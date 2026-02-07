Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026
GĐXH – Với những gia đình vừa chuyển nhà, làm lễ nhập trạch thì việc rước ông Táo từ nhà cũ về nhà mới là nghi thức tâm linh quan trọng, thể hiện sự chu toàn trong thờ cúng và mong cầu bếp lửa ấm êm, gia đạo hanh thông. Gia chủ có thể tham khảo cách thực hiện dưới đây.
Lễ vật cúng rước ông Táo cần chuẩn bị
- Tiền vàng giấy để cúng vàng mã
- Mũ, áo và giày cho ông Táo (2 bộ cho Táo ông và 1 bộ cho Táo bà)
- Cá chép có thể là cá chép sống để phóng sinh sau lễ
Mâm cỗ cúng rước ông Công ông Táo cần chuẩn bị
Thịt gà luộc
1 đĩa thịt heo luộc
1 đĩa nem rán (chả giò)
1 đĩa xôi
1 đĩa xào
1 bát canh mọc
Củ kiệu muối
Bánh kẹo
Trầu cau
Rượu, thuốc lá, nước ngọt
Hoa quả
Các bước làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới
Bước 1: Trước khi bày lễ, gia chủ mang vào nhà mới một tấm chiếu hoặc thảm, mang ý nghĩa tượng trưng cho việc dọn về ở, khai mở sinh khí cho không gian mới.
Bước 2: Bày mâm lễ và mâm cỗ cúng trong khu vực bếp để rước Táo quân về. Mâm cúng nên đặt song song với bếp nấu, kê theo hướng tốt, hợp mệnh gia chủ. Gia chủ chuẩn bị bát hương riêng cho Táo quân.
Bước 3: Gia chủ thắp hương, khấn xin nhập trạch, xin rước vong linh tổ tiên và Táo quân từ nhà cũ về nhà mới để tiếp tục thờ phụng. Bài khấn gồm hai phần: Văn khấn thần linh – Táo quân; Văn khấn gia tiên.
Bước 4: Thực hiện lễ khai bếp: đun nước, pha ấm trà tượng trưng để "mời" các Táo an vị, chứng giám cho bếp mới, nhà mới.
Sau khi hương cháy được khoảng 2/3, gia chủ xin phép hạ lễ, hóa vàng. Với cá chép sống, có thể mang đi phóng sinh để hoàn tất nghi lễ.
Lưu ý khi rước ông Táo về nhà mới cần thực hiện trong ngày nhập trạch hoặc ngay sau khi chuyển nhà. Thực hiện nghi lễ không làm lễ qua loa, vội vã; Giữ không gian bếp gọn gàng, sạch sẽ trong ngày làm lễ.
Bài văn khấn cúng rước ông Táo về nhà mới
Nam mô A di Đà Phật
Nam mô A di Đà Phật
Nam mô A di Đà Phật (Tất cả 3 lần, cúi lạy)
Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Hôm nay là ngày... tháng... năm
Gia đình chúng con mới chuyển đến tại....
Tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dân lên trước án. Cúng dâng ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh. Mong ngài hiển linh, thụ hưởng lễ vật.
Nhờ hồng phúc tổ tiên, thần linh linh thiêng phù trì, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa, kính lễ khánh hạ.
Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn Thần phù hộ độ trì toàn gia chúng con, trai gái già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
