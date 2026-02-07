Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này GĐXH – Ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về chầu trời rơi vào thứ 3 có thể khiến nhiều gia đình bận rộn không thể cúng đúng ngày. Theo quan niệm dân gian, gia chủ có thể làm lễ sớm vào cuối tuần, miễn là đúng khung giờ đẹp và giữ sự thành tâm.

Lễ vật cúng rước ông Táo cần chuẩn bị

- Tiền vàng giấy để cúng vàng mã

- Mũ, áo và giày cho ông Táo (2 bộ cho Táo ông và 1 bộ cho Táo bà)

- Cá chép có thể là cá chép sống để phóng sinh sau lễ

Mâm cỗ cúng rước ông Công ông Táo cần chuẩn bị

Thịt gà luộc

1 đĩa thịt heo luộc

1 đĩa nem rán (chả giò)

1 đĩa xôi

1 đĩa xào

1 bát canh mọc

Củ kiệu muối

Bánh kẹo

Trầu cau

Rượu, thuốc lá, nước ngọt

Hoa quả

Lễ vật cúng Táo quân tùy theo điều kiện của từng gia đình. Ảnh TL





Các bước làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới

Bước 1: Trước khi bày lễ, gia chủ mang vào nhà mới một tấm chiếu hoặc thảm, mang ý nghĩa tượng trưng cho việc dọn về ở, khai mở sinh khí cho không gian mới.

Bước 2: Bày mâm lễ và mâm cỗ cúng trong khu vực bếp để rước Táo quân về. Mâm cúng nên đặt song song với bếp nấu, kê theo hướng tốt, hợp mệnh gia chủ. Gia chủ chuẩn bị bát hương riêng cho Táo quân.

Bước 3: Gia chủ thắp hương, khấn xin nhập trạch, xin rước vong linh tổ tiên và Táo quân từ nhà cũ về nhà mới để tiếp tục thờ phụng. Bài khấn gồm hai phần: Văn khấn thần linh – Táo quân; Văn khấn gia tiên.

Bước 4: Thực hiện lễ khai bếp: đun nước, pha ấm trà tượng trưng để "mời" các Táo an vị, chứng giám cho bếp mới, nhà mới.

Sau khi hương cháy được khoảng 2/3, gia chủ xin phép hạ lễ, hóa vàng. Với cá chép sống, có thể mang đi phóng sinh để hoàn tất nghi lễ.

Lưu ý khi rước ông Táo về nhà mới cần thực hiện trong ngày nhập trạch hoặc ngay sau khi chuyển nhà. Thực hiện nghi lễ không làm lễ qua loa, vội vã; Giữ không gian bếp gọn gàng, sạch sẽ trong ngày làm lễ.

Bài văn khấn cúng rước ông Táo về nhà mới

Nam mô A di Đà Phật

Nam mô A di Đà Phật

Nam mô A di Đà Phật (Tất cả 3 lần, cúi lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Hôm nay là ngày... tháng... năm

Gia đình chúng con mới chuyển đến tại....

Tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dân lên trước án. Cúng dâng ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh. Mong ngài hiển linh, thụ hưởng lễ vật.

Nhờ hồng phúc tổ tiên, thần linh linh thiêng phù trì, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa, kính lễ khánh hạ.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn Thần phù hộ độ trì toàn gia chúng con, trai gái già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.