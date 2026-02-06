Giải mã bí ẩn về quan niệm trùng tang khiến nhiều người bất an

Trùng tang là gì?

Trùng tang là hiện tượng trong gia đình có người thân vừa mất, sau đó một khoảng thời gian không lâu lại liên tục xảy ra những cái chết đột ngột khác, có thể hiểu theo cách khác là trùng tang trong họ.

Những người mất sau này thường là những người có liên quan đến người mất trước đó, hoặc là người thân trong gia đình, là người thân yêu, hoặc là người mà người mất hồi còn sống không thích…

Những điều kiêng kỵ về trùng tang

Khi gặp người "chết đường chết chợ", không đưa xác về nhà vì hành động này có âm khí, dẫn đến phong thủy và việc làm ăn trong nhà không được thuận lợi.

Những nạn nhân chết do tự tử thì phải được đưa xuống bằng cách chém đứt dây, sau đó cho người chết nằm ngửa ra, không được tháo dây rồi mới đưa nạn nhân xuống.

Theo tự nhiên, nếu cha mẹ mất trước thì con cái có thể đeo tang, nhưng nếu con cái mất trước thì cha mẹ nên kiêng đưa tang, vì dân gian quan niệm điều này là con cái bất hiếu, việc cha mẹ đưa tang sẽ khiến họ đau buồn, ngất xỉu và dễ đẫn dến việc vi phạm trùng tang.

Ở những gia đình có người già mất, nên đóng cửa sớm khi trời chập tối và chỉ lên tiếng trả lời trong trường hợp đã nhận ra chính xác giọng người gọi.

Không để chó, mèo hay vật nuôi di chuyển qua thi hài tránh hiện tượng nhập tràng.

Phân loại trùng tang

Thứ nhất, ta có trùng tang liên táng, ở đây liên táng có nghĩa là "chôn liên hoàn". Đây là hiện tượng nghiêm trọng và có ảnh hưởng nhất.

Thứ hai, trùng tang nhất xa.

Cuối cùng là trùng tang tam xa.

Cách hóa giải trùng tang

Việc xác định người mất có rơi vào diện nguy cơ trùng tang hay không bạn có thể hiểu đơn giản theo cách sau đây: Dựa theo tuổi và ngày, tháng, giờ mất để xác định đó là mất ở diện "nhập mộ", "thiên di" hay "trùng tang".

Trong đó, nhập mộ tức là người đó đã đến lúc ra đi, không còn vướng bận hồng trần; thiên di tức người đó chưa tới lúc rời trần thế, nhưng trời định lúc này họ phải đi, ở đây có thể hiểu theo cách dân gian là được "trời cao kêu gọi"; còn trùng tang tức là người ra đi chưa dứt khoát, còn nhiều vướng bận ở kiếp hồng trần, có khả năng cao sẽ ảnh hưởng người ở lại.

Hóa giải theo Phật pháp: Theo quan niệm Phật giáo, sinh mạng của mỗi người do phước báu mà thành. Cho nên, nếu gia đình có người chết rơi vào diện trùng tang thì không nên xem bói mà cần phải cúng dường, tụng kinh sám hối, làm việc thiện, bố thí…để tạo phúc phần cho người mất. Người mất sẽ được phước báu và gia đình cũng nhận được phước lành.

Cách hóa giải thường thấy là đưa "vong" đến chùa. Tuy nhiên, không phải chùa nào cũng giữ được "vong" của người mất. Điều này còn tùy thuộc vào sự linh thiêng của chùa và kinh nghiệm tu hành của các sư trụ trì.

Đối với trường hợp trùng tang nhẹ thì các nhà sư, trụ trì sẽ đọc kinh niệm Phật để các "vong hồn, vong linh" sớm siêu thoát.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.