngủ, phòng thay đồ cho đến phòng tắm, không gian nào cũng toát lên vẻ sang xịn, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, đẹp miễn chê.
Vốn là căn penthouse rất nổi tiếng trên MXH với diện tích và mức độ đầu tư "khủng", hễ gia chủ hé lộ dù chỉ một góc ban công thôi cũng đủ khiến netizen trầm trồ - không đâu khác, đó chính là penthouse của CEO Hannah Olala.
Penthouse triệu đô nhưng không có tivi, xây thư viện đồ sộ vì “người đặc biệt"
Đó cũng chính là lý do trong căn penthouse xuất hiện một thư viện đồ sộ nằm ở tầng thứ 35 của toà chung cư cao cấp. Việc thi công xây dựng thư viện không hề dễ dàng. Nhưng vợ chồng Hannah cho biết đã tốn nhiều công sức thiết kế và tiền bạc để thi công: Bao gồm 2 tầng lầu với 2000 cuốn sách chủ yếu là từ Tiếng Anh để tạo cho con trai thói quen tốt, đọc sách và vui chơi trong không gian toàn mùi gỗ và sách cũ.
5 ban công chứa hàng trăm cây cảnh, hoa giấy
Một trong những lý do lớn nhất khiến vợ chồng Hannah Olala quyết định mua căn penthouse này chính là có nhiều ban công và sân thượng. Có tới 5 chiếc ban công trong căn penthouse này, chứa hàng trăm cây cảnh.
Có tới 5 chiếc ban công trong căn penthouse này, chứa hàng trăm cây cảnh.
Nhiều góc ban công có cây trái xum xuê.
Chi tiết thể hiện đẳng cấp sống, ưu tiên nội thất thủ công Việt Nam thay vì ngoại nhập
Toàn bộ chỉ nẻo trong các bức tường trơn ở penthouse đều được dày công thực hiện.
Riêng khu bếp, vì vợ chồng Hannah đều là người khá bận rộn, ít sử dụng nên không gian được làm nhỏ gọn và tinh giản nhất penthouse. Tất cả đồ đạc đều được giấu hết vào tủ. Phòng ăn được phủ tone màu trắng toát lên vẻ sang trọng, riêng bộ bàn ăn được dát vàng, có view nhìn ra khu vườn và toàn thành phố.
Phòng ăn
Đây là khu vực khó thi công nhất, khi thợ phải lắp từng thanh sắt nhỏ để tạo nên các khung chỉ chắc chắn.
