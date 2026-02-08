Mới nhất
Penthouse triệu đô nhưng không có tivi của "phú bà" Hannah Olala ngập tràn sắc Xuân

Phương Nghi (t/h)
GĐXH - CEO Hannah Olala đã hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Hannah Olala (tên thật Hannah Nguyễn, sinh năm 1984) là một nữ doanh nhân, beauty blogger nổi tiếng và chuyên gia hàng đầu trong ngành mỹ phẩm tại Việt Nam. Cô được biết đến qua các nội dung chia sẻ về chăm sóc da, phong cách sống thượng lưu, và là CEO hệ sinh thái MCN Olala, sở hữu chuỗi spa/salon và thương hiệu dược mỹ phẩm.

Từng mất nửa gia tài vì 'chơi' chứng khoán và phá sản khi khởi nghiệp, CEO Hannah Olala chia sẻ: Phụ nữ có thể làm được những điều đàn ông làm được, thậm chí có thể thành công hơn

Căn penthouse của gia đình CEO Hannah Olala nổi tiếng sở hữu vị trí đắc địa với tầm view hướng thẳng ra Landmark 81, vừa sang trọng vừa thoáng đãng. Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian sống đẳng cấp, tổ ấm này còn được Hannah Olala chăm chút rất kỹ lưỡng, đặc biệt là vào mỗi dịp lễ Tết. 

Năm nào cũng vậy, căn nhà đều được trang hoàng chỉn chu, đẹp mắt và dễ dàng ghi điểm với cộng đồng mạng. Tết Bính Ngọ 2026 cũng không ngoại lệ, khi chỉ còn hơn chục ngày nữa là năm mới gõ cửa, không gian sống của gia đình đã sớm được Hannah Olala làm mới, khoác lên diện mạo xinh xắn và lung linh với hàng loạt bình hoa đào đẹp rực rỡ.

Trong đoạn clip mới đăng tải trên TikTok, Hannah Olala hé lộ không gian phòng khách đã được cô trang trí ngập tràn sắc đào. Đây cũng là phong cách quen thuộc của nữ CEO mỗi dịp Tết, khi cô ưu ái trưng nhiều bình hoa đào để không gian sống thêm rực rỡ, lung linh và đậm không khí xuân. Tại phòng khách, Hannah Olala đặt hai bình đào, một bình trên bàn trà và một bình trên kệ ghế. Dù kích thước không quá lớn, nhưng các bình hoa lại có mật độ cành và nụ dày, hoa đang vào độ nở rộ nên tổng thể nhìn rất bắt mắt, tạo điểm nhấn rõ ràng cho không gian sinh hoạt chung.


Không chỉ khu vực tiếp khách, phòng ăn và phòng trà trong nhà Hannah Olala cũng được nữ CEO khéo léo điểm xuyết không khí Tết bằng những bình đào nở rộ, tạo sự liền mạch trong cách trang trí và khiến toàn bộ không gian đều ngập tràn sắc xuân.

Bên cạnh việc khéo khoe những góc decor Tết ấn tượng, Hannah Olala còn lia máy qua nhiều khu vực khác trong nhà. Từ phòng ngủ, phòng thay đồ cho đến phòng tắm, không gian nào cũng toát lên vẻ sang xịn, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, đẹp miễn chê.

Vốn là căn penthouse rất nổi tiếng trên MXH với diện tích và mức độ đầu tư "khủng", hễ gia chủ hé lộ dù chỉ một góc ban công thôi cũng đủ khiến netizen trầm trồ - không đâu khác, đó chính là penthouse của CEO Hannah Olala.

Penthouse triệu đô nhưng không có tivi, xây thư viện đồ sộ vì “người đặc biệt"

Ngay lúc này, trong penthouse tầng 36 của &quot;phú bà&quot; Hannah Olala: Cành đào nở rộ như pháo hoa, góc nào cũng ngập vibe Tết - Ảnh 4.

