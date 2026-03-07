“Phần còn thiếu của Trái Đất” vừa lộ diện
Trong gần một thế kỷ, các nhà khoa học địa chất đã trăn trở về một bí ẩn: Các nguyên tố nhẹ hơn của Trái Đất đã đi đâu?
Theo Live Science, một nghiên cứu quốc tế vừa giải đáp được câu đố thế kỷ về sự "mất tích" của các nguyên tố nhẹ của Trái Đất, khi mô tả về một trạng thái kỳ lạ của sắt ở lõi hành tinh: Electride.
So với Mặt Trời hay các thiên thạch sơ khai - đại diện cho vật liệu cấu thành các hành tinh trong Thái Dương hệ - Trái Đất bị thiếu hụt nghiêm trọng các nguyên tố nhẹ.
Gần đây, manh mối đã được hé lộ khi các nhà địa vật lý tính toán khối lượng và thể tích lõi Trái Đất.
Họ nhận ra rằng nếu lõi chỉ làm từ sắt và niken nguyên chất, nó phải nặng và đặc hơn thực tế hiện tại. Theo các mô hình, lõi của hành tinh hiện nhẹ hơn 5-8% so với khối lượng mà đáng lẽ nó phải sở hữu.
Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã tạo nên một mô phỏng máy tính dựa trên các quy tắc của lý thuyết lượng tử và thí nghiệm ép kim loại dưới áp suất cực cao bằng đe kim cương.
Kết quả cho thấy ở áp suất khổng lồ lên tới 360 gigapascal, các electron của sắt thay vì di chuyển tự do đã bị ép vào những hốc nhỏ giữa các nguyên tử, biến sắt thành một electride.
Đó là một trạng thái đặc biệt của sắt, trong đó nguyên tử sắt đã xuất hiện các vị trí tích điện âm cực mạnh, đóng vai trò như những "chiếc bẫy" giữ chặt các nguyên tử nhẹ như hydro, carbon và nitơ.
Điều này không chỉ giải mã sự thiếu hụt khối lượng của lõi mà còn giải thích tại sao Trái Đất lại "mất tích" hơn 99% các nguyên tố nhẹ so với thành phần của Mặt Trời hay các thiên thạch sơ khai.
Phát hiện về electride còn mở ra một cuộc cách mạng trong công nghệ vật liệu. Tại Nhật Bản và Brazil, các nhà khoa học đã ứng dụng loại vật liệu này để tạo ra chất xúc tác mới trong sản xuất amoniac, giúp tiết kiệm 20% năng lượng và giảm đáng kể lượng khí thải CO₂ so với phương pháp truyền thống.
Đặc tính dễ dàng hiến tặng electron của electride giúp phá vỡ các liên kết hóa học bền vững một cách hiệu quả, hứa hẹn trở thành chìa khóa cho các quy trình sản xuất dược phẩm và nhiên liệu xanh trong tương lai.
Sinh vật 250 triệu tuổi tiết lộ điều quan trọng về con ngườiTiêu điểm - 10 giờ trước
Lịch sử tiến hóa vừa được điều chỉnh lại thông qua việc phát hiện một sinh vật có hình dáng "lai" giữa cáo và thằn lằn
Vì sao công nghệ càng tối tân, con người càng cảm thấy kiệt quệ?Tiêu điểm - 1 ngày trước
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà tiện nghi vật chất đạt đến đỉnh cao chưa từng có, nhưng đi kèm với đó là một "bệnh dịch" của sự lo âu và kiệt sức. Phải chăng công nghệ sinh ra không phải để giải phóng con người, mà để tối ưu hóa khả năng khai thác sức lao động của chúng ta?
Vệt sáng lạ tiết lộ Sao Thủy chưa “chết”Tiêu điểm - 2 ngày trước
Các nhà khoa học đã "nhặt được kho báu" khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm Sao Thủy MESSENGER của NASA.
Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026Tiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Người dân Iran đang sống ở năm 1404 không phải là sự sai sót, nhầm lẫn mà do họ sử dụng hệ lịch riêng.
NASA chụp được "dấu ấn sự sống ngoài Trái Đất" 3 thập kỷ trước mà không hayTiêu điểm - 3 ngày trước
Rà soát dữ liệu của một tàu vũ trụ đã ngừng hoạt động hơn 20 năm, các nhà nghiên cứu NASA đã phát hiện một "dấu ấn sự sống" cực kỳ quan trọng.
Danh tính nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật vì giả gái hẹn hò với 28 người đàn ông, lừa đảo 40 tỷ đồng, 200 thẻ ATMTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Nam thanh nhiên 25 tuổi người Việt đã giả làm phụ nữ trên ứng dụng hẹn hò để lừa tiền, hé lộ đường dây lừa đảo liên quan 28 nạn nhân với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm triệu yên.
Thứ đáng sợ này đã khiến sinh vật Trái Đất 4 lần biến mất hàng loạtTiêu điểm - 4 ngày trước
Cây sự sống Trái Đất đã từng lung lay trong kỷ Tam Điệp, thời kỳ mà các sự kiện tuyệt chủng cứ lặp đi lặp lại một cách bí ẩn.
Phát hiện hành tinh có khả năng sinh sống cách Trái Đất 146 năm ánh sángTiêu điểm - 5 ngày trước
Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh mới có khả năng nằm trong vùng có thể sinh sống được, cách Trái Đất khoảng 146 năm ánh sáng.
Mẫu đá tàu NASA đem về làm phức tạp thêm lịch sử Trái ĐấtTiêu điểm - 5 ngày trước
Một nghiên cứu mới từ NASA đã thách thức giả thuyết quen thuộc về cách mà Trái Đất sở hữu "suối nguồn sự sống".
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữTiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữ đã rẽ sang 1 hướng khác khi bước vào tuổi thiếu niên nhờ sự định hướng đúng đắn từ gia đình.
Mẫu đá tàu NASA đem về làm phức tạp thêm lịch sử Trái ĐấtTiêu điểm
Một nghiên cứu mới từ NASA đã thách thức giả thuyết quen thuộc về cách mà Trái Đất sở hữu "suối nguồn sự sống".