Căn penthouse 4 tầng rưỡi của Hannah Olala mất đến hơn 2 năm mới gần hoàn thiện. Ở mỗi tầng sẽ là một khu vực riêng, càng lên cao thì diện tích sẽ gom lại: Tầng 1 là khu vực phòng khách với 2 ban công; Tầng 2 là khu vực phòng ngủ master, bếp, phòng ăn và phòng giặt đồ cùng ban công lớn; Tầng 3 là khu vực phòng trà, bên cạnh là thư viện 2 tầng; Tầng 4 cùng lầu áp chót là phòng làm việc của nữ CEO. Ngoài ra căn penthouse còn đang tiếp tục được xây thêm khu vực mới.

Ngay lúc này, trong penthouse tầng 36 của &quot;phú bà&quot; Hannah Olala: Cành đào nở rộ như pháo hoa, góc nào cũng ngập vibe Tết - Ảnh 5.

Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 17.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 18.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 19.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 20.

Đó cũng chính là lý do trong căn penthouse xuất hiện một thư viện đồ sộ nằm ở tầng thứ 35 của toà chung cư cao cấp. Việc thi công xây dựng thư viện không hề dễ dàng. Nhưng vợ chồng Hannah cho biết đã tốn nhiều công sức thiết kế và tiền bạc để thi công: Bao gồm 2 tầng lầu với 2000 cuốn sách chủ yếu là từ Tiếng Anh để tạo cho con trai thói quen tốt, đọc sách và vui chơi trong không gian toàn mùi gỗ và sách cũ.

5 ban công chứa hàng trăm cây cảnh, hoa giấy

Một trong những lý do lớn nhất khiến vợ chồng Hannah Olala quyết định mua căn penthouse này chính là có nhiều ban công và sân thượng. Có tới 5 chiếc ban công trong căn penthouse này, chứa hàng trăm cây cảnh.

Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 21.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 22.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 23.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 24.

Có tới 5 chiếc ban công trong căn penthouse này, chứa hàng trăm cây cảnh.

"Na là một người rất là mê cây và hoa, từ ngày xưa rồi. Chắc phải có đến trăm cái cây trong nhà, tất cả các cây đều ra trái và hoa xum xuê quanh năm. Dù ở trên cao nhưng Na không có cảm giác như đang sống ở chung cư mà như đang ở nhà đất vì có nhiều cây cối”, Hannah chia sẻ.
Sống trong chung cư cao cấp nên việc mang những loại cây cảnh to lên cực kỳ khó. Hannah tiết lộ rằng đã có cây hoa giấy phải mang 35 tầng thang bộ vì quá to không vừa thang máy.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 27.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 28.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 29.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 30.

Nhiều góc ban công có cây trái xum xuê.

Dù thường xuyên hé lộ nhiều góc ban công cùng cây trái xum xuê, nhưng lần đầu được tận mắt chứng kiến những khoảng xanh này vẫn khiến dân tình phải “choáng”: Cây cối bao quang 4,5 tầng lầu, đứng góc nào cũng có không gian xanh để hít thở, có cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải sống trong thành phố nhiều tiếng còi xe. Chỉ riêng việc đầu tư vào 5 chiếc ban công này cũng đã tiêu tốn công sức và một khoản chi phí không nhỏ. Dân tình chỉ biết cảm thán, đúng là đẳng cấp sống đâu cần những món đồ xa xỉ!

Chi tiết thể hiện đẳng cấp sống, ưu tiên nội thất thủ công Việt Nam thay vì ngoại nhập

Gia chủ cực kỳ chú trọng đầu tư các chi tiết, đây cũng là cách thể hiện đẳng cấp sống và gout riêng của gia đình Hannah Olala. Toàn bộ chỉ nẻo trong các bức tường trơn ở penthouse đều được dày công thực hiện. Như bức tường ở trong phòng khách, nhà Hannah đã phải đập đi xây lại mất 3 lần mới ưng ý.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 31.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 32.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 33.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 34.

Toàn bộ chỉ nẻo trong các bức tường trơn ở penthouse đều được dày công thực hiện.

Bên cạnh màu sắc tổng thể hay cách bố trí nội thất trong nhà, gia chủ cũng lưu tâm đến mùi hương khi bước vào không gian sống. Cô trưng bày tinh dầu và nến thơm ở mọi ngóc ngách. Ngay chính giữa trung tâm phòng khách còn có 1 chiếc đèn nước hoa được chồng cô thiết kế riêng: Dùng chất liệu dây đặc biệt để treo các loại vỏ chai, có tuổi thọ hơn 10 năm.

Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 35.

Ngay chính giữa trung tâm phòng khách còn có 1 chiếc đèn nước hoa được chồng cô thiết kế riêng.

Phòng ngủ master tối giản với gam màu xanh pastel pha xám, mang lại cảm giác thư thái sau 1 ngày làm việc dài. Ngoài ra, đây cũng nơi Hannah yêu thích nhất vì có 1 bồn tắm view cực xịn sò, và phòng thay đồ, tủ đồ hiệu nằm sâu bên trong.
Penthouse triệu đô nhưng không có tivi của &quot;phú bà&quot; Hannah Olala ngập tràn sắc Xuân - Ảnh 11.

Riêng khu bếp, vì vợ chồng Hannah đều là người khá bận rộn, ít sử dụng nên không gian được làm nhỏ gọn và tinh giản nhất penthouse. Tất cả đồ đạc đều được giấu hết vào tủ. Phòng ăn được phủ tone màu trắng toát lên vẻ sang trọng, riêng bộ bàn ăn được dát vàng, có view nhìn ra khu vườn và toàn thành phố.

Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 44.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 45.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 46.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 47.

Phòng ăn

Một nơi mà vợ chồng Hannah dành nhiều thời gian nhất để tận hưởng đó chính là phòng trà kính. Đây là khu vực khó thi công nhất, khi thợ phải lắp từng thanh sắt nhỏ để tạo nên các khung chỉ chắc chắn. Từng ô kính được cắt thủ công vì kích thước khác nhau. Điểm nhấn là bộ sofa hoa gấm là hàng Việt Nam xuất khẩu hợp gout với gia chủ. Đây cũng là gian phòng duy nhất có màu sắc xanh lá nổi bật.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 48.

Phòng trà kính

Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 49.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 50.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 51.
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 52.

Đây là khu vực khó thi công nhất, khi thợ phải lắp từng thanh sắt nhỏ để tạo nên các khung chỉ chắc chắn.

Ngoài ra, hầu hết đồ nội thất trong penthouse đều là hàng thủ công của Việt Nam, vừa có nét cổ điển độc đáo lại có tính thẩm mỹ cao. Chia sẻ về sở thích này, Hannah cho biết: “Đồ nội thất thủ công của Việt Nam có chất lượng rất tốt. Dù đắt một chút nhưng tiền nào của đó, lại phù hợp với không gian sống nữa nên Na luôn ưu tiên thay vì dùng nội thất ngoại nhập.”
Điểm 'khác thường' trong penhouse lộng lẫy đón Tết sớm của 'nữ hoàng livestream' khiến nhiều người thán phục khi biết lý do- Ảnh 53.

Đối với Hannah Olala, một căn nhà không cần hoành tráng như tòa lâu đài nhưng cần được chăm chút kỹ lưỡng.

Đối với Hannah Olala, một căn nhà không cần hoành tráng như tòa lâu đài nhưng cần được chăm chút kỹ lưỡng. Và đặc biệt là phải phù hợp với công năng sử dụng, không phải làm cho thật rộng, thật to rồi bỏ phí: “Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, nên khi bước về nhà phải mang đến cảm giác thật nhẹ nhàng và bình yên, góc nào cũng phải hợp ý mình Na mới thích"!, nữ CEO chia sẻ.
